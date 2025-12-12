Thị trường
12/12/2025 15:30

Vận tải 247Express cung cấp dịch vụ chuyển nhà giá rẻ

TP HCM là đô thị phát triển nhanh, nơi nhu cầu chuyển chỗ ở diễn ra thường xuyên, đặc biệt là với nhóm người lao động thu nhập thấp và sinh viên.

Những nhóm người này luôn cần thay đổi nơi ở để phù hợp với công việc, học tập hoặc điều kiện tài chính. Tuy nhiên, tự chuyển nhà thường mất nhiều thời gian, nhân lực và phương tiện, khiến quá trình này trở thành gánh nặng với những người phải cân đối chi tiêu hằng tháng.

Để hỗ trợ nhóm khách hàng này, 247Express đã xây dựng dịch vụ chuyển nhà trọn gói giá rẻ, phù hợp cho cả các hộ gia đình nhỏ, công nhân, nhân viên văn phòng thu nhập thấp và sinh viên thuê trọ.

Mục tiêu của công ty là mang đến giải pháp vận chuyển tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo nhanh chóng – an toàn – chuyên nghiệp, giúp khách hàng yên tâm ngay cả khi ngân sách hạn chế.

Vận tải 247Express cung cấp dịch vụ chuyển nhà giá rẻ - Ảnh 1.

247Express cho biết quy trình chuyển nhà được thiết kế khoa học để đảm bảo không phát sinh phụ phí ngoài hợp đồng. Nhờ mức giá cạnh tranh, đội ngũ phục vụ tận tâm và chất lượng ổn định, 247Express đã được nhiều gia đình, công nhân và sinh viên tại TP HCM lựa chọn khi cần dịch vụ chuyển nhà.

Dịch vụ chuyển nhà giá rẻ của công ty không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà còn mang lại sự an tâm trong từng bước vận chuyển, đúng với cam kết mà 247Express theo đuổi hơn một thập kỷ qua.

Thông tin liên hệ

Để được tư vấn chi tiết và sử dụng dịch vụ vận chuyển nhà, văn phòng, kho xưởng, khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với 247Express qua các kênh sau:

  • Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải 247Express
  • Địa chỉ: 52/14A Lâm Thị Hố, Tổ 7, Khu phố 11, Phường Trung Mỹ Tây, TP HCM
  • Hotline: 0916 237 268
  • Website: https://247expressvn.vn
