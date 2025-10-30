Việt Nam trước làn sóng FDI mới: Cơ hội và vai trò của hệ sinh thái công nghiệp bền vững và đồng bộ

Trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Ngoài vấn đề về chi phí, các Doanh nghiệp cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về hạ tầng, nhân lực và phát triển bền vững.

Dòng vốn FDI thế hệ mới - chọn lọc và bền vững hơn

Theo báo cáo "Vietnam: Next Chapter in FDI" của Ngân hàng UOB, các nhà đầu tư quốc tế đang chuyển hướng từ các lĩnh vực thâm dụng lao động sang công nghệ cao, năng lượng sạch và sản xuất bền vững. Những yếu tố được nhà đầu tư quan tâm hàng đầu bao gồm: hạ tầng đồng bộ, logistics hiệu quả, nguồn nhân lực chất lượng cao, cùng môi trường pháp lý minh bạch. Yếu tố ổn định chính trị - kinh tế vĩ mô cũng là một lợi thế mà Việt Nam đang có so với nhiều quốc gia trong khu vực.

Việt Nam: điểm đến nổi bật trong làn sóng FDI chuyển dịch

Việt Nam hiện là một trong những điểm sáng trong bản đồ FDI châu Á. Với vị trí địa lý thuận lợi trong chuỗi cung ứng khu vực, môi trường chính trị ổn định, cùng 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã ký kết - trong đó có EVFTA, CPTPP và RCEP - Việt Nam đang mở rộng cánh cửa cho các tập đoàn toàn cầu.

Cùng với đó, Chính phủ đang định hướng thu hút có chọn lọc - ưu tiên những dự án có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, sử dụng công nghệ tiên tiến. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phát triển hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trong nước phải chủ động nâng cấp hạ tầng, dịch vụ, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Vai trò của hệ sinh thái công nghiệp - không chỉ là bán đất

Các chuyên gia nhận định, yếu tố cạnh tranh của các KCN không chỉ nằm ở giá thuê hay vị trí địa lý, mà nằm ở mức độ sẵn sàng của hạ tầng, chất lượng vận hành, năng lực hỗ trợ pháp lý và môi trường sinh hoạt cho chuyên gia, người lao động.

Những nhà phát triển KCN uy tín với năng lực hiểu sâu về ngành nghề, con người và văn hóa vận hành của doanh nghiệp sẽ giữ vai trò then chốt trong việc giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh thu hút FDI.

Trạm biến áp tại KCN IDICO Nhơn Trạch V được vận hành bởi công ty thành viên của IDICO

Trong số các "ông lớn" về phát triển bất động sản công nghiệp tại Việt Nam, Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO) là một trong những đơn vị có uy tín đầu ngành, với hơn một phần tư thế kỷ đi cùng tiến trình công nghiệp hóa của đất nước cùng tầm nhìn phát triển hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn, đồng bộ và hướng đến sự bền vững.

Hiện IDICO đang phát triển và quản lý hơn 14 KCN trải dài hai miền Bắc - Nam như KCN Sinh thái IDICO Vinh Quang (Hải Phòng), KCN IDICO Cầu Nghìn (Hưng Yên), KCN IDICO Phú Mỹ II và II mở rộng (TP HCM), KCN IDICO Hựu Thạnh (Tây Ninh), KCN IDICO Tân Phước 1 (Đồng Tháp)… Doanh nghiệp này được đánh giá cao nhờ hiểu rõ đặc thù địa phương, am hiểu ngành nghề và con người, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp FDI nhanh chóng hòa nhập và kết nối hiệu quả với đối tác tại Việt Nam. Minh chứng là hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã lựa chọn đầu tư tại các KCN của IDICO.

Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại KCN của IDICO

Cùng đất nước đón làn sóng FDI mới

Làn sóng FDI thế hệ mới mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về hạ tầng, nhân lực và thể chế. Với năng lực và kinh nghiệm tích lũy, các doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái công nghiệp như IDICO không chỉ đóng vai trò nền tảng trong việc đón dòng vốn đầu tư, mà còn góp phần giúp Việt Nam giữ chân doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất công nghiệp theo hướng bền vững và giá trị cao.