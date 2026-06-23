Nhịp sống
23/06/2026 17:00

Cùng Vinamilk trải nghiệm ngày hè tại Phú Mỹ Hưng

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Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, Vinamilk tham gia Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em”, mang đến không gian trải nghiệm, vui chơi và dinh dưỡng dành cho gia đình

Hoạt động góp phần tạo nên một sân chơi bổ ích, giúp trẻ em được vận động, khám phá và phát triển kỹ năng thông qua những trải nghiệm thực tế.

Với chủ đề "Lễ hội mùa hè - Chơi để học", chương trình có nhiều hoạt động sáng tạo, vận động và khám phá, khuyến khích trẻ em phát triển tư duy, kỹ năng và tinh thần học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế.

Nhiều gia đình ghé thăm và thưởng thức các sản phẩm dinh dưỡng Vinamilk tại không gian trải nghiệm của thương hiệu quốc dân này. Ảnh: Vi Nam

Tại sự kiện, các bé cùng gia đình được thưởng thức nhiều sản phẩm dinh dưỡng mát lành của thương hiệu quốc dân Vinamilk như sữa tươi Vinamilk 100%, sữa tươi tiệt trùng Green Farm A2, thạch phô mai que cao canxi SUSU, sữa chua uống - sữa trái cây SUSU, kem Gelato …, cùng khám phá nhiều giải pháp dinh dưỡng dành cho trẻ em ở nhiều độ tuổi như Dielac Gold, Dielac Grow, Dielac Grow Plus, Optimum Gold, Optimum Colos, Optimum A2 Pro+ và Ridielac. Bên cạnh đó, các em nhỏ còn được tham gia các trò chơi tương tác, nhận quà tặng và tìm hiểu thêm về dinh dưỡng trong không khí vui tươi của ngày hội.

Khu vui chơi của Vinamilk với các trò chơi thú vị và những phần quà đáng yêu đặc biệt thu hút phụ huynh và các bé. Ảnh: Vi Nam

Trong suốt 50 năm phát triển, Vinamilk không chỉ tập trung vào các sản phẩm dinh dưỡng mà còn duy trì nhiều hoạt động hướng đến trẻ em trên cả nước. Vinamilk luôn tin rằng sự phát triển của trẻ em không chỉ đến từ dinh dưỡng mà còn từ môi trường sống, học tập và vui chơi lành mạnh. Việc tham gia các sân chơi như Ngày hội "Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em" tiếp tục thể hiện cam kết của doanh nghiệp trong việc góp phần xây dựng môi trường thuận lợi để trẻ em được học hỏi, kết nối và tận hưởng một tuổi thơ nhiều niềm vui.

từ khóa : Phú Mỹ Hưng, Quốc tế thiếu nhi, môi trường sống, lễ hội mùa hè
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