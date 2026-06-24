Chứng khoán
24/06/2026 11:15

DNSE hoàn tất liên kết VNeID, rút ngắn quy trình mở tài khoản chứng khoán

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DNSE vừa triển khai xác thực tài khoản chứng khoán qua VNeID, cho phép nhà đầu tư hoàn tất mở tài khoản trong khoảng 1 phút mà không cần quét NFC từ CCCD.

Như vậy DNSE đã trở thành một trong những công ty chứng khoán tiên phong kết nối với hệ thống định danh điện tử quốc gia VNeID để đơn giản hóa hành trình gia nhập thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư cá nhân.

Theo đó, thay vì thực hiện bước xác thực thủ công bằng cách quét NFC từ căn cước công dân gắn chip, người dùng chỉ cần điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID (đã định danh điện tử mức 2) để mở tài khoản chứng khoán trực tuyến trên DNSE. Nhờ vậy, quy trình mở tài khoản được rút ngắn và hoàn tất xác thực trong khoảng 1 phút.

Việc xác thực tài khoản chứng khoán qua VNeID tại DNSE giúp đơn giản hóa quy trình mở tài khoản

Việc kết nối trực tiếp với VNeID không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn hạn chế các lỗi thường gặp trong quá trình quét NFC căn cước công dân như thiết bị không hỗ trợ, không nhận diện được chip hoặc lỗi đọc dữ liệu. Đồng thời, thông tin được đối soát trực tiếp từ hệ thống định danh điện tử quốc gia, góp phần nâng cao độ chính xác, tăng cường bảo mật và hạn chế nguy cơ giả mạo danh tính trong các giao dịch tài chính.

Bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng Giám đốc DNSE, chia sẻ: "Việc kết nối với VNeID giúp đơn giản hóa đáng kể quy trình mở tài khoản, nâng cao trải nghiệm người dùng và tăng tính an toàn trong giao dịch. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán hướng tới mục tiêu nâng hạng và tiếp tục mở rộng quy mô nhà đầu tư, với nền tảng công nghệ đã đầu tư xây dựng thời gian qua, giải pháp này sẽ mở ra cơ hội để DNSE mở rộng tệp nhà đầu tư cá nhân, tiếp cận và phục vụ khách hàng nhanh hơn, hiệu quả hơn".

Nhân dịp triển khai tính năng xác thực VNeID, DNSE dành tặng gói combo ưu đãi cho khách hàng mở mới tài khoản chứng khoán. Khách hàng hoàn thiện bước eKYC, mở tài khoản thành công sẽ nhận tới 150.000 đồng, miễn phí 30 ngày sử dụng gói sản phẩm Ý tưởng đầu tư (Trading Idea), đồng thời miễn lãi margin trong 30 ngày cho khách hàng chưa từng phát sinh giao dịch và đăng ký vay margin.

Khách hàng mở tài khoản thành công tại DNSE sẽ nhận tới 150.000 đồng, miễn phí 30 ngày sử dụng Ý tưởng đầu tư, miễn lãi margin 30 ngày

Bên cạnh đó, công ty cũng cung cấp các gói margin "may đo", cho phép khách hàng đề xuất gói vay phù hợp với nhu cầu và chiến lược đầu tư của mình.

Việc triển khai xác thực VNeID tiếp tục nối dài hành trình đổi mới công nghệ để "Đơn giản hóa đầu tư cho người Việt" của DNSE. Những năm gần đây, DNSE tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào tài chính chứng khoán, phát triển các sản phẩm hỗ trợ giao dịch, trợ lý đầu tư AI và mở rộng tệp khách hàng thông qua hợp tác với các đối tác tài chính, ngân hàng, dữ liệu như Zalopay, Cake, TradingView...

Nhờ chiến lược phát triển khách hàng cá nhân qua nhiều kênh đa dạng, DNSE hiện sở hữu hơn 1,7 triệu tài khoản khách hàng và liên tục nằm trong nhóm công ty chứng khoán dẫn đầu thị trường về số lượng tài khoản mở mới, cũng như tăng trưởng mạnh mẽ về thị phần.

Việc kết nối xác thực qua VNeID không chỉ là bước cải tiến về trải nghiệm người dùng mà còn phản ánh xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực tài chính - chứng khoán. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy nhà đầu tư mới gia nhập thị trường, nâng cao tính minh bạch và tạo điều kiện để các công ty chứng khoán, đặc biệt là các công ty có thế mạnh công nghệ mở rộng khả năng tiếp cận tới đông đảo nhà đầu tư cá nhân trong giai đoạn tăng trưởng mới của thị trường vốn Việt Nam.

Minh Quân
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