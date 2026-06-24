Tài chính
24/06/2026 11:14

BIC lọt TOP 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lần thứ hai liên tiếp

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Đây cũng là năm thứ 11 liên tiếp BIC được vinh danh trong bảng xếp hạng uy tín này.

Theo Bảng xếp hạng "Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2026" vừa được Vietnam Report công bố ngày 18-6-2026, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã lần thứ 2 liên tiếp lọt vào Top 4 Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ uy tín năm 2026. 

Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5-2026.

BIC lọt TOP 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lần thứ hai liên tiếp - Ảnh 1.

Vượt qua những thách thức của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong năm 2025, BIC tiếp tục khẳng định nền tảng hoạt động vững chắc và định hướng phát triển lấy khách hàng làm trung tâm. Kết quả kinh doanh của BIC được bảo đảm bởi tiềm lực tài chính mạnh và chiến lược tăng trưởng gắn liền với hiệu quả hoạt động. Năm 2025, BIC tiếp tục duy trì vị thế nằm trong Top 3 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có tỷ suất sinh lời cao nhất thị trường. Đặc biệt, BIC tiếp tục được tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới A.M. Best đánh giá năng lực tài chính ở mức aaa.VN - mức xếp hạng cao nhất tại Việt Nam.

BIC lọt TOP 4 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín lần thứ hai liên tiếp - Ảnh 2.

Kiên định với định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, BIC không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, hiện đại hóa kênh phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, BIC cung cấp hơn 100 sản phẩm bảo hiểm thông qua mạng lưới 38 đơn vị thành viên và hơn 230 phòng kinh doanh trên toàn quốc. Đồng thời, BIC là một trong những doanh nghiệp tiên phong phát triển các kênh phân phối hiện đại như Bancassurance và bảo hiểm trực tuyến, góp phần gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng.

Tiếp nối những nền tảng đã được xây dựng trong suốt những năm qua, BIC tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và cung cấp các giải pháp bảo hiểm toàn diện, tin cậy. Với niềm tin của khách hàng là động lực phát triển, BIC hướng tới mục tiêu tạo dựng giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác, cổ đông và cộng đồng.

Minh Quân
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