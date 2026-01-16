Vietcombank phối hợp với UBND phường Hoàn Kiếm triển lãm tranh “Mã Đáo”

Triển lãm diễn ra từ ngày 15 đến hết ngày 28-2 tại thành phố Hà Nội. Đây là hoạt động văn hóa - nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt, góp phần tạo không gian sinh hoạt tinh thần đặc sắc cho người dân và du khách dịp đầu Xuân mới; đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp nhà nước trong việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Tôn vinh hình tượng "Quý Mã" trong dòng chảy văn hóa Việt

Lấy cảm hứng từ hình tượng con ngựa - linh vật gắn bó sâu sắc với lịch sử, văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt, triển lãm "Mã Đáo" tái hiện hành trình của "Quý Mã" từ lịch sử - truyền thuyết đến văn hóa - tín ngưỡng và giao thương - phát triển. Trong tâm thức dân gian, ngựa không chỉ là phương tiện hay bạn đồng hành trong lao động, chiến trận và giao thương, mà còn là biểu tượng của trí tuệ, lòng trung nghĩa, sự bền bỉ và khát vọng tiến bước. Thành ngữ "Mã đáo thành công" vì thế trở thành lời chúc tốt đẹp, gửi gắm niềm tin về bình an, phước lành và hanh thông trong năm mới.

Đại diện Vietcombank, ông Lê Hoàng Tùng - Phó Tổng Giám đốc (thứ 2 từ trái sang) tặng bộ vật phẩm lưu niệm "Mã Đáo" cho đại diện lãnh đạo phường Hoàn Kiếm

Gắn với Xuân Bính Ngọ 2026, thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ và hướng tới thịnh vượng, chủ đề "Mã Đáo" được lựa chọn như một thông điệp văn hóa giàu ý nghĩa, khơi gợi tinh thần khởi đầu, chuyển động và vươn lên; nhấn mạnh mối liên hệ bền chặt giữa cội nguồn văn hóa và hành trình phát triển của cộng đồng trong kỷ nguyên mới.

Không gian văn hóa đầu Xuân, kết nối truyền thống và hiện đại

Triển lãm giới thiệu 31 tác phẩm hội họa, mỗi tác phẩm là một câu chuyện, một lát cắt văn hóa về hình tượng ngựa trong lịch sử và đời sống tinh thần của dân tộc Việt. Nội dung trưng bày được Vietcombank và UBND phường Hoàn Kiếm xây dựng công phu, có chiều sâu tư liệu, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ mỹ thuật truyền thống và cách thể hiện đương đại, giúp công chúng tiếp cận văn hóa dân tộc một cách gần gũi.

Không gian triển lãm được tổ chức theo mạch di chuyển liên tục, gồm ba khu vực chính. Khu vực Lịch sử - Truyền thuyết mở đầu hành trình bằng những huyền tích dựng nước và dấu ấn lịch sử, nơi hình tượng ngựa hiện lên như biểu trưng của tinh thần đoàn kết, ý chí bền bỉ và khát vọng độc lập. Không gian Văn hóa - Tín ngưỡng dẫn người xem vào không gian mang tính chiêm nghiệm, phản ánh chiều sâu đời sống tâm linh, nơi ngựa được tôn vinh như linh vật kết nối trời - đất - con người. Khu vực Giao thương - Phát triển khép lại triển lãm bằng không gian mở, thể hiện tinh thần chuyển mình, nơi văn hóa truyền thống trở thành nguồn lực tinh thần thúc đẩy sáng tạo và hiện đại hóa.

Tranh "Mã Đáo" được thiết kế với nhiều không gian trải nghiệm đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ mỹ thuật truyền thống và cách thể hiện đương đại, giúp công chúng tiếp cận văn hóa dân tộc một cách gần gũi

Ngay trong thời gian khai mạc, triển lãm thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa, mỹ thuật, các họa sĩ cùng đông đảo người dân và du khách, tạo nên điểm nhấn văn hóa ý nghĩa tại khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm trong dịp Tết đến, Xuân về.

Đồng hành cùng địa phương trong hoạt động văn hóa - cộng đồng

Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, Vietcombank luôn chú trọng gắn kết hoạt động của mình với trách nhiệm xã hội, coi văn hóa là nền tảng tinh thần quan trọng của cộng đồng và sự phát triển bền vững. Trong những năm qua, ngân hàng tích cực tham gia và đồng hành cùng nhiều chương trình, sự kiện văn hóa - xã hội có ý nghĩa ở quy mô quốc gia và địa phương, đồng thời triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, hỗ trợ các địa phương còn khó khăn.

Triển lãm tranh "Mã Đáo" là điểm nhấn văn hóa giàu ý nghĩa trong dịp Xuân Bính Ngọ 2026, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và thành phố Hà Nội. Thông qua sự kiện, các giá trị văn hóa truyền thống được giới thiệu và lan tỏa theo cách tiếp cận hiện đại, gần gũi, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng.

Việc Vietcombank phối hợp cùng UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức triển lãm tiếp tục khẳng định hiệu quả của mô hình doanh nghiệp - chính quyền đồng hành vì cộng đồng, góp phần xây dựng không gian văn hóa đô thị giàu bản sắc, nhân văn và bền vững.



