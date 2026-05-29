Không gian trà Việt kết hợp triển lãm nghệ thuật Phật giáo trên gốm sứ tại Đồng Nai

Trong khuôn khổ Tuần Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại tỉnh Đồng Nai, từ ngày 24 đến 29-5-2026, Không Gian Gốm Bát Tràng, An Thổ Túc cùng một số đơn vị tổ chức và tham gia không gian triển lãm với chủ đề "Nghệ thuật Phật giáo trên gốm sứ".

Không gian triển lãm kết hợp trưng bày gốm nghệ thuật và văn hóa trà Việt, thu hút đông đảo khách tham quan, Phật tử và người yêu nghệ thuật truyền thống.

Khu vực triển lãm Nghệ thuật Phật giáo trên gốm sứ

Không gian "Tỉnh Thức"

Bước vào khu vực triển lãm, du khách như trút bỏ mọi bộn bề của cuộc sống trần tục để hòa mình vào bầu không khí thanh tịnh, an yên. Ban tổ chức đã khéo léo thiết lập một không gian giao thoa hoàn hảo giữa đạo và đời, giữa nghệ thuật tạo hình và nét đẹp văn hóa truyền thống.

Triển lãm Nghệ thuật Phật giáo trên gốm sứ: Không gian trưng bày trang nghiêm của Không Gian Gốm Bát Tràng được thiết kế nổi bật trên nền thảm đỏ. Các bức tôn tượng Phật, tượng Thiền sư uy nghi được tôn trí trang trọng, tạo nên một không gian triển lãm đầy thành kính và có chiều sâu tâm linh.

Khách mời tham quan chụp hình kỷ niệm tại triển lãm Nghệ thuật Phật giáo trên gốm sứ

Không gian văn hóa trà An Thổ Túc: Điểm độc đáo của triển lãm chính là khu vực thưởng trà mộc mạc được thiết kế dưới những mái tranh hoài cổ và lồng đèn đỏ ấm áp. Trên những chiếc bàn trà gỗ, du khách có thể tĩnh tâm thưởng thức những chén trà ấm, tìm lại sự "Tỉnh thức trong từng phút giây" và chiêm nghiệm về thông điệp hòa bình của Phật giáo.

Tại triển lãm, Không Gian Gốm Bát Tràng và An Thổ Túc vinh dự được đồng hành cùng nghệ nhân VHAT Trà Việt Nguyễn Cao Sơn - một trong những chuyên gia hàng đầu về trà Việt, nổi bật với nhiều thành tích quốc tế và vinh dự đại diện quốc gia phục vụ trong các sự kiện ngoại giao cấp cao. Nghệ nhân không chỉ mang theo những phẩm trà trân quý mà còn trực tiếp dẫn dắt khách tham quan bước vào nghệ thuật thưởng trà, giúp mỗi người tìm lại sự tĩnh tại trong tâm hồn.

Các tác phẩm gốm sứ nổi bật tại triển lãm

Nằm trong không gian chính của triển lãm, tác phẩm tái hiện hình tượng bậc sơ tổ của Thiền tông Việt Nam với thần thái định tĩnh, ung dung. Bức tượng toát lên trí tuệ uyên bác và ý chí kiên cường của người đầu tiên đặt nền móng, mang ánh sáng Phật pháp bén rễ vào tâm thức người Việt từ những thế kỷ đầu Công nguyên.

Triều đại Nhà Lý và Thiền Sư Vạn Hạnh: Bức tượng mang đậm màu sắc lịch sử, tôn vinh giai đoạn Phật Giáo cực thịnh và đóng vai trò là quốc giáo. Hình tượng Thiền sư Vạn Hạnh được khắc họa tinh xảo với lớp men gốm cổ kính, thể hiện sự gắn bó mật thiết, đồng hành cùng dân tộc của đạo Pháp.

Ngọn lửa từ bi - Bồ Tát Thích Quảng Đức: Đây là một trong những tác phẩm lấy đi nhiều cảm xúc của khách tham quan. Khắc họa khoảnh khắc vị pháp thiêu thân bất tử của Bồ tát Thích Quảng Đức với ngọn lửa bao quanh dáng ngồi kiết già của Ngài. Ngọn lửa ấy không mang tính hủy diệt mà rực sáng hào quang của tinh thần vô úy, lòng từ bi vô bờ bến vì hòa bình và tự do đạo pháp.

Tôn Tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức men đỏ

Đại Sĩ Trúc Lâm - Trần Nhân Tông: Tác phẩm điêu khắc vị Điều ngự Giác hoàng, người sáng lập ra Thiền phái Trúc Lâm độc bản của nước Việt. Bức tượng gốm lột tả chân thực dáng vẻ tự tại, thanh thoát của Ngài khi buông bỏ ngai vàng, vinh hoa phú quý để lên núi Yên Tử tu hành. Thể hiện đỉnh cao của tư tưởng nhập thế, yêu nước và tự chủ mang bản sắc Việt Nam.

Thiền Sư Nhất Hạnh: Mang hơi thở của Phật Giáo hiện đại, tác phẩm khắc họa chân dung vị Thiền sư với đường nét gốm sứ mềm mại, tối giản nhưng tràn đầy năng lượng bình an. Đồng thời phác họa nụ cười hiền từ và đôi mắt chứa đựng lòng trắc ẩn của Ngài. Tác phẩm là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự trở về, thực tập chánh niệm để tìm thấy hạnh phúc ngay trong hiện tại.

Hoạt động cắt băng khai mạc không gian triển lãm

Trong khuôn khổ Tuần Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nghi thức cắt băng khai mạc Không gian triển lãm Nghệ thuật Phật giáo trên gốm sứ đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo khách mời và Phật tử.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật trong lễ khai mạc

Sau nghi thức khai mạc, chư tôn thiền đức, đại biểu, Phật tử và khách tham quan đã lần lượt thực hiện nghi thức tưới nước thơm lên tượng Phật Đản sinh. Hoạt động đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình thưởng lãm văn hóa đầy ý nghĩa với tôn tượng Phật Đản của Không Gian Gốm Bát Tràng.