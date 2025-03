Nam A Bank công bố báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2024, lợi nhuận trước thuế Nam A Bank 2024 đạt 4,545 tỉ đồng (tương ứng tăng 37.6% so với năm 2023). Các chỉ tiêu quan trọng khác tiếp tục đạt kết quả khả quan như: Tổng tài sản đạt hơn 245,000 tỉ đồng, tăng gần 16.8% so với cuối năm 2023; Huy động vốn đạt gần 179,000 tỉ đồng, tăng hơn 9% so với cuối năm 2023; Hoạt động tín dụng đạt gần 168,000 tỉ đồng, tăng 18.34% so với đầu năm.

Tỉ lệ ROE duy trì mức trên 20% thuộc nhóm cao của ngành, ROA là 1.5%, cho thấy Ngân hàng không chỉ tăng trưởng về quy mô, đạt hiệu quả sinh lời mà chất lượng hoạt động còn được cải thiện.

Tỉ lệ NIM của Nam A Bank tiếp tục được cải thiện mức 3.5% (so với 3.3% cùng kỳ năm 2023).

Tỉ lệ chi phí/thu nhập (CIR) tiếp tục ghi nhận giảm xuống mức 44% (-1.7 điểm % so với 2023), và cũng là mức thấp nhất từ trước tới nay. Ngân hàng đặt mục tiêu duy trì tỉ lệ ở mức khoảng 40% do định hướng ngân hàng tiếp tục mở rộng nhanh quy mô mạng lưới và nhân sự.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Chất lượng tài sản có cải thiện, đạt mức trung bình so với toàn ngành. Kết thúc năm 2024, chất lượng tài sản của Nam A Bank tiếp tục cho thấy những tín hiệu khả quan, với tỉ lệ nợ xấu 2.33%. Tỉ lệ nợ nhóm 2 từ mức 5,395 tỉ đồng đầu năm 2024 giảm về mức 2,469 tỉ đồng.

Mới đây (ngày 20-2-2025), tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s đã công bố xếp hạng tín nhiệm với Nam A Bank, tiếp tục duy trì ở mức triển vọng ổn định, trong đó nâng hạng 1 bậc sức mạnh về vốn.