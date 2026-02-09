Nhịp sống
09/02/2026 17:17

Vedan Việt Nam trao hơn 1.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026

In bài viết

Mỗi phần quà Tết bao gồm gạo cùng các sản phẩm gia vị thiết yếu do Vedan Việt Nam sản xuất như bột ngọt, hạt nêm, tương ớt, nước mắm...

Từ ngày 4-2 đến ngày 9-2-2026, Công ty CPHH Vedan Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập Đỏ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Phước Thái, xã Đồng Phú (tỉnh Đồng Nai) và phường Phú Mỹ (TPHCM)... trao tặng hơn 1.000 phần quà Tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một trong những hoạt động thường niên mà doanh nghiệp kiên trì thực hiện trong suốt nhiều năm qua dựa trên phương châm "Phát triển từ xã hội, cống hiến cho xã hội". Mỗi phần quà Tết bao gồm gạo cùng các sản phẩm gia vị thiết yếu do Vedan Việt Nam sản xuất như bột ngọt, hạt nêm, tương ớt, nước mắm...

Vedan Việt Nam trao hơn 1.000 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Phó Giám đốc Đối ngoại Vedan Việt Nam (thứ 5 từ phải sang) trao quà Tết cho người dân phường Phú Mỹ (TPHCM)

Trực tiếp trao quà đến tay người dân, bà Yang Nai Hsuan, Trợ lý đặc biệt Văn phòng Tổng Giám đốc chia sẻ: "Xuất phát từ tầm nhìn "Liên tục đáp ứng cuộc sống mới khỏe mạnh và ngon miệng cho mỗi người", Vedan Việt Nam xem trách nhiệm sẻ chia là yếu tố cốt lõi trong triết lý kinh doanh. Việc trao quà và đồng hành cùng bà con đón một mùa Tết trọn vẹn, là một bước đi tuy nhỏ nhưng không thể thiếu trên hành trình cam kết gắn bó lâu dài cùng Việt Nam. Chúng tôi hy vọng những món quà này sẽ có thể góp thêm một chút ấm áp, một chút niềm vui để bà con đón năm mới phấn khởi hơn".

M.Thư
từ khóa : vedan việt nam
