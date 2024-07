Ưu đãi kép khi sở hữu Yaris Cross trong tháng 7

Theo đó, từ nay đến hết ngày 31-7, khách hàng mua xe Yaris Cross và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% sẽ nhận cùng lúc 2 gói ưu đãi bao gồm 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng và gói bảo dưỡng miễn phí 30.000 km hoặc 2 năm (tùy điều kiện nào đến trước). Chương trình ưu đãi mới nhất được kỳ vọng sẽ kích cầu thị trường và giúp Yaris Cross duy trì thành tích doanh số ấn tượng trong năm 2024.



Điều chỉnh kịp thời

Yaris Cross là một trong những mẫu xe có sức hút nhất của Toyota tại thị trường Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Ra mắt vào tháng 9-2023 trong nhiều hoài nghi cùng khởi đầu tương đối chậm bởi giá bán có phần "lạc lõng" so với phần còn lại của phân khúc. Nhưng sau 3 tháng, Toyota kịp thời đưa ra những điều chỉnh, Yaris Cross dần chứng tỏ vị thế và chiếm trọn niềm tin của khách hàng Việt.

Yaris Cross dần chứng tỏ được vị thế khi có 3 tháng liên tiếp vào Top 10 mẫu xe bán chạy

Theo đó, từ tháng 1-2024, giá bán của Yaris Cross giảm từ 73-80 triệu đồng tùy phiên bản, cụ thể: bản xăng còn 650 triệu đồng và bản hybrid còn 765 triệu đồng. Mức giá mới được đánh giá là cạnh tranh trong bối cảnh phân khúc SUV đô thị ngày càng "chật chội".

Với những điều chỉnh kịp thời cùng nhiều chương trình khuyến mại, Yaris Cross dần vươn lên trở thành mẫu xe có doanh số hàng đầu phân khúc. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2024, Yaris Cross bán ra 3.750 xe và có 3 tháng liên tiếp là 4-5-6 vào Top 10 xe bán chạy nhất thị trường, đứng đầu phân khúc SUV hạng B.

Chương trình khuyến mại trong tháng 7 sẽ giúp Yaris Cross tăng tốc trong cuộc đua doanh số

Nhằm bảo vệ tối đa cho hành khách, cả 2 phiên bản của xe đều được trang bị 6 túi khí, gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense với nhiều tính năng đáng giá như: cảnh báo tiền va chạm (PCS); cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn (LDA & LTA); kiểm soát vận hành chân ga (PMC); cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành (FDA); đèn chiếu xa tự động (AHB). Với các tính năng an toàn trong gói TSS, khi gặp tình huống mà xe nhận thấy nguy hiểm, sẽ phát cảnh báo trên màn hình và phát âm thanh để người lái tập trung, xử lý tình huống.

Gói an toàn TSS, nhiều tiện nghi hiện đại giúp Yaris Cross ghi điểm với khách hàng trẻ

Từ năm 2020, Toyota Việt Nam dần trang bị gói an toàn TSS trên các dòng xe của hãng, với mong muốn hỗ trợ nhận thức của lái xe, khi ra quyết định và điều khiển phương tiện với tốc độ cao. Gói an toàn tích hợp các tính năng tối tân nhất, tập trung vào 3 mục đích chính: giảm thiếu hoặc phòng tránh va chạm trước, hỗ trợ giữ làn đường và tăng cường an toàn trong hành trình lái xe ban đêm. Đến nay, hầu hết các dòng xe của Toyota đều đã được trang bị gói an toàn TSS và tiến tới tương lai gần, cập nhật trên tất cả phiên bản.

Khách hàng tin tưởng

"Lúc xem video qua youtube, tôi thấy Yaris Cross được rất nhiều ý kiến đánh giá cao về an toàn, sau đó tôi cũng dành thời gian tìm hiểu. Trong tầm tiền đang có, Yaris Cross mang đến sự yên tâm hơn. Tôi muốn chiếc xe có thể bảo vệ gia đình tốt nhất" - anh Thanh, một chủ xe Yaris Cross tại Hà Nội, chia sẻ.

Bên cạnh tính năng an toàn, hàm lượng công nghệ và tiện nghi dồi dào cũng là yếu tố giúp Yaris Cross ghi điểm với tệp khách hàng trẻ, yêu thích công nghệ và khám phá. "Rất nhiều tiện nghi được trang bị trên Yaris Cross mang đến sự thoải mái khi di chuyển hơn như kính trần xe toàn cảnh với tấm che nắng điều khiển điện, lẫy chuyển số trên vô lăng, màn hình giải trí dạng nổi và điều khiển giọng nói, sạc không dây hay mở cửa thông minh với cảm ứng trên tay nắm cửa phía trước… Tính ra Yaris Cross có "option" không kém xe Hàn", anh Thanh hào hứng chia sẻ.

Yaris Cross cùng với Corolla Cross, Vios, Veloz Cross trở thành trụ cột doanh số của Toyota trong năm 2024

Sở hữu hàm lượng công nghệ cao nhưng Yaris Cross không đánh mất đi giá trị đã tạo nên thương hiệu cho Toyota. Xe nhận được phản hồi tích cực từ phía người sử dụng về sự bền bỉ, ít hỏng vặt, chi phí bảo dưỡng thấp. "Khi mua xe tôi cũng phải tính đến phương án bảo dưỡng và sửa chữa xe vì cũng hay đi công tác. Toyota có hệ thống dịch vụ ở mọi nơi, linh kiện cũng rẻ hơn so với mặt bằng chung. Hiện tại tôi đi bảo dưỡng theo đúng lịch của đại lý, dịch vụ nhanh gọn và các bạn nhân viên rất nhiệt tình", anh Thanh chia sẻ.

Là một mẫu xe đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường nhờ hàng loạt ưu điểm nổi bật trong phân khúc, chương trình ưu đãi tháng 7 tiếp tục mang đến lợi thế, giúp Yaris Cross tăng tốc trong giai đoạn giữa năm. Đây cũng là cơ hội tốt cho khách hàng đang quan tâm tới mẫu xe sở hữu nhiều công nghệ hàng đầu tới từ Toyota.