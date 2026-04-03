“Việc làm như ý - Lì xì hết ý”: Niềm tin khơi thông thị trường lao động 2026

Đòn bẩy tâm lý từ sự thấu cảm Khảo sát từ Vieclam24h và Cốc Cốc Research hé lộ thực trạng đáng suy ngẫm: có tới 48,7% người lao động chọn "đứng yên" dù chưa hài lòng với công việc. Nỗi lo về sự ổn định vô hình trung tạo nên "tảng băng" trì hoãn trên thị trường. Thay vì thúc ép, Vieclam24h chọn cách đồng hành thiết thực qua hơn 300.000 phần quà giá trị (iPhone 17, xe điện VinFast, vàng PNJ...). Những "lì xì" may mắn đóng vai trò như một đòn bẩy tâm lý, biến quyết định ứng tuyển đầy áp lực thành một trải nghiệm hứng khởi, giúp xoa dịu nỗi lo "được - mất" trong tâm trí ứng viên.

Nhiều phần quà giá trị được trao tặng cho ứng viên tham gia tìm viêc trên Vieclam24h

Sắc đỏ phủ sóng và những con số "biết nói" Từ những bảng hiệu khổng lồ trên phố đến làn sóng "review đổi việc" rầm rộ trên không gian số, chiến dịch đã thực hiện chiến lược "thẩm thấu thị giác" toàn diện. Kết quả của nỗ lực khơi thông niềm tin này là những chỉ số bùng nổ chỉ sau hơn một tháng triển khai:

6 triệu lượt tiếp cận ứng viên tiềm năng trên đa nền tảng.

Tăng trưởng kỷ lục 63% lượt tải app và ứng tuyển so với cùng kỳ năm ngoái.

Hơn 200.000 hồ sơ ứng tuyển mới: Minh chứng cho việc Vieclam24h đã thành công biến áp lực tìm việc thành động lực thăng tiến, thôi thúc người lao động chủ động nắm bắt vận hội.

Công nghệ thấu cảm và điểm tựa vững chãi Sức mạnh giữ chân người dùng nằm ở trải nghiệm sản phẩm minh bạch. Bộ ba trợ lý AI (Gợi ý việc làm, Tìm việc gần nhà, Phản hồi nhanh) đã giúp giảm tối đa chi phí ra quyết định, biến hành trình tìm việc vốn mông lung thành một lộ trình rõ ràng. Sự minh bạch qua các phiên Livestream quay số công khai cũng chính là "liều thuốc" xóa tan hoài nghi cho ứng viên.

Chiến dịch khép lại nhưng sứ mệnh của Vieclam24h vẫn tiếp tục. Sau hơn 20 năm đồng hành, thương hiệu khẳng định vai trò là điểm tựa vững chãi, nơi bất kỳ ai cũng có thể đặt xuống những do dự để bắt đầu hành trình sự nghiệp một cách kiêu hãnh và đầy hy vọng nhất.