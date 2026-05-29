Thị trường
29/05/2026 15:00

Perfetti Van Melle Việt Nam ghi danh Top 4 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026

Tổ chức Great Place To Work vừa vinh danh Perfetti Van Melle Việt Nam trong Top 4 Bảng xếp hạng Best Workplaces - Nơi Làm việc Xuất sắc Hàng đầu Việt Nam 2026.

Công ty cũng đã đạt chứng nhận Nơi Làm việc Xuất sắc - Great Place To Work tại Việt Nam trong 5 năm liên tiếp kể từ năm 2022, đồng thời được vinh danh trong danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For tại Đông Nam Á năm 2025, tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc xây dựng môi trường làm việc dựa trên nền tảng niềm tin và phương châm con người là số một.

Những con số "biết nói" về niềm tin của người lao động

Bảng xếp hạng Best Workplaces Việt Nam 2026 là thước đo uy tín dựa trên sự phân tích dữ liệu chặt chẽ từ gần 75.000 phản hồi, đại diện cho hơn 111.000 người lao động toàn quốc. Trong số 35 doanh nghiệp được vinh danh năm nay, Perfetti Van Melle Việt Nam tự hào đứng trong Top 4 thuộc hạng mục Doanh nghiệp Lớn (từ 1.000 nhân viên trở lên).

Đáng chú ý, cuộc khảo sát tại Perfetti Van Melle Việt Nam ghi nhận sự tham gia của 90% trong tổng số 2.000 nhân sự. Kết quả cho thấy 95% nhân viên khẳng định đây là một nơi làm việc tuyệt vời - con số này vượt xa mức trung bình 68% tại thị trường Việt Nam.

Ông Jan-Willem Paans, Tổng Giám đốc Perfetti Van Melle Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi vinh dự được ghi danh trong Bảng xếp hạng Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam - Best Workplaces Việt Nam 2026. Tại Perfetti Van Melle Việt Nam, chúng tôi tin rằng sự phát triển của tổ chức bắt đầu từ sự phát triển của con người."

Văn hóa quan tâm, hỗ trợ và trao quyền cho sự phát triển của mỗi cá nhân

Trọng tâm trong văn hóa của Perfetti Van Melle Việt Nam là triết lý "People First - Con người là số một", hướng đến việc mang lại trải nghiệm ý nghĩa cho đội ngũ nhân sự của Công ty thông qua các hoạt động Thu hút - Phát triển - Gắn kết, xây dựng phong cách lãnh đạo đáng tin cậy và lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy hợp tác và sự hòa nhập, đồng thời chú trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi cá nhân.

Perfetti Van Melle Việt Nam ghi danh Top 4 nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2026 - Ảnh 2.

Văn hóa công ty xoay quanh triết lý Con người là số một.

Công ty liên tục tăng cường sự gắn kết của nhân viên thông qua đối thoại cởi mở và chủ động lắng nghe ý kiến của mỗi thành viên, với các chương trình như Họp toàn thể nhân viên hàng quý, khảo sát Gắn kết, khảo sát Great Place To Work, Hội nghị Đối thoại Lao động tập thể và các buổi đối thoại của lãnh đạo cấp cao với nhân sự thuộc mọi cấp bậc.

Bên cạnh đào tạo năng lực, công ty cũng tích cực mang đến cơ hội phát triển sự nghiệp cho nhân viên thông qua chương trình luân chuyển nội bộ, khuyến khích nhân viên thử sức với các lộ trình phát triển trong và ngoài nước. Tất cả các vị trí tuyển dụng đều được ưu tiên cho nhân sự nội bộ trước khi mở tuyển bên ngoài.

Trong ba năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 130 trường hợp luân chuyển nội bộ tại Perfetti Van Melle Việt Nam. Trong đó, 6 nhân sự cấp quản lý ở các bộ phận Kinh doanh, Chuỗi Cung ứng – Sản xuất và Tài chính đã chính thức đảm nhận vị trí quản lý các thị trường trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Văn hóa đổi mới sáng tạo bắt nguồn từ con người

Tại Perfetti Van Melle Việt Nam, văn hóa đổi mới sáng tạo được thúc đẩy bởi tinh thần làm chủ của mỗi người. Nhân viên công ty được trao quyền để dẫn dắt sự thay đổi và cải thiện hoạt động của tổ chức.

Tinh thần này được thể hiện rõ nét thông qua chương trình Perfetti Performance Excellence (PPE) - Hoạt động Tối ưu Perfetti trong giai đoạn 2021 - 2025, với 153 sáng kiến do nhân viên đề xuất và thực thi trên toàn công ty, giúp tiết kiệm hơn 800.000 Euro mỗi năm.

Phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, dự án ra mắt sản phẩm Chupa Chups Jelly Giraffe - Kẹo dẻo hươu cao cổ Chupa Chups - vào năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc quan trọng: Việt Nam là thị trường đầu tiên sản xuất thành công định dạng kẹo dẻo xoắn trong Tập đoàn Perfetti Van Melle, chỉ sau hai lần thử nghiệm.

Trong hành trình phát triển tại Việt Nam, Perfetti Van Melle Việt Nam cam kết không chỉ xây dựng một tổ chức có hiệu suất cao mà còn là một môi trường làm việc nơi mỗi nhân viên được trao quyền, gắn kết và truyền cảm hứng để cùng nhau phát triển và thành công.

PV
