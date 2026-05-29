Thị trường
29/05/2026 14:33

Liên kết hay đơn độc: Lựa chọn "sống còn" của người trồng cà phê Việt

Giữa biến động giá và rào cản xuất khẩu ngày càng lớn, liên kết chuỗi đang trở thành hướng đi để người trồng cà phê Việt giảm rủi ro, nâng giá trị.

Những tháng đầu năm 2026, khi giá cà phê đi xuống, nhiều hộ trồng ở Tây Nguyên lại rơi vào trạng thái thấp thỏm. Câu chuyện giá lên xuống không mới, nhưng phơi bày một điểm yếu cố hữu: người trồng đơn lẻ gần như không có công cụ tự bảo vệ. Dù chăm chỉ đến đâu, họ vẫn "tắt tiếng" khi đối diện với thương lái, biến động giá thế giới hay yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao.

Thu hoạch cà phê tại Đắk Lắk

Thế yếu của người trồng đơn lẻ

Ngành cà phê Việt Nam có hơn 600.000 nông hộ, phần lớn canh tác nhỏ lẻ. Khi tự trồng, tự thu hoạch và tự bán, họ đánh mất lợi thế quy mô, không có quyền đàm phán giá, cũng không đủ lực đầu tư chế biến sâu.

Sức ép càng lớn khi thị trường nhập khẩu dựng lên các rào cản mới. Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) đòi hỏi truy xuất nguồn gốc tới tận tọa độ vùng trồng. Các chương trình cà phê bền vững yêu cầu nhật ký canh tác, quy trình chuẩn hóa. Với một hộ nhỏ lẻ, việc tự xây dựng hệ thống dữ liệu, tự mời tổ chức đánh giá lấy chứng chỉ gần như bất khả thi về cả chi phí lẫn kỹ thuật.

Đây là lúc mô hình liên kết phát huy giá trị. Khi hàng chục, hàng trăm hộ cùng tham gia hợp tác xã (HTX) hoặc chuỗi liên kết với doanh nghiệp, bức tranh lập tức thay đổi. Họ có thể chia sẻ chi phí làm chứng chỉ, được hướng dẫn quy trình canh tác chuẩn, và quan trọng nhất: tạo ra khối lượng hàng hóa đủ lớn để trở thành đối tác có trọng lượng trên bàn đàm phán.

Liên kết còn giúp người trồng giữ lại phần "thịt" của chuỗi giá trị. Thay vì bán vội cà phê nhân thô giá thấp, một HTX đủ mạnh có thể tổ chức sơ chế chuẩn, thậm chí rang xay. Phần giá trị gia tăng khổng lồ từ các công đoạn này có cơ hội quay lại với người trực tiếp đổ mồ hôi trên rẫy.

Thực tế là trong 4 tháng đầu năm 2026 đã chứng minh, giữa lúc kim ngạch xuất khẩu chung sụt giảm do giá nhân thô lao dốc, nhóm cà phê chế biến vẫn giữ đà tăng trưởng. Những nông hộ nằm trong chuỗi cung ứng chế biến sâu rõ ràng ít chịu tổn thương hơn trước các cú sốc thị trường.

Tất nhiên, liên kết không tự nhiên mà thành. HTX cần năng lực quản trị minh bạch; doanh nghiệp cần cam kết thu mua ổn định, chia sẻ lợi ích công bằng và Nhà nước cần tạo bệ đỡ chính sách, tín dụng để mô hình bám rễ sâu vào đời sống nông thôn.

Doanh nghiệp lớn cũng không thể đi một mình

Câu chuyện liên kết không chỉ dừng ở cấp độ nông dân. Trong kỷ nguyên hội nhập, ngay cả những doanh nghiệp lớn cũng nhận ra giới hạn của sự đơn độc.

Tháng 3-2026, Liên minh Cà phê Toàn cầu (Global Coffee Alliance - GCA) chính thức ra mắt tại Hà Nội, quy tụ đại diện từ 21 quốc gia. Sáng kiến do bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee khởi xướng, đặt sinh kế công bằng cho nông dân và việc tổ chức lại chuỗi giá trị vào nhóm cam kết trọng tâm.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo, CEO King Coffee, người khởi xướng Liên minh Cà phê Toàn cầu GCA

Lý giải về bước đi này, bà Diệp Thảo chia sẻ: "Khi bạn đã đi đủ nhiều thị trường, bạn sẽ nhận ra có những vấn đề không thể giải quyết ở cấp độ một doanh nghiệp. Giá trị Robusta Việt Nam bị định giá thấp không phải vì sản phẩm kém, mà vì cấu trúc thông tin và cơ chế đàm phán toàn cầu đang bất lợi cho các quốc gia sản xuất. Một doanh nghiệp dù mạnh đến đâu cũng không thể tự thay đổi cấu trúc đó. Cần một nền tảng tập thể, và nếu chưa có thì chúng ta phải tự xây".

Nữ CEO khẳng định, GCA phải tạo ra giá trị cho tất cả các bên, đặc biệt là những người nông dân đang ở đầu chuỗi nhưng lại hưởng lợi ít nhất. GCA đặt mục tiêu đến năm 2040, 100% diện tích canh tác của các thành viên đạt chuẩn nông nghiệp tái tạo.

"Nếu không đặt mục tiêu đủ lớn, sẽ không có động lực thay đổi cách vận hành hiện tại. Điều quan trọng hơn con số là cơ chế đi đến đó, bao gồm Quỹ Phát triển bền vững hỗ trợ nông dân sản xuất xanh. Hành trình quan trọng hơn đích đến, nhưng phải có đích đến rõ ràng thì hành trình mới có phương hướng", bà Thảo nhìn nhận.

"Không một nông dân nào bị bỏ lại phía sau"

Sự chuyển mình này nhận được sự đồng thuận quốc tế. Ông Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, nhận định GCA là sáng kiến kịp thời. Điểm hấp dẫn của liên minh nằm ở "cách tiếp cận song hành": vừa bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, vừa đặt sinh kế của hàng triệu nông dân làm trọng tâm.

King Coffee giành nhiều thiện cảm của khách ẩm thực Nga tại World Food Moscow 2025

Đại diện Đại sứ quán Angola tại Việt Nam cũng bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với thông điệp "không một người nông dân nào bị bỏ lại phía sau" của GCA, đồng thời cho biết Angola đang triển khai các chương trình tương tự hướng tới sự công bằng trong ngành.

Không chỉ dừng ở hạt cà phê, tư duy liên kết đang được mở rộng thành "bệ phóng" cho hệ sinh thái nông sản Việt. Thông qua dự án "Women Can Do" và các chương trình liên kết chuỗi cung ứng, King Coffee đang hỗ trợ nhiều phụ nữ khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cùng bước ra biển lớn.

Ly cà phê lập kỷ lục lớn nhất tại "Lễ hội di sản cà phê toàn cầu

"Trong kỷ nguyên hội nhập, sự cạnh tranh nội bộ cần được thay thế bằng sự hợp tác để cùng nhau ra khơi. Tôi mong muốn chia sẻ mạng lưới phân phối quốc tế, kinh nghiệm làm thương hiệu cùng các tiêu chuẩn pháp lý mà King Coffee đã nhọc công xây dựng. Khi dòng chữ 'Made in Vietnam' được thế giới tôn trọng, tất cả chúng ta đều thắng", bà Thảo nhấn mạnh.

King Coffee tại hệ thống bán lẻ Costco Mỹ

Trở lại với những rẫy cà phê bạt ngàn ở Đắk Lắk, Gia Lai hay Lâm Đồng. Những mùa vụ rớt giá như đầu năm 2026 không chỉ mang đến nỗi buồn, mà còn là một phép thử buộc người nông dân phải suy nghĩ về việc tiếp tục đơn độc gánh chịu rủi ro, hay bước vào chuỗi liên kết để tự cứu lấy mình?

King Coffee: Chiến lược đột phá nâng tầm cà phê Việt trên bản đồ toàn cầu

(NLĐO)- “Bán nhiều hơn nhưng thu về ít hơn” là nghịch lý mà ngành cà phê Việt Nam đang đối mặt trong những tháng đầu năm 2026.

PV
