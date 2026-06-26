Techcombank và Techcom Life thắng lớn 3 giải thưởng quốc tế từ The Asian Banker 2026

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) và hệ sinh thái - đại diện là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) - vừa xuất sắc nhận 3 giải thưởng uy tín từ The Asian Banker - tổ chức đánh giá và xếp hạng uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại châu Á.

Thành tích này khẳng định vị thế dẫn dắt của doanh nghiệp quốc gia Techcombank trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), nền tảng số vượt trội cùng các giải pháp tài chính tiên phong, lấy khách hàng làm trọng tâm. Cụ thể, Techcombank được vinh danh tại hạng mục "Sáng kiến Kỹ thuật AI xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương"; trong khi Techcom Life giành cú đúp giải thưởng Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tốt nhất tại Việt Nam cho sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chủ lực Techcom Life Max Vững Vàng và Công nghệ bảo hiểm nhân thọ xuất sắc nhất tại Việt Nam cho nền tảng bán hàng iProtek.

Theo đó, Techcombank đã xuất sắc giành giải thưởng Sáng kiến Kỹ thuật AI xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Lễ trao giải AI Excellence Awards 2026 của The Asian Banker, nhờ việc tiên phong triển khai nền tảng Agentic Platform giúp điều phối và vận hành các trợ lý AI (AI Agents) chuyên biệt xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm (SDLC). Đây là minh chứng cho cam kết mạnh mẽ của Techcombank trong việc ứng dụng AI như một "vũ khí" chiến lược để tối ưu hóa hiệu suất làm việc, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và mang lại những trải nghiệm ý nghĩa hơn cho khách hàng. Qua đó, Techcombank không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt công nghệ mà còn thể hiện rõ nét vai trò của một ngân hàng có đóng góp lớn, tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Techcombank xuất sắc giành giải thưởng Sáng kiến Kỹ thuật AI xuất sắc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Lễ trao giải AI Excellence Awards 2026 của The Asian Banker. Ảnh Techcombank

Trong khi đó, Techcom Life - thành viên của hệ sinh thái Techcombank cũng được The Asian Banker vinh danh với hai giải thưởng tại Lễ trao giải The Asian Banker Vietnam Awards 2026. Trong đó, sản phẩm Universal Life Techcom Life Max Vững Vàng giành giải Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam, và iProtek - nền tảng số hóa toàn diện tích hợp AI phục vụ kinh doanh và chăm sóc khách hàng bảo hiểm - được trao giải Công nghệ Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam.

Sản phẩm Universal Life Techcom Life Max Vững Vàng giành giải Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam tại Lễ trao giải The Asian Banker Vietnam Awards 2026. Ảnh Techcom Life

Đại diện Techcom Life nhận giải Công nghệ Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam tại Lễ trao giải The Asian Banker Vietnam Awards 2026. Ảnh Techcom Life

Techcombank và Techcom Life đã được lựa chọn là đơn vị chiến thắng ba giải thưởng danh giá này sau một quy trình thẩm định và đánh giá vô cùng khắt khe do hội đồng nghiên cứu và biên tập của The Asian Banker thực hiện.

Trong quá trình thẩm định, The Asian Banker ghi nhận Techcombank là đơn vị tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo dạng tác tử (Agentic AI) thông qua việc triển khai nền tảng Agentic Platform trên toàn quy mô doanh nghiệp. Bằng cách thiết lập và điều phối các trợ lý AI chuyên biệt xuyên suốt quy trình SDLC - từ khâu thiết kế giải pháp kiến trúc, phân tích nghiệp vụ, đến phát triển phần mềm và kiểm thử - nền tảng này đã giúp tối ưu hóa hiệu suất nhân sự, tăng cường năng lực hợp tác nội bộ và rút ngắn thời gian đưa các giải pháp ra thị trường. Thành công này một lần nữa khẳng định vị thế và vai trò của Techcombank với tư cách là ngân hàng dẫn dắt dòng chảy đổi mới sáng tạo trong ngành tài chính Việt Nam.

Ông Trần Hoàng Quân, Giám đốc cao cấp Công nghệ, Khối Công nghệ Techcombank, chia sẻ: "Giải thưởng "Sáng kiến Kỹ thuật AI xuất sắc nhất châu Á - Thái Bình Dương 2026" từ The Asian Banker là minh chứng đắt giá cho chiến lược đầu tư đúng đắn của Techcombank vào quản trị AI tập trung và nền tảng Agentic AI. Bằng kỷ luật dữ liệu nghiêm ngặt và năng lực nội tại, chúng tôi đã rút ngắn 15% thời gian phát triển ứng dụng bằng việc sử dụng AI. Cột mốc này không chỉ giải phóng sức sáng tạo của đội ngũ, tối ưu hóa toàn diện vòng đời phần mềm, mà còn là bệ phóng để Techcombank tiếp tục tiên phong kiến tạo các giải pháp số an toàn, bảo mật, tự hào khẳng định vị thế công nghệ Việt Nam trên trường quốc tế".

Được thành lập bởi Techcombank vào năm 2025, Techcom Life ra đời như một doanh nghiệp bảo hiểm vận hành trên nền tảng AI ngay từ đầu (AI-first insurer) với sứ mệnh rõ ràng: chuyển đổi cách thức thiết kế, phân phối và trải nghiệm bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Định hướng bởi tầm nhìn "Chuyển đổi ngành bảo hiểm, Kiến tạo tương lai", Techcom Life đang tái định hình lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ thông qua các sản phẩm đơn giản, minh bạch, lấy khách hàng làm trọng tâm cùng những trải nghiệm số hóa mượt mà, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ngày càng khắt khe của phân khúc khách hàng cao cấp tại Việt Nam.

Sự ghi nhận kép này đến chỉ sau chưa đầy một năm Techcom Life vận hành. Trong thời gian ngắn kỷ lục, công ty đã bứt phá vươn lên vị trí số 1 về Bancassurance tại Việt Nam và lọt Top 5 thị trường về doanh thu khai thác mới. Đặc biệt, Techcom Life đang thiết lập chuẩn mực ngành với điểm hài lòng khách hàng đạt 4,9/5 và chỉ số NPS đạt 89 - mức cao nhất thị trường - nhờ hành trình số hóa liền mạch, chất lượng tư vấn vượt trội cùng sự gắn kết chặt chẽ và tiềm lực vững mạnh từ Techcombank.

Giải thưởng Sản phẩm Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam đã ghi nhận thành công của sản phẩm Universal Life Techcom Life Max Vững Vàng, một giải pháp tài chính ưu việt kết hợp trọn vẹn giữa bảo vệ dài hạn, bảo toàn tài sản và tích lũy tài sản kỷ luật trong một giải pháp linh hoạt duy nhất. Sản phẩm được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế của khách hàng phân khúc cao cấp về những giá trị mà họ trân trọng nhất: sự an tâm tài chính, tăng trưởng bền vững trong dài hạn và tính linh hoạt cao để thích ứng khi nhu cầu thay đổi theo thời gian.

Giải thưởng Công nghệ Bảo hiểm Nhân thọ xuất sắc nhất Việt Nam tôn vinh thành công của Techcom Life trong việc tái định hình trải nghiệm tư vấn bảo hiểm thông qua iProtek - nền tảng kinh doanh tích hợp AI. Được phát triển trong chiến lược ưu tiên AI (AI-first) của công ty, iProtek giải quyết triệt để một trong những thách thức lớn nhất của ngành bảo hiểm nhân thọ: duy trì chất lượng tư vấn tài chính cao cấp song song với việc mở rộng quy mô kênh phân phối. Nền tảng này nhúng trực tiếp trí tuệ nhân tạo vào quy trình làm việc của đội ngũ kinh doanh, hỗ trợ các tư vấn viên xuyên suốt hành trình khách hàng, từ khâu phân tích nhu cầu tài chính, đề xuất giải pháp sản phẩm phù hợp cho đến quản lý và chăm sóc hợp đồng.

Ông Mukesh Pilania, Tổng Giám đốc Techcom Life, chia sẻ: "Chưa đầy một năm, chúng tôi đã xây dựng một tổ chức lấy khách hàng làm trung tâm, tiên phong ứng dụng AI và thiết lập những chuẩn mực mới cho thị trường. Việc trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đầu tiên giành cùng lúc hai giải thưởng Asian Banker khẳng định khát vọng táo bạo của chúng tôi: tái kiến thiết ngành bảo hiểm và trao quyền tự chủ tương lai".