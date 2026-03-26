Uniben tiếp sức thế hệ trẻ trên hành trình định hướng tương lai

Một trong những điểm nhấn nổi bật là sự tham gia của UNIBEN trong chương trình tư vấn hướng nghiệp "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 25 - năm 2026. Đây là hoạt động thường niên do Báo Người Lao Động phối hợp cùng các đơn vị giáo dục tổ chức tại nhiều tỉnh, thành như TP HCM, Tây Ninh… Sau 25 năm triển khai, chương trình đã trở thành cầu nối quan trọng giữa học sinh và các cơ sở đào tạo, cung cấp thông tin hữu ích về chọn ngành, chọn trường, cũng như xu hướng nghề nghiệp trong thời đại số.

Mỗi buổi tư vấn tại các điểm trường thu hút từ 1.500 đến 3.000 học sinh tham gia, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình. Tại đây, học sinh không chỉ được tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia giáo dục mà còn có cơ hội tiếp cận những thông tin cập nhật về nhu cầu nhân lực của thị trường. Qua đó, các em có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với năng lực bản thân và định hướng phát triển lâu dài.

Đồng hành cùng chương trình trong 5 năm liên tiếp, thương hiệu Trà Mật Ong BONCHA – thuộc UNIBEN – đã góp phần lan tỏa tinh thần gắn kết với thế hệ trẻ. Không chỉ dừng lại ở vai trò tài trợ, thương hiệu còn mang đến những phần quà là sản phẩm Trà Mật Ong BONCHA Chanh Nhật Yuzu, tiếp thêm năng lượng cho học sinh trong những ngày tham gia tư vấn hướng nghiệp.

Đại diện UNIBEN cho biết, thông qua hoạt động này, đơn vị mong muốn gửi gắm thông điệp khuyến khích các em mạnh dạn khám phá bản thân, nuôi dưỡng sự sáng tạo và tự tin lựa chọn con đường phù hợp. Đây cũng là cách doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần cùng cộng đồng xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trong tương lai.

Song song với hoạt động hướng nghiệp, UNIBEN còn tổ chức các chương trình tham quan nhà máy tại Bình Dương dành cho sinh viên các trường đại học. Hoạt động tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, từ đó hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất cũng như yêu cầu nghề nghiệp trong ngành thực phẩm và đồ uống.

Trong khuôn khổ chương trình, sinh viên được trực tiếp quan sát dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội giao lưu, lắng nghe chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp về xu hướng phát triển ngành, kỹ năng cần thiết cũng như cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Nhiều sinh viên bày tỏ sự ấn tượng với quy mô và mức độ tự động hóa của hệ thống sản xuất tại nhà máy. Không ít bạn cho rằng những trải nghiệm thực tế này giúp họ có cái nhìn rõ ràng hơn về ngành học, từ đó định hình mục tiêu nghề nghiệp cụ thể sau khi tốt nghiệp.

Uyên Khanh, sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm, chia sẻ rằng chuyến tham quan đã giúp cô hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất đồ uống hiện đại. "Em đặc biệt ấn tượng với dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín của Trà Mật Ong BONCHA tại UNIBEN. Đây là môi trường làm việc chuyên nghiệp mà em mong muốn có cơ hội được gắn bó trong tương lai" – Khanh cho biết.

Theo đánh giá của các chuyên gia, việc kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường thông qua các hoạt động thực tế không chỉ giúp sinh viên nâng cao kiến thức mà còn rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập.

Thông qua chuỗi hoạt động gắn kết với giáo dục, UNIBEN đang từng bước hiện thực hóa định hướng phát triển bền vững. Không chỉ chú trọng đến sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn tích cực đầu tư cho các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là hỗ trợ thế hệ trẻ.

Công ty Cổ phần UNIBEN là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm và nước giải khát. Doanh nghiệp sở hữu các thương hiệu uy tín như Mì 3 Miền, Mì REEVA, Trà Mật Ong BONCHA, Nước Trái Cây JOCO, Nước Tăng Lực ABBEN được người tiêu dùng tin chọn.



