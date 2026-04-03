03/04/2026 08:00

“Việc làm như ý - Lì xì hết ý”: Niềm tin khơi thông thị trường lao động 2026

Chiến dịch của Vieclam24h kết thúc với những kỷ lục ấn tượng và câu chuyện nhân văn về sự thấu cảm, tiếp sức cho người lao động tìm khởi đầu mới.

Đòn bẩy tâm lý từ sự thấu cảm Khảo sát từ Vieclam24h và Cốc Cốc Research hé lộ thực trạng đáng suy ngẫm: có tới 48,7% người lao động chọn "đứng yên" dù chưa hài lòng với công việc. Nỗi lo về sự ổn định vô hình trung tạo nên "tảng băng" trì hoãn trên thị trường. Thay vì thúc ép, Vieclam24h chọn cách đồng hành thiết thực qua hơn 300.000 phần quà giá trị (iPhone 17, xe điện VinFast, vàng PNJ...). Những "lì xì" may mắn đóng vai trò như một đòn bẩy tâm lý, biến quyết định ứng tuyển đầy áp lực thành một trải nghiệm hứng khởi, giúp xoa dịu nỗi lo "được - mất" trong tâm trí ứng viên.

Nhiều phần quà giá trị được trao tặng cho ứng viên tham gia tìm viêc trên Vieclam24h

Sắc đỏ phủ sóng và những con số "biết nói" Từ những bảng hiệu khổng lồ trên phố đến làn sóng "review đổi việc" rầm rộ trên không gian số, chiến dịch đã thực hiện chiến lược "thẩm thấu thị giác" toàn diện. Kết quả của nỗ lực khơi thông niềm tin này là những chỉ số bùng nổ chỉ sau hơn một tháng triển khai:

  • 6 triệu lượt tiếp cận ứng viên tiềm năng trên đa nền tảng.
  • Tăng trưởng kỷ lục 63% lượt tải app và ứng tuyển so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Hơn 200.000 hồ sơ ứng tuyển mới: Minh chứng cho việc Vieclam24h đã thành công biến áp lực tìm việc thành động lực thăng tiến, thôi thúc người lao động chủ động nắm bắt vận hội.

Công nghệ thấu cảm và điểm tựa vững chãi Sức mạnh giữ chân người dùng nằm ở trải nghiệm sản phẩm minh bạch. Bộ ba trợ lý AI (Gợi ý việc làm, Tìm việc gần nhà, Phản hồi nhanh) đã giúp giảm tối đa chi phí ra quyết định, biến hành trình tìm việc vốn mông lung thành một lộ trình rõ ràng. Sự minh bạch qua các phiên Livestream quay số công khai cũng chính là "liều thuốc" xóa tan hoài nghi cho ứng viên.

Chiến dịch khép lại nhưng sứ mệnh của Vieclam24h vẫn tiếp tục. Sau hơn 20 năm đồng hành, thương hiệu khẳng định vai trò là điểm tựa vững chãi, nơi bất kỳ ai cũng có thể đặt xuống những do dự để bắt đầu hành trình sự nghiệp một cách kiêu hãnh và đầy hy vọng nhất.

K. H
từ khóa : thị trường lao động, vieclam24h
Đại học Quản lý Singapore (SMU) tiếp tục thăng hạng trong xếp hạng ngành học QS

Giáo dục - Cộng đồng 19:18

SMU tăng mạnh trong bảng xếp hạng ngành học năm 2026 của QS, là một trong những trường thăng hạng nhiều nhất thế giới trong nhóm có từ 10 ngành được xếp hạng.

Môi trường sống và bài toán tương lai con trẻ: Vì sao Hội An được quan tâm?

Thị trường 17:25

Từ tư duy “chọn trường” sang “chọn môi trường sống”, triết lý nuôi dạy con của thế hệ phụ huynh hiện đại có sự dịch chuyển rõ rệt.

Vinhomes Green Paradise khởi động giải đi bộ "Green Family Walk"

Nhịp sống 17:22

Vinhomes Green Paradise trao “món quà sức khỏe” cho các gia đình đa thế hệ qua giải đi bộ “Green Family Walk”

Techcombank và Masterise Group mang "Tinh hoa Pháp" về Việt Nam, tôn vinh di sản nghệ thuật độc bản

Văn hóa – Giải trí 14:48

Khán giả sẽ được thưởng thức màn trình diễn của dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles với những trích đoạn kinh điển của Opera Pháp

KDI Holdings: Một thập kỷ kiến tạo và phát triển

Doanh nghiệp 15:47

KDI Holdings đồng loạt tổ chức lễ meeting kỷ niệm 10 năm thành lập trên toàn Tập đoàn, mở đầu cho chuỗi sự kiện tháng 4 với nhiều điểm nhấn tại Nha Trang.

Pharmacity giữ giá thuốc thiết yếu giữa áp lực chi phí và dịch bệnh

Thị trường 14:25

Trước áp lực cộng hưởng từ giá xăng dầu tăng cao và nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm, bài toán ổn định thị trường dược phẩm đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Agribank cùng Thanh Hóa triển khai Kiosk hành chính công thông minh

Doanh nghiệp 14:48

Sáng 30-3-2026, Lễ ra mắt mô hình thí điểm Kiosk thông minh và Hệ thống xác thực được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị phường Hạc Thành tỉnh Thanh Hóa.


