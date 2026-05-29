Sản xuất - Kinh doanh
29/05/2026 09:31

Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, Nhà máy nước Thủ Đức 3 nâng cao năng lực cấp nước an toàn

Sáng 28-5, Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn (SWIC) tổ chức diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ khí clo tại Nhà máy nước.

Tình huống giả định được đưa ra là trong quá trình vận chuyển bình clo phục vụ kiểm tra, bảo trì, do sơ suất của nhân viên kỹ thuật, bình clo va chạm vào bệ bê tông làm xuất hiện một lỗ thủng nhỏ trên thân bình. Khí clo nhanh chóng phát tán trong khu vực Nhà chứa clo, gây ô nhiễm môi trường độc hại và ăn mòn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường an toàn vệ sinh lao động tại khu vực nhà clo gây ngất một người và hoạt động sản xuất nước sạch của nhà máy.

Diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ khí Clo tại Nhà máy nước với sự tham gia của lực lượng ứng phó sự cố hóa chất, cán bộ kỹ thuật và công nhân vận hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn (SWIC)

Tại thời điểm xảy ra sự cố giả định, Nhà máy nước vẫn đang vận hành bình thường với hai nhân viên làm việc gần khu vực rò rỉ. Ngay khi phát hiện mùi clo nồng nặc, các nhân viên đã nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và báo cáo cho trưởng ca vận hành. Sau khi kiểm tra, đánh giá tình hình ban đầu, trưởng ca lập tức kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp và báo cáo đến Đội trưởng Đội ứng phó sự cố hóa chất của Công ty để triển khai lực lượng đến hiện trường.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng ứng phó sự cố hóa chất đã có mặt đầy đủ tại hiện trường, triển khai phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng thực hiện nhiệm vụ theo quy trình xử lý khẩn cấp. Với phương châm ưu tiên cao nhất là bảo vệ tính mạng con người, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng tiếp cận khu vực có nạn nhân, đưa người bị ảnh hưởng ra khu vực an toàn để hỗ trợ y tế.

Lực lượng ứng phó sự cố vận chuyển, sơ cứu công nhân bị ngạt khí clo

Đồng thời, các thành viên của đội ứng phó với trang phục bảo hộ lao động cá nhân trong môi trường khí độc clo, đã tiến vào Nhà chứa clo, triển khai thành thạo các bước xử lý kỹ thuật để khắc phục điểm rò rỉ. Sau khi sự cố được kiểm soát, lực lượng tiêu độc hiện trường tiếp tục sử dụng nước và hóa chất trung hòa để tẩy nhiễm khu vực xảy ra sự cố, vệ sinh thiết bị, dụng cụ và bình clo nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho con người và môi trường.

Đội ứng phó thực hiện xử lý sự cố rò rỉ khí clo

Theo đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nước sạch Sài Gòn, hoạt động sản xuất nước sạch luôn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh sự cố hóa chất, đặc biệt là rò rỉ khí clo – loại hóa chất có độc tính cao và khả năng phát tán nhanh trên diện rộng. Nếu xảy ra sự cố thực tế, clo có thể xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người lao động. Đồng thời tác động tiêu cực đến môi trường và an toàn cấp nước.

Chính vì vậy, Công ty đã duy trì tổ chức diễn tập ứng phó sự cố rò rỉ clo hằng năm nhằm không ngừng hoàn thiện các biện pháp xử lý thuần thục, nhanh chóng. Hoạt động này không chỉ giúp nâng cao khả năng tổ chức, huy động lực lượng tại chỗ và phối hợp thông tin trong xử lý sự cố, mà còn tăng cường sự phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong công tác điều hành và ứng cứu khẩn cấp.

Lãnh đạo, cán bộ, nhận viên công ty trong buổi diễn tập

Thông qua diễn tập, cán bộ công nhân viên nhà máy được cập nhật kiến thức, quy định an toàn trong sử dụng hóa chất clo, quy trình tháo lắp và vận hành thiết bị, từ đó nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và khả năng phản ứng nhanh khi có sự cố thực tế xảy ra.

Đại diện Công ty cho biết, việc thường xuyên tổ chức diễn tập là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng, sẵn sàng ứng phó nhanh của lực lượng tại chỗ, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm của doanh nghiệp tuân thủ luật pháp về hóa chất, về môi trường, về an toàn vệ sinh lao động …nhằm đảm bảo cấp nước an toàn, duy trì nguồn nước sạch chất lượng, ổn định phục vụ người dân.


Theo Đình Sơn (Tạp chí Một Thế giớ)
từ khóa : cứu hộ cứu nạn, lực lượng cứu hộ, nhà máy nước, SWIC
