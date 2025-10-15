Vietlott và Quỹ Tâm Tài Việt ủng hộ 2,3 tỉ đồng khắc phục hậu quả bão số 11

Cụ thể, Đoàn công tác của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và Quỹ Tâm Tài Việt do Tổng Giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú làm trưởng đoàn đã trao 500 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Ninh trong công tác khắc phục thiệt hai do cơn bão số 11 gây ra - hỗ trợ mua vật liệu sửa chữa nhà cửa, phục hồi các công trình dân sinh, trường học và hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.

Thay mặt Công ty Xổ số điện toán Việt Nam, Tổng Giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên khắc phục hậu quả mưa lũ

Thay mặt Đoàn công tác, Tổng Giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú đã trao 200 triệu đồng tiền ủng hộ, tài trợ mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập cho 2 trường thuộc tỉnh Thái Nguyên (Trường Tiểu học Cam Giá ở phường Gia Sàng, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Na Rì ở xã Na Rì) bị thiệt hại bởi cơn bão số 11.

Thay mặt Quỹ Tâm Tài Việt, Tổng Giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú trao 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học Cam Giá mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập

Đoàn công tác của Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và Quỹ Tâm Tài Việt do Tổng Giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú làm trưởng đoàn cũng đã trao 1 tỉ đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh để hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh trong công tác khắc phục thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra - hỗ trợ mua vật liệu sửa chữa nhà cửa, phục hồi các công trình dân sinh, trường học và hạ tầng thiết yếu trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Vietlott Phạm Ngọc Tú trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh khắc phục hậu quả mưa lũ

Trao ủng hộ tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam Phạm Ngọc Tú bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc đối với 2 tỉnh trước những thiệt hại do thiên tai, bão lũ gây ra. Đồng thời, tin tưởng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo và tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của nhân dân, 2 tỉnh sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế - xã hội bền vững hơn.

Cùng ngày, tại tỉnh Cao Bằng, Đoàn công tác Công ty Xổ số điện toán Việt Nam và Quỹ Tâm Tài Việt do Phó Tổng Giám đốc Vietlott Đào Đình Thi làm trưởng đoàn đã trao 500 triệu đồng tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do bão số 11; trao 100 triệu đồng tiền ủng hộ, tài trợ mua sắm trang thiết bị, dụng cụ học tập cho Trường THCS Hợp Giang (tỉnh Cao Bằng), khắc phục hậu quả sau thiên tai, từng bước ổn định cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy.

Đại diện lãnh đạo Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Cao Bằng

Phó Tổng Giám đốc Vietlott Đào Đình Thi trao 100 triệu đồng từ Quỹ Tâm Tài Việt cho Trường THCS Hợp Giang, tỉnh Cao Bằng