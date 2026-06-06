Doanh nghiệp
06/06/2026 13:00

Vinpearl ra mắt Vinpearl Legendlux - Thương hiệu khách sạn siêu sang tôn vinh bản sắc Việt

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Vinpearl công bố ra mắt Vinpearl Legendlux - thương hiệu khách sạn 6 sao mang tinh thần Việt độc bản dành cho cộng đồng tinh hoa thế giới.

Dự án đầu tiên sẽ được triển khai tại vịnh biển Đệ nhất hùng quan - Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) với mục tiêu trở thành "kỳ quan nghỉ dưỡng", góp phần kiến tạo dấu ấn Việt Nam trên bản đồ du lịch siêu sang toàn cầu.

Dự án Vinpearl Legendlux đầu tiên sẽ được phát triển tại Vinhomes Hải Vân Bay - nơi hội tụ vị trí độc bản và tinh thần di sản của thương hiệu. Tọa lạc dưới chân đèo Hải Vân, Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay được kỳ vọng trở thành một "kỳ quan nghỉ dưỡng" mới của Việt Nam

Được phát triển với tầm nhìn trở thành kiệt tác khách sạn di sản sống động giữa lòng thế giới đương đại - Vinpearl Legendlux có sứ mệnh tôn vinh và nâng tầm tinh hoa văn hóa, nghệ thuật cùng phong vị Việt Nam lên chuẩn mực cao cấp nhất của ngành lữ hành thế giới.

Khát vọng kiến tạo "huyền thoại nghỉ dưỡng" sẽ được chuyển hóa toàn diện và tinh tế qua ngôn ngữ kiến trúc và nghệ thuật bài trí đương đại, nơi cội nguồn văn hóa và niềm tự hào dân tộc của người Việt được thể hiện bằng tư duy toàn cầu hóa. Các biểu tượng kinh điển của văn minh Việt được kết hợp cùng nghệ thuật chế tác thủ công để tạo nên những vật phẩm tinh xảo, kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa thiên nhiên hùng vĩ với nhịp sống năng động hôm nay.

Bên cạnh vẻ đẹp kiến trúc và nghệ thuật, Vinpearl Legendlux cũng đặc biệt tôn vinh triết lý hiếu khách hồn hậu, thân thiện và sự quan tâm tinh tế rất đặc trưng của người Việt. Toàn bộ chu trình tiếp đón đều được thiết kế tỉ mỉ để mỗi bước chân du khách là một trải nghiệm độc bản về thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và tâm hồn Việt. Từ việc đưa đón bằng xe quốc dân hạng sang VF 9 và xe siêu sang Lạc Hồng; spa trị liệu bằng y học cổ truyền Việt; thưởng thức tiệc trà, dạ yến đa phong cách; khám phá ẩm thực bản địa hiện đại và sang trọng tại các nhà hàng Fine Dining Việt đẳng cấp, tới các hoạt động cá nhân hóa và sự thân thiện, thấu hiểu "chỉ có ở Việt Nam" - Vinpearl sẽ tự kiến tạo chuẩn mực dịch vụ hoàn toàn mới "không thể sao chép" cho chuỗi "kỳ quan nghỉ dưỡng" mang thương hiệu Legendlux.

Để đảm bảo không gian độc bản và sự riêng tư tuyệt đối, quy mô mỗi cơ sở sẽ chỉ giới hạn ở 250 phòng khách sạn cùng một số ít căn biệt thự đặc quyền dành cho những khách hàng đề cao "sự riêng tư xa xỉ".

Bà Ngô Thị Hương - Tổng Giám đốc Vinpearl chia sẻ: "Bằng việc thiết lập một hệ giá trị thượng hạng, Vinpearl Legendlux sẽ giới thiệu với thế giới về việc Việt Nam không chỉ có các kỳ quan thiên nhiên tươi đẹp mà còn có thể tự kiến tạo nên những kỳ quan nghỉ dưỡng đỉnh cao, được nuôi dưỡng từ chiều sâu văn hóa và triết lý hiếu khách đặc trưng. Chúng tôi hy vọng Vinpearl Legendlux sẽ là "tấm danh thiếp"sống động, đại diện cho một Việt Nam đương đại đang vươn lên mạnh mẽ, góp phần nâng tầm vị thế đất nước trên bản đồ du lịch toàn cầu".

Dự án đầu tiên mang thương hiệu Vinpearl Legendlux sẽ được phát triển tại Vinhomes Hải Vân Bay - khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng quy mô 512,2 ha tại Đà Nẵng. Tọa lạc dưới chân đèo Hải Vân, nơi giao thoa giữa biển, núi, rừng nguyên sinh và nằm trên giao điểm của chuỗi di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, Vinhomes Hải Vân Bay đáp ứng trọn vẹn yêu cầu khắt khe về vị trí độc bản cũng như tinh thần di sản của thương hiệu.

Chỉ ở Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay, du khách mới có thể trải nghiệm bình minh săn mây thơ mộng trên đỉnh đèo Hải Vân - đệ nhất hùng quan Việt Nam; buổi sáng khám phá các trò chơi thể thao mạo hiểm tại thế giới giải trí VinWonders 200 ha - lớn nhất Đông Nam Á; buổi chiều đắm mình trong làn nước xanh của vịnh biển; và buổi tối thư giãn trên núi tại tổ hợp suối khoáng và chăm sóc sức khỏe cao cấp Mikado Onsen Retreat…

Quy mô của Vinpearl Legendlux dự kiến khoảng 250 phòng bao gồm 212 phòng khách sạn và 20 biệt thự cùng hệ tiện ích đỉnh cao. Khi đi vào hoạt động, Vinpearl Legendlux Hải Vân Bay không chỉ bổ sung một chuẩn mực nghỉ dưỡng vượt trội, mà còn củng cố vị thế của Vinhomes Hải Vân Bay trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, từng bước đưa nơi đây trở thành một trong những điểm đến nghỉ dưỡng và phong cách sống đẳng cấp bậc nhất Đông Nam Á.

An Mai
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