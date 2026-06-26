Nam A Bank hợp tác cùng ADB thúc đẩy tài trợ thương mại

Sự kiện đánh dấu Nam A Bank trở thành thành viên Chương trình Bảo lãnh Tài trợ Thương mại (TSCFP), đồng thời là cột mốc quan trọng trong việc nâng cao năng lực tài trợ thương mại, chuyển đổi số toàn diện và mở rộng quy mô hoạt động ra thị trường quốc tế.

Đại diện Nam A Bank và ADB ký kết Thỏa thuận Ngân hàng phát hành (Issuing Bank Agreement - IBA)

ADB là tổ chức tài chính phát triển đa phương được thành lập năm 1966 với sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tổ chức này sở hữu các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về quản trị rủi ro, tuân thủ pháp lý và phát triển bền vững, việc ADB thiết lập quan hệ hợp tác và lựa chọn cấp hạn mức tài trợ thương mại cho Nam A Bank là một minh chứng cho năng lực tài chính vững mạnh, sự minh bạch và uy tín cao của ngân hàng trên trường quốc tế.

Theo thỏa thuận, ADB sẽ cấp hạn mức 50 triệu USD phân bổ cho hoạt động tài trợ thương mại của Nam A Bank. Định chế tài chính này sẽ phát hành bảo lãnh cho các ngân hàng xác nhận (Confirming Banks) nhằm hỗ trợ nghĩa vụ thanh toán của Nam A Bank đối với các giao dịch đủ điều kiện.

Thông qua cơ chế này, Nam A Bank có điều kiện nâng cao năng lực và mở rộng danh mục sản phẩm thế mạnh như: Thư tín dụng (L/C) xuất nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng, Standby Letter of Credit (SBLC), chiết khấu chứng từ, chấp nhận hối phiếu và tài trợ các khoản vay thương mại ngắn hạn. Đồng thời, góp phần nâng cao mức độ chấp nhận của các ngân hàng quốc tế khi giao dịch với Nam A Bank, tối ưu hóa tốc độ xử lý giao dịch và góp phần khơi thông các điểm nghẽn cho các doanh nghiệp Việt Nam - đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Đại diện Nam A Bank, ông Võ Hoàng Hải – Phó Tổng Giám đốc cho biết, "Hợp tác chiến lược cùng ADB khẳng định uy tín và năng lực tài chính của Nam A Bank trên thị trường. Việc gia nhập mạng lưới tài trợ thương mại uy tín toàn cầu này không chỉ nâng tầm vị thế thương hiệu mà còn tạo nền tảng vững chắc để Ngân hàng gia tăng nội lực, tối ưu hóa các giải pháp cấu trúc tài chính và nâng cao năng lực phục vụ thị trường".

Đại diện Nam A Bank cũng thông tin thêm, thông qua mối quan hệ hợp tác chiến lược này, ngân hàng sẽ tập trung vào bốn ưu tiên trọng tâm, bao gồm: Thứ nhất, mở rộng quy mô và năng lực tài trợ thương mại, đặc biệt ưu tiên tiếp sức cho khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs); Thứ hai, tăng cường kết nối sâu sắc quan hệ hợp tác với mạng lưới ngân hàng toàn cầu; Thứ ba, tiên phong thúc đẩy tài trợ thương mại xanh, định hình các chuỗi cung ứng bền vững, thân thiện với môi trường; và Thứ tư, tăng tốc tiến trình số hóa toàn diện trong hoạt động tài trợ thương mại nhằm đạt hiệu suất tối ưu về tốc độ, độ chính xác cũng như tính tuân thủ theo các chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất.

Việc mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế khẳng định sự đánh giá cao của thị trường quốc tế đối với sự phát triển bền vững của Nam A Bank

Ký kết hợp tác cùng ADB là hoạt động nằm trong chuỗi hành động nhất quán thuộc chiến lược dài hạn nhằm thâm nhập sâu rộng vào thị trường tài chính quốc tế của Nam A Bank. Bên cạnh chủ trương thành lập ngân hàng thành viên tại Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC HCMC) để tạo cầu nối dòng vốn, Nam A Bank đang không ngừng thúc đẩy quan hệ hợp tác với các định chế tài chính, tổ chức phát triển hàng đầu thế giới như như J.P. Morgan, FMO, Proparco, Sinopac… để thu hút nguồn ngoại tệ hiệu quả.

Nam A Bank liên tục nhận được nguồn lực tài chính lớn và dài hạn từ các đối tác uy tín toàn cầu như: Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Symbiotics, BlueOrchard, GCPF, responsAbility... góp phần giúp Nam A Bank đa dạng hóa danh mục vốn ngoại. Tính từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị vốn quốc tế mà Nam A Bank huy động thành công từ các đối tác uy tín đạt gần 300 triệu USD.

Nam A Bank đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực tăng trưởng

Việc mở rộng hợp tác với các định chế tài chính quốc tế sẽ mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nền tảng công nghệ, sản phẩm tài chính và thông lệ quản trị tiên tiến của những tập đoàn tài chính uy tín trên thế giới. Đồng thời, khẳng định sự đánh giá cao của thị trường quốc tế đối với định hướng quản trị theo chuẩn mực tiên tiến (IFRS, Basel III) và khung Môi trường - Xã hội (ESG) mà ngân hàng đang kiên trì triển khai.

Nam A Bank đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều động lực tăng trưởng, các trụ cột chiến lược về thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại hối, quản trị nguồn vốn và nghiên cứu thị trường được thúc đẩy đồng bộ. Qua đó, ngân hàng tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị cung cấp cho khách hàng.