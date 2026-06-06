Ngân hàng
06/06/2026 18:27

Vietbank tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỉ đồng

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Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỉ đồng lên khoảng 15.548 tỉ đồng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành văn bản số 4677/NHNN-QLGS chấp thuận việc Vietbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 4.778.732 tỉ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua, giúp ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Vietbank là một trong những ngân hàng hoàn tất thủ tục chấp thuận tăng vốn ngay trong quý II-2026

Theo đó, Vietbank được NHNN chấp thuận tăng vốn thông qua ba hình thức gồm: phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu gồm lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ đến hết năm 2025, với giá trị tối đa 1.076,9 tỉ đồng; chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với giá trị tối đa 2.961,5 tỉ đồng; và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026 với giá trị tối đa 740,4 tỉ đồng.

Vietbank là một trong những ngân hàng hoàn tất thủ tục chấp thuận tăng vốn ngay trong quý II-2026. Điều này cho thấy quyết tâm của Hội đồng quản trị trong việc củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Nguồn vốn tăng thêm tối đa gần 4.779 tỉ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường năng lực tài chính và đáp ứng các mục tiêu phát triển trung, dài hạn của ngân hàng.

Việc tăng vốn diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng thương mại đang củng cố năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, chuyển đổi số và quản trị rủi ro ngày càng cao.

Đối với Vietbank, nguồn vốn điều lệ được bổ sung góp phần cải thiện các chỉ tiêu an toàn vốn, nâng cao khả năng ứng phó trước biến động thị trường và đáp ứng tốt hơn các chuẩn mực quản lý của ngành ngân hàng.

Bên cạnh đó, nguồn vốn tăng thêm tạo dư địa để ngân hàng tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh có chọn lọc, đầu tư mạnh hơn cho chuyển đổi số, hiện đại hóa hệ thống vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển các sản phẩm, dịch vụ.

Trong những năm gần đây, Vietbank duy trì đà tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ tiêu cốt lõi như tổng tài sản, huy động vốn, tín dụng và hiệu quả hoạt động. Việc tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực tài chính, mà còn góp phần củng cố niềm tin của cổ đông, khách hàng và đối tác vào chiến lược phát triển dài hạn của ngân hàng.

Châu Thy
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