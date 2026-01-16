Nhịp sống
16/01/2026 13:53

Vietjet tăng gần 1.800 chuyến bay phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026

Vietjet mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay phục vụ người dân về quê đón Tết, thăm thân và du xuân

Trước nhu cầu đi lại tăng mạnh của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Vietjet mở bán thêm 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung trong giai đoạn cao điểm từ 02-02-2026 đến 03-03-2026 (tức từ 15 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến 15 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Việc tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu về quê đón Tết, thăm thân và du xuân của người dân trên khắp Việt Nam cũng như quốc tế.

Các chuyến bay tăng cường tập trung vào những đường bay có nhu cầu cao, kết nối TP HCM với Hà Nội, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hải Phòng, Huế, Quy Nhơn, Đồng Hới trước Tết và các chặng bay chiều ngược lại sau Tết, góp phần giảm tải và đáp ứng kịp thời nhu cầu di chuyển trong giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Việc bổ sung nhiều chuyến bay không chỉ giúp hành khách có thêm lựa chọn linh hoạt về thời gian và hành trình, mà còn thể hiện sự chủ động của Vietjet trong việc đồng hành cùng người dân trên những chuyến bay sum vầy, đoàn viên và du xuân đầu năm.

Hành khách có kế hoạch di chuyển trong dịp cao điểm Tết nên chủ động đặt vé sớm để lựa chọn lịch bay phù hợp, đồng thời thực hiện làm thủ tục trực tuyến trong vòng 24 giờ trước giờ khởi hành qua website www.vietjetair.com, ứng dụng Vietjet, VNeID để nhanh chóng hoàn thành thủ tục khi bay, giảm thời gian chờ đợi tại các khu vực làm thủ tục.

Agribank - kiên định sứ mệnh “tam nông”, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tài chính 19:08

Ngày 15-01-2026, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tập đoàn TTC ký kết hợp tác tài trợ với CLB Bóng đá PVF - CAND

Doanh nghiệp 19:08

Tập đoàn TTC đồng hành cùng PVF - CAND trong chiến lược phát triển bền vững bóng đá Việt Nam

AEON mở rộng chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp tại Hà Nội

Doanh nghiệp 19:07

Tiếp nối thành công của chương trình tại TP HCM, AEON Việt Nam tiếp tục triển khai tại Hà Nội dành cho các doanh nghiệp miền Bắc.

Sun PhuQuoc Airways đạt Giấy chứng nhận phê chuẩn Tổ chức Bảo dưỡng AMO

Sản xuất - Kinh doanh 18:06

Đây là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực tự chủ về kỹ thuật của hãng, tạo nền tảng vững chắc cho việc vận hành khai thác đội tàu bay hiện đại.

Tập đoàn BRG vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất

Doanh nghiệp 15:48

(NLĐO)- Tập đoàn BRG đã có thành tích xuất sắc, đóng góp vào công tác xây dựng hạ tầng và các hoạt động xã hội, góp phần vào phát triển của Thủ đô và đất nước

Agribank tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026

Doanh nghiệp 15:10

Agribank vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

Ngân hàng 13:54

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) để triển khai Dịch vụ Bảo lãnh dự thầu điện tử.



