Techcombank dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu năm 2024 ngành Ngân hàng

Sự sôi động của các chương trình truyền hình lớn như "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Anh trai say hi", đầu tư vào tài trợ chương trình, cùng các minigame tương tác để thu hút người dùng, livestream tài chính cá nhân, tổ chức giải chạy marathon và video ngắn cũng giúp các ngân hàng tạo lượng lớn thảo luận trong năm.

Bảng xếp hạng do YouNet Media bình chọn để vinh danh các thương hiệu đã không ngừng nỗ lực và sáng tạo hết mình để đưa đến khán giả Việt Nam những nội dung và trải nghiệm chất lượng

Như vậy, sau 2 năm vắng bóng, thương hiệu Techcombank đã dành lại ngôi vị quán quân #1 YMI Brand of the Year 2024 ngành Ngân hàng. Năm 2024, Techcombank ghi dấu ấn mạnh mẽ trên mạng xã hội với 9/12 tháng đều trong Top 5 YMI Brand of The Month, trong đó 3 lần đạt vị trí #1 toàn ngành hàng. VPBank ở vị trí số #2 YMI Brand of the Year 2024 với 11/12 tháng nằm trong Top 5 YMI Brand of the Month. Theo sau là ACB, VIB và BIDV.

Theo đánh giá bởi một số chuyên gia, thành công của Techcombank đến từ chiến lược nhất quán theo đuổi trong nhiều năm, tập trung vào dữ liệu, công nghệ, trải nghiệm khách hàng, truyền thông sáng tạo và phát triển bền vững. Là ngân hàng tiên phong về công nghệ, sáng kiến mới, những thành công mà Techcombank gặt hái được từ chính sách "Zero Fee" hay "Sinh Lời Tự động" đều đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ cho hoạt động số hóa của toàn ngành ngân hàng, góp phần giữ vững vị thế ngân hàng số 1 trên nhiều mặt.

Trở lại với bảng xếp hạng thương hiệu năm 2024 ngành Ngân hàng, theo YouNet Media, loạt sự kiện giúp cộng đồng liên tục ghi dấu thương hiệu Techcombank có thể kể đến như trở thành Nhà tài trợ Kim cương cho "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" - show diễn đẳng cấp kết nối âm nhạc, văn hóa và tinh thần dân tộc liên tục lọt Top trending với lượng người theo dõi đông đảo; hay việc ra mắt MV âm nhạc "Tiến Tới Ước Mơ" của Soobin Hoàng Sơn, cùng các chiến dịch quảng bá rầm rộ Thẻ Thanh toán Techcombank Visa Eco đi đầu xu thế thẻ xanh vì môi trường.

Trong 7 năm qua, Techcombank được ghi nhớ là thương hiệu tiên phong khởi xướng giải chạy cộng đồng với tiêu chuẩn chất lượng và đẳng cấp quốc tế, tạo giá trị và ảnh hưởng lớn tới công chúng. Tiếp đà đó, đến năm 2024, Techcombank một lần nữa khẳng định vị thế đi đầu cùng hai giải chạy tiêu chuẩn quốc tế mang biểu trưng thành phố. Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 3 đã thu hút hơn 10.000 vận động viên và "Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 7" có sự tham gia của gần 18.000 vận động viên trong nước và quốc tế.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank Mùa thứ 7

Thứ hạng trong YMI được xác định dựa trên các chỉ số chính như: Brand Mention Score (Hệ số của lượng thảo luận có nhắc đến thương hiệu); Sentiment Score (Hệ số giữa thảo luận tích cực và tiêu cực); Buzz Score (Hệ số của tổng lượng thảo luận về thương hiệu); Audience Scale Score (Lượng người dùng thực tế tạo nên thảo luận). Và thương hiệu Techcombank đã ghi nhận 3/4 chỉ số (Buzz Score, Sentiment Score và Audience Scale Score) dẫn đầu toàn ngành hàng.

Bảng xếp hạng YMI Brand of the Year 2024 là danh sách tôn vinh các thương hiệu có hoạt động truyền thông nổi bật và hiệu quả nhất trên mạng xã hội trong năm 2024, do YouNet Media - công ty hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu mạng xã hội (Social Media Analytics) và nghiên cứu thị trường dựa trên dữ liệu số công bố. Bảng xếp hạng này bao gồm Top 5 thương hiệu từ 6 ngành hàng khác nhau (Ngành Bia, Ngành Sữa nước, Ngành Sữa bột, Ngành Ngân hàng, Ngành Bảo hiểm, Ngành Ecommerce).