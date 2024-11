Uống Heineken 0.0 rồi lái xe có khiến bạn bị phạt?

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP và sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện sẽ bị phạt khi có nồng độ cồn vượt quá mức 0. Nghĩa là chỉ cần phát hiện có cồn trong hơi thở hoặc trong máu, tài xế xe máy có thể bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, trong khi tài xế ô tô có thể bị phạt đến 40 triệu đồng nếu vi phạm.

Có một thực tế rằng việc uống rượu bia đã trở thành thói quen của nhiều người Việt Nam, nhất là trong những dịp quan trọng, hội họp bạn bè hay tiệc tùng, gặp gỡ đối tác. Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc uống rượu bia quá độ sẽ gây ra nhiều tác hại như làm chậm phản xạ, mất tập trung, suy yếu tầm nhìn và giảm khả năng phán đoán – những triệu chứng đặc biệt không nên có khi lái xe tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn, trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng. Đó cũng là lý do việc tuyên truyền hưởng ứng văn hóa "Uống có trách nhiệm" đã trở thành một trong những chủ đề chính của sự kiện Ngày hội Tuyên truyền Pháp luật Việt Nam do Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông TP HCM tổ chức vào ngày 9-11-2024 vừa qua.

HEINEKEN Việt Nam và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông TP.HCM đã ký biên bản ghi nhớ, cam kết hợp tác thực hiện các hoạt động thúc đẩy văn hóa Uống có trách nhiệm

Giải pháp uống có trách nhiệm được tin tưởng bởi Đoàn phòng CSGT

Trên tinh thần đó, tại sự kiện Ngày hội Tuyên truyền Pháp luật Việt Nam, Đoàn Phòng CSGT đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác cùng thức uống đại mạch Heineken 0.0 nhằm thúc đẩy một giải pháp thức uống không cồn thiết thực, giúp thúc đẩy những thay đổi tích cực trong thói quen của người tiêu dùng, hướng đến lối sống văn minh, an toàn. Trong khuôn khổ sự kiện, khu vực trải nghiệm của Heineken 0.0 đã tạo bầu không khí sôi động với các trò chơi hấp dẫn và còn truyền tải mạnh mẽ thông điệp "Uống có trách nhiệm" qua các hoạt động tương tác và giải đáp thắc mắc, lái xe an toàn, đo nồng độ cồn miễn phí dưới sự giám sát của Đoàn Phòng CSGT, Công an TP HCM.

Là một trong những người đến và tham gia trải nghiệm từ sớm, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam - Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long đã bày tỏ sự yêu thích đối với hương vị đằm mượt sảng khoái "đầy trách nhiệm" của Heineken 0.0. "Vị đại mạch quen thuộc, uống rất ngon và sảng khoái, hơn nữa với nồng độ cồn bằng 0.0%, đây là sự lựa chọn lý tưởng cho anh em văn nghệ sĩ chúng tôi khi cần một thức uống phù hợp để thưởng thức một cách an toàn trong những ngày bận rộn mùa cuối năm"- anh chia sẻ.

Đại tá - NSND Tự Long với kết quả đo nồng độ cồn bằng 0.0% sau khi thưởng thức Heineken 0.0

Cùng kết quả đo nồng độ cồn hoàn toàn bằng 0.0% sau khi uống, Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam - Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long tiếp tục tự tin thực hiện thử thách lái xe qua các "cung đường" mô phỏng lái xe. "Thưởng thức Heineken 0.0, tôi vẫn giữ được sự tỉnh táo, vững tay lái để vượt qua các địa hình. Sản phẩm này mang đến cho tôi sự an tâm để tụ họp cùng bạn bè, người thân trong dịp lễ, Tết và vẫn giữ đúng tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, đảm bảo an toàn cho chính mình cũng như những người xung quanh" - anh cho biết.

Đại tá - NSND Tự Long vững tay lái tại thử thách lái xe an toàn trên khu vực mô phỏng

Đồng quan điểm cùng Đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam - Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, anh Minh Hải, một người tài xế cũng yêu thích tụ tập cùng bạn bè, đồng nghiệp dịp cuối tuần chia sẻ: "Tôi là một fan cứng của Heineken và đã biết đến Heineken 0.0 từ lâu, nhưng chưa từng thử qua và không biết hương vị sản phẩm ra sao. Sau khi thưởng thức, tôi rất thích khi Heineken 0.0 vẫn giữ được nét đặc trưng của hương vị mà mình yêu thích, lại hoàn toàn không có cồn, giúp tôi tỉnh táo và an toàn khi lái xe".

Anh T.N (ngụ quận 3) - một tài xế khác có mặt tại sự kiện chia sẻ: "Tôi đã từng thử Heineken 0.0 tại gian hàng của thương hiệu trên dọc các trạm cao tốc. Đúng là sau khi uống, tôi không hề có dấu hiệu mệt mỏi, thậm chí còn cảm thấy sảng khoái mát lạnh với hương vị hết sức quen thuộc. Tôi vẫn hoàn toàn tỉnh táo để lái xe về nhà sau đó. Dịp Tết sắp tới, uống loại này thì cũng không lo vi phạm luật an toàn giao thông".

Còn với chị Tuyết, một nhân viên kinh doanh thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng cho biết: "Là phụ nữ, đôi khi tôi cảm thấy không tiện khi uống đồ uống có cồn, nhất là khi phải tự lái xe. Heineken 0.0 là một lựa chọn lý tưởng trong các buổi gặp gỡ với bạn bè và đối tác, tạo không khí vui vẻ mà vẫn yên tâm về nhà, đảm bảo sức khỏe cho mình và mọi người".

Anh T.N cũng nhận định: "Thay vì chọn nước lọc hay các loại thức uống khác làm giới hạn cuộc vui, thức uống này không chỉ giữ vững những giá trị tinh thần mà còn thể hiện sự văn minh, hướng đến văn hóa Uống có trách nhiệm".

Các bạn trẻ háo hức tham gia kiểm hoạt động trò chơi tại gian hàng Heineken 0.0

Cam kết chung tay hành động vì văn hóa "Uống có trách nhiệm"

Sự ủng hộ nhiệt tình của người dùng ngay tại sự kiện đã cho thấy ý thức đối với hành vi đã uống rượu bia thì không lái xe và văn hóa uống có trách đang ngày càng được nhân rộng trong cộng đồng. Cùng chia sẻ giá trị này, cộng với chủ trương nêu cao tinh thần tổ chức tuyên truyền với hình thức phong phú, đa dạng, Đoàn Phòng CSGT, Công an TP HCM đã cùng các đơn vị, địa phương chủ động ban hành kế hoạch, phân công trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện sự kiện Ngày hội tuyên truyền Pháp luật Việt Nam. Với lượt tham gia gần 1,800 sinh viên và người dân địa phương, sự kiện đã trở thành một sáng kiến phổ biến giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả vượt bậc, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu chung của các đơn vị: xây dựng thành phố an toàn giao thông. Trong đó, Heineken 0.0 là một trong những đối tác lớn nhất được tin tưởng, đồng hành và mang lại nhiều những giá trị tích cực nhằm thúc đẩy văn hóa "Uống có trách nhiệm".

Buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa HEINEKEN Việt Nam và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM

Buổi ký kết biên bản ghi nhớ giữa Heineken 0.0 và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM cũng khẳng định cam kết hợp tác lâu dài trong việc nâng cao ý thức về an toàn giao thông đường bộ, đồng thời nhấn mạnh vai trò tiên phong của thương hiệu trong việc lan tỏa lối sống an toàn, văn minh, chọn thức uống không cồn cho dịp cuối năm và Tết Ất Tỵ sắp tới.