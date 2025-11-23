Ứng phó thiên tai: Chính phủ hành động quyết liệt, yêu cầu đảm bảo hạ tầng thông tin an toàn

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có những chỉ đạo quyết liệt về việc khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ cho các tỉnh thành, đảm bảo không để dân đói, dân rét và sớm ổn định đời sống sinh hoạt, sản xuất…

Phải đặt mình vào địa vị của người dân để triển khai công việc

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số liệu thống kê đến ngày 23-11, mưa lũ đã làm 102 người chết, mất tích, 1.154 nhà bị hư hỏng, thời điểm lớn nhất 186.000 nhà bị ngập; trên 80.000 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3,2 triệu con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị sạt lở, ách tắc, đường sắt qua Đắk Lắk, Khánh Hòa tạm dừng hoạt động; nhiều công trình hạ tầng giao thông liên lạc, thủy lợi, giáo dục, y tế bị thiệt hại. Điều này đặt ra không ít những thử thách đối với công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống của người dân tại các địa phương.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã hành động quyết liệt và liên tục. Vào 7 giờ sáng ngày 23-11 (theo giờ Việt Nam), khi đang ở Nam Phi dự Hội nghị Thượng đỉnh G20, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành và 4 tỉnh trọng điểm Khánh Hoà, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) được giao nhiệm vụ đảm bảo kết nối kỹ thuật, giữ vững đường truyền ổn định giữa các điểm cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến từ Nam Phi về ứng phó mưa lũ, thiên tai (Ảnh từ VTV1)

Sau khi nghe bao cáo của các bộ ngành và các địa phương, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương rà soát lại các khu vực bị chia cắt, dứt khoát không để tình trạng không tiếp cận được, lo hậu sự cho những người đã mất, cứu chữa người bị thương, tập trung tìm kiếm những người mất tích; tiếp tế cho người dân, không để ai thiếu ăn, thiếu mặc, đói rét, khát.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục huy động tối đa lực lượng cho công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, dọn dẹp vệ sinh môi trường, giúp đỡ hỗ trợ người dân; thống kê, sửa chữa xây dựng lại hệ thống điện, đường, trường, trạm…

Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh: "Nhân dân cần nhất chúng ta trong những lúc khó khăn, phải đặt mình vào địa vị người dân để triển khai công việc", tất cả các chủ thể liên quan cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để khắc phục hậu quả thiên tai một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Đảm bảo "mạch máu thông tin" được thông suốt

Một trong những nội dung được Thủ tướng nhấn mạnh là việc cần nhanh chóng khắc phục hệ thống giao thông, thông tin liên lạc. Đây là nhiệm vụ quan trọng, phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và chính quyền các địa phương cũng như nhu cầu của người dân về việc kết nối thông tin trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trước đó, ảnh hưởng của mưa lũ, hạ tầng viễn thông của các nhà mạng chịu tác động nặng nề. Tình trạng mất điện trên diện rộng, nhiều tuyến cáp quang bị đứt do sạt lở hoặc bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, phong tỏa khiến cho công tác tiếp cận ứng cứu cho các trạm viễn thông bị sự cố gặp nhiều khó khăn, nguy hiểm…

Tuy nhiên, trên tinh thần nỗ lực hết mình, không để mạng lưới bị gián đoạn, các nhà mạng đã nỗ lực triển khai lực lượng kỹ thuật khẩn cấp, bất chấp thời tiết khắc nghiệt để giữ vững thông tin liên lạc phục vụ chính quyền và người dân.

Theo VNPT ngay trong ngày 19-11, nhiều sự cố đứt cáp quang đã xảy ra. Khi nước tạm rút, các đội kỹ thuật của VNPT Gia Lai, VNPT Đắk Lắk đã lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý. Hàng trăm cán bộ kỹ thuật và vật tư được điều động bổ sung từ các vùng lân cận, cùng phương án ứng cứu 24/7, đảm bảo sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh.

Cán bộ kỹ thuật của VNPT đang nỗ lực khắc phục sự cố

Tại Khánh Hòa – nơi mưa lớn kéo dài gây ngập sâu trên nhiều khu vực, ngay trong đêm, VNPT đã nhanh chóng điều động lực lượng, triển khai công tác khắc phục mạng lưới. Tại nhiều điểm, nhân viên kỹ thuật phải đi bộ hàng cây số mới tiếp cận được các vị trí gặp sự cố. Tất cả đều nỗ lực hết sức để không khu vực nào bị trắng sóng, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, cứu hộ - cứu nạn cũng như kết nối thoại và data cho người dân.

Song song với việc khắc phục hạ tầng, các nhà mạng cũng nhanh chóng kích hoạt giải pháp roaming hai chiều với nhau tại Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai, giúp giảm tải áp lực mạng lưới và bảo đảm liên lạc liên tục. Các điểm giao dịch của nhà mạng cũng đã kịp thời mở rộng cửa đón tiếp bà con người dân đến tránh trú, sạc pin điện thoại và các thiết bị thông tin.

Tính đến ngày 23-11, hệ thống viễn thông của các tỉnh bị mưa lũ ở Nam Trung Bộ cơ bản đã được khôi phục. Hiện, các nhà mạng vẫn đang tiếp tục triển khai các biện pháp để đảm bảo mạng lưới được vận hành thông suốt trong những ngày tới.

Lãnh đạo VNPT khẳng định, với vai trò là doanh nghiệp nòng cốt, Tập đoàn luôn xác định việc đảm bảo thông tin liên lạc, phục vụ chỉ đạo của Chính phủ, chính quyền các địa phương và hỗ trợ người dân là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, thực hiện bằng tất cả nguồn lực và tinh thần sẵn sàng cao nhất.