25/03/2026 16:43

Từ giá cả đến trải nghiệm: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm online

Chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm đang dần trở thành ưu tiên của người tiêu dùng Việt trên thương mại điện tử, thay cho yếu tố giá rẻ trước đây.

Khi đã quen thuộc với mua sắm online, người dùng bắt đầu khó tính hơn trong quyết định lựa chọn sản phẩm. Một định nghĩa mua sắm mới đang dần hình thành: trải nghiệm mua sắm đáng giá đồng tiền, trong đó yếu tố giá rẻ ngày càng bớt hấp dẫn mà chất lượng và sự hài lòng với dịch vụ ngày càng được quan tâm.

Khi "giá rẻ" không còn là thỏi nam châm

Cách đây vài năm, các sàn thương mại điện tử (TMĐT) như Shopee, Lazada hay TikTok Shop từng là "chiến trường" của những cuộc đua phá giá. Người mua sẵn sàng dành hàng giờ săn mã giảm giá, chấp nhận rủi ro mua phải hàng kém chất lượng, miễn sao con số thanh toán cuối cùng là thấp nhất.

Nhưng nay, gió đã đổi chiều. Chị Thanh Mai (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM) chia sẻ: "Hồi trước mình hay ham rẻ, mua cái váy 150.000 đồng về mặc được một lần là bỏ vì vải xấu, tính ra lại quá đắt. Giờ mình ưu tiên vào các gian hàng Mall, dù đắt hơn nhưng đường kim mũi chỉ chắc chắn, dịch vụ hậu mãi rõ ràng. Mua một lần dùng được cả năm, đó mới là tiết kiệm thực sự".

Trước đây, nhiều người dùng thường tìm đến các shop nhỏ lẻ rao bán "hàng xách tay" với giá rẻ hơn 20-30% so với niêm yết. Hiện nay, xu hướng đã đảo ngược khi nhiều người dùng, nhất là người dùng Gen Z sẵn sàng đợi đến ngày đôi (10-10, 11-11) để mua tại gian hàng chính hãng (Flagship Store) trên sàn TMĐT. Điều này được thể hiện rõ rệt với những sản phẩm đắt tiền như chiếc điện thoại iPhone hay mỹ phẩm cao cấp (như Estee Lauder, L'Oreal). Dù giá có thể cao hơn hàng xách tay vài trăm ngàn, nhưng họ đổi lấy sự yên tâm tuyệt đối về nguồn gốc, tem phụ tiếng Việt và đặc biệt là chính sách bảo hành chính hãng tại Việt Nam.

Theo thống kê trên sàn Lazada, nhóm gian hàng chính hãng đóng góp doanh số ngày càng tăng trên nền tảng, phản ánh xu hướng người tiêu dùng ngày càng ưu tiên các thương hiệu uy tín và trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

Đợt siêu sale 11.11 năm 2025 vừa qua ghi nhận tỉ trọng doanh thu từ LazMall chiếm hơn một nửa tổng doanh thu, đồng thời số lượng gian hàng chính hãng tăng 22% so với cùng kỳ. Xu hướng này không diễn ra trong một chiến dịch đơn lẻ mà thể hiện nhất quán trong vài năm gần đây khi giá trị đơn hàng trung bình của Lazada duy trì tăng trưởng dương.

Theo khảo sát "Hành vi người tiêu dùng trực tuyến 2025" của Nielsen IQ, có đến 62% người tiêu dùng Việt khẳng định chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất khi quyết định mua hàng, trong khi yếu tố "giá thấp nhất" đã tụt xuống vị trí thứ ba.

Còn theo báo cáo "Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á" do Cube Asia thực hiện, chất lượng sản phẩm được người tiêu dùng Việt Nam cho là yếu tố quan trọng nhất khi mua hàng trực tuyến (27%) và khi thử một thương hiệu mới (25,5%). Giá cả và khuyến mãi đứng thứ hai trong cả hai quyết định (mua sắm online - 24%; thử thương hiệu mới - 20%). Đặc biệt, gần một nửa người tiêu dùng Việt (47,1%) sẵn sàng trả hơn 10% cho cùng 1 sản phẩm được bán ở Mall, so với sản phẩm bán ở gian hàng non-Mall.

Sàn thay đổi khi người dùng thay đổi

Để đáp ứng "cơn khát" hàng chuẩn của người dùng, các sàn TMĐT đang tập trung nguồn lực vào phân khúc hàng chính hãng. Chẳng hạn từ cuối năm 2025, sàn Lazada tận dụng lợi thế công nghệ tích hợp trực tiếp các "ông lớn" quốc tế như TMALL (kênh chính hãng của Taobao) và Gmarket (Hàn Quốc). Dự kiến trong năm 2026, danh mục hàng quốc tế chính hãng trên Lazada sẽ chạm mốc 40 triệu sản phẩm từ hơn 20.000 nhà bán toàn cầu, trải dài nhiều ngành hàng và phân khúc giá. Sự đa dạng này không chỉ giúp người dùng trong nước có thêm lựa chọn, mà còn mang lại mức giá được đánh giá là hấp dẫn so với chất lượng sản phẩm.

Không chỉ tập trung mở rộng danh mục hàng hóa, trải nghiệm khách hàng cũng là mảng đang được các sàn quan tâm cải tiến từ giao nhận, đổi trả đến chăm sóc khách hàng. Việc ứng dụng AI trong suốt hành trình mua sắm giúp hỗ trợ người dùng hiệu quả hơn, qua đó củng cố niềm tin và mang đến trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy.

Đại diện Lazada cho biết: "Thị trường đang dần trưởng thành. Thách thức lớn nhất mà chúng tôi đặt ra trong giai đoạn này không phải là thu hút người dùng theo cách không bền vững, mà là đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của người tiêu dùng về một trải nghiệm mua sắm toàn diện, từ đó xây dựng nền tảng thương mại điện tử bền vững dựa trên niềm tin và chất lượng. Đây cũng là cam kết dài hạn của chúng tôi tại thị trường Việt Nam", đại diện Lazada chia sẻ.

Cuộc chuyển mình sang ‘thương mại niềm tin’ cho thấy người tiêu dùng Việt đang ngày càng nâng cao kỳ vọng. Họ không còn dễ dàng chấp nhận những sản phẩm kém chất lượng chỉ vì giá rẻ. Trong bối cảnh đó, các sàn thương mại điện tử cần liên tục đầu tư vào hệ sinh thái hàng chính hãng và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm để duy trì sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong thời gian tới.

Từ giá cả đến trải nghiệm: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm online - Ảnh 3.Tốc độ giao hàng: Yếu tố ngày càng được ưu tiên trong mua sắm online

Từ thực phẩm tươi sống đến các vật dụng nhỏ trong gia đình, người tiêu dùng ngày nay mong muốn mọi thứ đến tay mình nhanh chóng.

Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Ngân hàng 18:11

OCB triển khai ưu đãi miến phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI

Sống như nghỉ dưỡng với “view rừng, hướng biển” - Giấc mơ của các runner tại đô thị mới phía Nam

Bất động sản 18:11

Từ 1 cung đường chạy xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon, Cần Giờ đang dần hé lộ một chuẩn sống khác biệt, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang nhịp điệu nghỉ dưỡng

CADIVI đưa chuẩn an toàn châu Âu vào dây điện dân dụng Việt Nam

Thị trường 18:00

Năm 2026, CADIVI ghi dấu ấn với dòng dây điện không chì LF đạt chứng nhận TÜV Rheinland, đạt chuẩn chất lượng quốc tế và an toàn châu Âu.

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng”

Tài chính 16:43

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, Agribank tri ân khách hàng bằng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt cùng hàng ngàn quà tặng thiết thực

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Doanh nghiệp 11:17

Sáng 22-3-2026, tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS trồng 1.000 cây xanh tại các khu quản lý vận hành sửa chữa.

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Ngân hàng 11:14

Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng 11:13

Xu hướng làm việc linh hoạt, giảm di chuyển và tối ưu tiêu thụ điện đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.


