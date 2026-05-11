Sản xuất - Kinh doanh
11/05/2026 15:00

Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế đầu tiên về Nhiên liệu Hàng không Bền vững tại Đà Nẵng

IPS Vietnam 2026 diễn ra từ 6-8.5 tại Đà Nẵng, thể hiện cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy phát triển nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Đổi mới sáng tạo và Chính sách Nhiên liệu Hàng không Bền vững (IPS Vietnam 2026), Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 6-8 tháng 5 tại Đà Nẵng, đã quy tụ lãnh đạo từ gần 70 tổ chức, bao gồm các nhà hoạch định chính sách cấp cao thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng với các hãng hàng không, nhà sản xuất nhiên liệu, tổ chức tài chính và đơn vị cung cấp công nghệ. Hội nghị có sự tham gia phát biểu khai mạc của ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

ASAFA đã ký hai biên bản ghi nhớ (MOU) với Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (IGIP) thuộc Bộ Công Thương và Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Đà Nẵng (DISSC), nhằm thúc đẩy phát triển chính sách, chuyển giao tri thức kỹ thuật và xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo về nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

"Việt Nam sở hữu những nền tảng then chốt cần thiết để xây dựng một hệ sinh thái SAF có năng lực cạnh tranh", Fabrice Espinosa, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành ASAFA cho biết. "Câu hỏi không còn là liệu SAF có mở rộng quy mô hay không. Câu hỏi là ở đâu và ai sẽ dẫn đầu".

Từ năm 2024, ASAFA đã khẳng định vị thế là tiếng nói độc lập hàng đầu về SAF tại châu Á – Thái Bình Dương, quy tụ 44 tổ chức từ 17 quốc gia, thúc đẩy chính sách, giao dịch SAF và phát hành báo cáo Triển vọng SAF đầu tiên của khu vực. Hiệp hội cũng giành giải EuroCham Sustainability Award 2025 và tham dự COP30 tại Belém

IPS Vietnam 2026 là hội nghị đầu tiên trong chuỗi ba sự kiện của ASAFA năm nay, tiếp nối tại Thái Lan và Malaysia. ASAFA cũng sẽ phát hành ba ấn phẩm lớn, thành lập Ủy ban Cấu trúc Thị trường và tuyển sinh khóa đầu tiên của Học viện Đào tạo Chuyên gia SAF Quốc tế vào tháng 9.

K. H
từ khóa :
