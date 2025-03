PNJ ra mắt thương hiệu trang sức dành riêng cho quý ông: Mancode by PNJ

Hơn 35 năm qua, PNJ đã khắc họa những dấu ấn đặc biệt dành cho phái đẹp, góp phần tôn vinh nét tinh tế, sang trọng và bản lĩnh của họ. Bên cạnh đó, những người đàn ông bản lĩnh, đầy khí chất cũng cần một dấu ấn riêng để thể hiện phong độ và đẳng cấp của mình.

Hiểu được điều đó, PNJ chính thức ra mắt Mancode by PNJ – thương hiệu trang sức dành riêng cho quý ông. Tên thương hiệu Mancode by PNJ được hình thành từ sự kết hợp giữa "Man" trong "Gentleman" và "Code" – tượng trưng cho một hệ giá trị riêng biệt, nơi phong độ, đẳng cấp và sự tin cậy được khẳng định. Mancode by PNJ không đơn thuần là một thương hiệu trang sức mà còn là người bạn đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ những giá trị vượt trên mọi lời nói của quý ông. Đây không chỉ là trang sức, mà còn là một sự lựa chọn, một người bạn tâm giao đồng điệu, chia sẻ những giá trị vượt trên lời nói của quý ông.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh viên gạch – biểu tượng của sự kiên định và vững bền, Mancode by PNJ mang đến những thiết kế trang sức khắc họa phong độ và đẳng cấp của mỗi quý ông. Kết hợp nghệ thuật chế tác bậc thầy với góc nhìn tinh tế về bản lĩnh, mỗi thiết kế không chỉ là một món trang sức, mà còn là dấu ấn cá nhân được tôn vinh qua từng thiết kế.

Để khởi đầu cho cột mốc quan trọng này, thương hiệu Mancode by PNJ đồng hành cùng nghệ sĩ Phan Mạnh Quỳnh ra mắt MV "Từ bàn tay này", với sự xuất hiện đặc biệt của Đại tá Hoàng Xuân Vinh – xạ thủ huyền thoại, người đã ghi danh vào lịch sử với tấm huy chương vàng Olympic đầu tiên của thể thao Việt Nam.

Không chỉ là một sản phẩm âm nhạc, "Từ bàn tay này" còn mang một thông điệp nhận được nhiều sự chú ý

Quý ông không phải là ở danh xưng...

Quý ông là ở ánh nhìn trân trọng của người xung quanh.

"Quý ông" không đơn thuần là một danh hiệu hay một từ ngữ để gọi một ai đó, mà là giá trị thực sự được khẳng định qua cách người khác nhìn nhận. Một người không trở thành quý ông chỉ vì danh xưng hay địa vị xã hội, mà bởi những bản lĩnh, khí chất và cách anh ta hành xử – điều tạo nên sự trân trọng và ngưỡng mộ từ những người xung quanh. Ánh nhìn của người khác chính là sự phản chiếu trung thực nhất về bản lĩnh, khí chất và đẳng cấp của một quý ông.

Mancode by PNJ tin rằng giá trị của một quý ông không nằm ở những lời gọi tên, mà được tôi luyện từ chính nội lực – nơi bản lĩnh, sự kiên định và tinh thần không ngừng vươn lên hội tụ. Như một viên kim cương tỏa sáng sau bao thử thách, phong độ của một quý ông cũng được hun đúc qua thời gian, phản chiếu đẳng cấp, sự tin cậy và dấu ấn mang đậm bản sắc riêng.

Chính những giá trị ấy tạo nên mật mã quý ông – một chuẩn mực không phô trương nhưng đủ sâu sắc để được nhận ra, một dấu ấn không ồn ào nhưng luôn hiện diện. Đó là tinh thần mà Mancode by PNJ tôn vinh trong từng thiết kế, sự lựa chọn của mỗi quý ông thể hiện phong độ, đẳng cấp, theo cách riêng của mình.

Thương hiệu Mancode by PNJ hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng PNJ trên toàn quốc, mang đến những lựa chọn trang sức đẳng cấp dành riêng cho quý ông. Không gian trưng bày được thiết kế tinh tế với tông cam sang trọng kết hợp sắc xám đậm mạnh mẽ, cùng các khối hình học hiện đại, tạo nên một tổng thể đầy ấn tượng và cuốn hút. Đây không chỉ là điểm đến để trải nghiệm và mua sắm, mà còn là nơi tôn vinh giá trị, khẳng định phong cách và giúp mỗi quý ông tìm thấy mật mã của chính mình.

Truy cập website chính thức để khám phá thương hiệu Mancode by PNJ và những thiết kế trang sức dành riêng cho quý ông tại: https://bit.ly/MANCODEbyPNJ