IPVS 2026: C.P. Việt Nam thúc đẩy cách tiếp cận phòng bệnh chủ động trong chăn nuôi heo

Hội nghị Quốc tế lần thứ 28 của Hiệp hội Thú y Heo Quốc tế (IPVS 2026) diễn ra từ ngày 16 đến 19-6-2026, thu hút khoảng 3.000 đại biểu và gần 1.000 báo cáo khoa học. Đây là một trong những diễn đàn chuyên ngành uy tín của lĩnh vực thú y và chăn nuôi heo toàn cầu.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc IPVS 2026 tại TP.HCM. Ảnh: C.P. Việt Nam

Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (C.P. Việt Nam) là nhà tài trợ Kim cương của IPVS 2026, đồng thời là đơn vị chủ trì hội thảo vệ tinh chuyên sâu về chủ đề "Chuyển đổi từ kháng sinh sang men vi sinh trong chăn nuôi heo". Thông qua hoạt động này, C.P. Việt Nam góp phần kết nối tri thức chuyên môn quốc tế với thực tiễn chăn nuôi tại Việt Nam, mở rộng trao đổi về quản lý sức khỏe đàn, an toàn sinh học và chăn nuôi bền vững.

Gian hàng C.P. Việt Nam tại khu triển lãm trong khuôn khổ Hội nghị IPVS 2026. Ảnh: C.P. Việt Nam

Việc Việt Nam đăng cai IPVS 2026 là cơ hội để ngành chăn nuôi - thú y trong nước cập nhật các xu hướng mới về quản lý sức khỏe đàn, an toàn sinh học và phát triển bền vững. Tham gia sự kiện, C.P. Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ mô hình tích hợp Feed - Farm - Food.

Ông Jaturong Yotharak, Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Ngành Trang trại C.P. Việt Nam, cho biết: "C.P. Việt Nam rất vinh dự được đóng góp vào sự phát triển của ngành chăn nuôi Việt Nam từ hơn 30 năm qua, góp phần đưa ngành chăn nuôi chuyển mình từ chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ sang chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn, góp phần tạo sinh kế lâu dài, ổn định cho người dân".

"Chúng tôi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững, xây dựng và vận hành hệ thống trang trại hiện đại, góp phần nâng cao tiêu chuẩn của ngành chăn nuôi Việt Nam" - ông cho biết thêm.

Gợi mở hướng phòng bệnh chủ động trong quản lý sức khỏe đàn heo

Điểm nhấn chuyên môn của C.P. Việt Nam tại IPVS 2026 là hội thảo vệ tinh với phần trình bày của GS-TS Nuvee Prapasarakul, Khoa Thú y, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan). Tham luận tập trung vào chủ đề "Chuyển đổi từ kháng sinh sang men vi sinh trong chăn nuôi heo: Điều kiện thực tế".

GS-TS Nuvee Prapasarakul, Khoa Thú y, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan) trình bày tham luận tại hội thảo vệ tinh do C.P. Việt Nam chủ trì trong khuôn khổ IPVS 2026. Ảnh: C.P. Việt Nam

Hội thảo vệ tinh của C.P. Việt Nam thu hút hơn 200 đại biểu, tập trung trao đổi xu hướng giảm hoặc không sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi trước yêu cầu ngày càng cao về an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. Trong xu hướng đó, men vi sinh (probiotic) được xem là một trong những hướng tiếp cận sinh học có tiềm năng. Các chuyên gia nhấn mạnh việc sử dụng men vi sinh cần được triển khai đồng bộ với dinh dưỡng, vệ sinh, an toàn sinh học và quản lý sức khỏe đàn để đạt hiệu quả trong điều kiện chăn nuôi thực tế.

Ông Jaturong Yotharak chia sẻ: "Trong chăn nuôi heo hiện đại, quản lý sức khỏe đàn cần cách tiếp cận tổng thể, từ con giống, dinh dưỡng, thú y, an toàn sinh học, môi trường nuôi đến công nghệ và quản trị trang trại. Thông qua hội thảo vệ tinh tại IPVS 2026, C.P. Việt Nam mong muốn đóng góp tri thức chuyên môn, kết nối các cập nhật quốc tế với thực tiễn sản xuất tại Việt Nam, qua đó cùng cộng đồng ngành hướng đến chăn nuôi heo hiệu quả và bền vững."

Kết nối khoa học với thực hành chăn nuôi bền vững

Với 33 năm xây dựng và vận hành mô hình nông nghiệp - thực phẩm tích hợp Feed - Farm - Food tại Việt Nam, C.P. Việt Nam có nền tảng thực tiễn để kết nối các thảo luận khoa học tại IPVS 2026 với nhu cầu vận hành của ngành chăn nuôi heo trong nước. Trong chuỗi này, quản lý sức khỏe đàn không chỉ là nhiệm vụ của khâu chăn nuôi, mà liên quan đồng bộ đến chất lượng thức ăn, con giống, điều kiện nuôi, kiểm soát thú y, an toàn sinh học và quản lý môi trường.

Trong thực hành vận hành, ngành heo C.P. Việt Nam chú trọng quản lý sức khỏe vật nuôi theo hướng chủ động, kết hợp con giống, dinh dưỡng, môi trường nuôi, an toàn sinh học và các chương trình quản lý sức khỏe đàn. Các trang trại áp dụng quy trình kiểm soát an toàn sinh học nhiều lớp, bao gồm kiểm soát người ra vào, phương tiện vận chuyển, luồng di chuyển trong trang trại và phân tách khu vực sản xuất nhằm giảm nguy cơ mầm bệnh xâm nhập.

C.P. Việt Nam ứng dụng thiết bị và công nghệ trong quản lý sức khỏe đàn heo tại trang trại. Ảnh: C.P. Việt Nam

Song song với an toàn sinh học, C.P. Việt Nam thúc đẩy định hướng Green Farm và chuyển đổi số trong chăn nuôi. Các trang trại từng bước sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn, tái sử dụng nước sau xử lý cho các mục đích phù hợp, kiểm soát mùi, bụi, phát triển mảng xanh, đồng thời ứng dụng IoT, AI và các giải pháp số hóa trong quản lý vận hành. Những định hướng này góp phần gắn quản lý sức khỏe đàn heo với hiệu quả sản xuất, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững.

Hệ thống biogas quy mô lớn tại trang trại C.P. Việt Nam, góp phần xử lý chất thải chăn nuôi và tái tạo năng lượng. Ảnh: C.P. Việt Nam

Bên cạnh hội thảo vệ tinh, C.P. Việt Nam còn tham gia khu triển lãm và giới thiệu 4 nghiên cứu tại IPVS 2026. Các hoạt động này góp phần kết nối khoa học với thực tiễn sản xuất, thúc đẩy quản lý sức khỏe đàn, an toàn sinh học và phát triển bền vững trong chăn nuôi. Đây cũng là một phần trong nỗ lực liên tục của C.P. Việt Nam nhằm đồng hành cùng quá trình nâng chuẩn ngành chăn nuôi, áp dụng hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành chăn nuôi tại Việt Nam.