Từ cá cơm tươi ngon- tinh hoa đảo ngọc Phú Quốc



Nước mắm Phú Nhĩ là câu chuyện bắt nguồn từ tình yêu biển cả của người dân đảo Ngọc. Vùng biển quanh đảo Phú Quốc sạch và giàu khoáng chất, tạo nên nguồn nguyên liệu cá cơm than tươi ngon, chất lượng. Cá cơm than Phú Quốc chỉ xuất hiện nhiều nhất vào hai mùa: mùa cá nam từ tháng 7 đến tháng 8, và mùa cá bắc tháng 10 đến tháng 11. Ngư dân Phú Quốc thường ra khơi vào thời điểm này mới thu hoạch được những mẻ cá cơm tươi ngon nhất vùng biển Phú Quốc - nơi được mệnh danh là "vương quốc" của cá cơm than.

Bữa cơm gia đình ngon hơn khi có nước mắm Phú Nhĩ (hình minh hoạ)

Bí quyết tạo nên sự khác biệt của nước mắm Phú Nhĩ được sản xuất theo phương pháp ủ chợp truyền thống. Những mẻ cá tươi lấp lánh được làm sạch cùng nước biển đại dương và trộn với muối tinh khiết theo tỷ lệ vàng: 3 cá- 1 muối ngay trên tàu giữ độ tươi ngon và tăng hương vị cho cá. Ngay khi về đất liền, cá được chuyển sang ủ trong thùng gỗ bời lời đặc trưng của nhà nghề làm mắm lâu đời tại Phú Quốc. Khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm ở Phú Quốc rất thích hợp cho quá trình lên men nước mắm. Qua thời gian dài ủ chượp từ 12-18 tháng, với bàn tay tài hoa và sự kỳ công của người làm mắm, từng giọt nước mắm làm ra đều giữ trọn vẹn hương vị và mùi thơm đặc trưng của nước mắm truyền thống.

Chế biến hoàn toàn theo phương pháp "nhà thùng" truyền thống, với nguyên liệu 100% từ cá cơm tươi của vùng biển Phú Quốc, Phú Nhĩ mang trong sản phẩm năm cam kết vàng: không chất bảo quản, không đường tổng hợp, không phẩm màu, không hương liệu, không bột ngọt, cho ra đời những giọt nước mắm Phú Nhĩ giàu độ đạm (40°N), vị ngọt mặn vừa phải.

Nhờ đó nước mắm giữ được vị nguyên bản tự nhiên và an lành cho sức khỏe người dùng. Đặc biệt, được đóng chai với quy trình khép kín, tuân thủ các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, nước mắm Phú Nhĩ đạt các tiêu chuẩn HACCP, ISO 9001:2015, ISO 22000 đáp ứng quy định của Châu Âu và US FDA (Mỹ) khẳng định chất lượng tuyệt hảo xuất khẩu đến các thị trường có tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cao: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Đài Loan…

Một số đầu bếp nổi tiếng đã dùng Phú Nhĩ như một bí quyết để nâng cấp món ăn hấp dẫn hơn, chinh phục thực khách 5 châu. Anh Hoàng Anh, Bếp phó hệ thống nhà hàng SASCO tiết lộ nước mắm Phú Nhĩ là một trong những nguyên liệu "bí mật" làm nên nước dùng thanh ngọt đậm đà cho món Phở Sen độc đáo, đưa món Phở Sen vinh quang đạt giải Món phở xuất sắc được yêu thích nhất tại Viet nam Festival Phở 2023 tại Nhật Bản.

Đầu bếp Hoàng Anh (đứng) giới thiệu món Phở Sen tại Viet nam Festival Phở 2023 Nhật Bản

Chị Hoàng Mai, khách hàng thân thiết của Phú Nhĩ nhận định mắm Phú Nhĩ: "Hơn cả một gia vị: Dùng nước mắm Phú Nhĩ để chấm hải sản, thịt luộc, rau củ luộc, hay pha nước mắm chua ngọt đều giúp tăng thêm hương vị đậm đà, kích thích ăn ngon hơn cho bữa ăn gia đình thêm ngon lành, trọn vị".