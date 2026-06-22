Từ B-SUV đến MPV: Toyota hiện diện ở các phân khúc có sức mua lớn nhất thị trường

5 tháng đầu năm 2026, Toyota tiếp tục giữ vững vị thế thương hiệu bán chạy nhất thị trường xe xăng, dầu Việt Nam với 28.916 xe được giao đến tay khách hàng (không bao gồm Lexus). Kế tiếp là thương hiệu Hyundai, Ford và Mitsubishi với doanh số lần lượt là 21.323 xe, 18.511 xe và 18.459 xe. Tạo khoảng cách an toàn so với đối thủ, Toyota gần như chắc chắn ở top 1 thương hiệu nước ngoài bán chạy nhất thị trường Việt Nam nửa đầu năm 2026.

Toyota sở hữu dải sản phẩm đa dạng, phủ khắp các phân khúc bán chạy nhất thị trường

Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, phủ khắp những phân khúc hút khách bậc nhất thị trường, đồng thời tiếp tục duy trì sự hiện diện tại những phân khúc truyền thống vốn làm nên lịch sử doanh số một thời của hãng, đã giúp Toyota tiếp cận đông đảo khách hàng. Yaris Cross, Veloz Cross, Corolla Cross và Innova Cross nằm trong top doanh số của phân khúc B-SUV, MPV cỡ nhỏ, C-SUV và MPV cỡ trung với doanh số tích lũy 5 tháng qua lần lượt là 6.940 xe, 4.475 xe, 2.932 và 3.962 chiếc.

Yaris Cross dẫn đầu doanh số thị trường xe xăng, dầu tháng 5

Nếu như một số thương hiệu đã âm thầm đưa sedan rút khỏi danh sách sản phẩm hoặc thu hẹp số lượng mẫu xe thì Toyota vẫn bền bỉ duy trì hai phân khúc từng làm nên tiếng vang một thời gian dài là sedan cỡ B với Vios và Camry ở phân khúc sedan hạng D. Hai mẫu xe này tiếp tục duy trì chuỗi dẫn đầu phân khúc. Đặc biệt, Toyota Vios vẫn ghi nhận mức doanh số ổn định, còn sự hiện diện trong top 10 xe xăng, dầu bán chạy nhất thị trường. Mẫu xe này vẫn khẳng định chỗ đứng trong lòng khách hàng Việt với 4.113 chiếc bán ra trong 5 tháng đầu năm 2026. Vios bỏ xa hai đối thủ, hơn 2.200 xe so với Hyundai Accent và hơn 1.500 xe với Honda City.

Trong xu hướng xe điện hóa lên ngôi, bên cạnh công nghệ thuần điện, dòng xe hybrid cũng được ưu tiên phát triển và ghi nhận doanh số tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, 8.518 xe hybrid đã được bán ra trong 5 tháng, tăng khoảng 80% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Toyota chiếm hơn 60% thị phần với 5.187 xe. Các mẫu xe hybrid tự sạc vẫn chiếm ưu thế tại thị trường Việt Nam. Một chuyên gia ngành xe nhận định, dải sản phẩm hybrid tự sạc đa dạng, mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Hơn nữa, xe hybrid tự sạc tiện lợi, không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc, không thay đổi thói quen sử dụng xe của người dùng, trong khi vẫn đạt hiệu quả cao về tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải và trải nghiệm vận hành.

Khách hàng quan tâm, trải nghiệm lái thử Toyota Hybrid tại sự kiện

Tháng 5 vừa qua, top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường gồm Corolla Cross Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Innova Cross Hybrid, Honda HR-V Hybrid. Đầu tháng 6, thương hiệu Kia giới thiệu bộ đôi xe lai xăng điện Kia Sportage Hybrid và Kia Sorento Hybrid, góp phần nâng số lượng mẫu xe lai tại thị trường Việt Nam và hứa hẹn tạo ra cuộc cạnh tranh mạnh mẽ hơn giữa các thương hiệu.

Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường 5 tháng đầu năm 2026

Phát triển công nghệ hybrid nằm trong chiến lược tiếp cận đa chiều của Toyota. Hãng phát triển song song nhiều công nghệ truyền động khác nhau, từ động cơ xăng truyền thống, hybrid, hybrid sạc điện (PHEV), xe pin nhiên liệu hydro cho đến xe thuần điện, đáp ứng điều kiện sử dụng và hạ tầng của mỗi thị trường, hướng đến mục tiêu cuối cùng là giảm lượng phát thải carbon. Toyota Việt Nam đã từng chia sẻ, xe hybrid và nhiên liệu sinh học là hai giải pháp giúp giảm phát thải CO2 ngay lập tức. Hãng đã phối hợp với Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn nghiên cứu ứng dụng xăng sinh học E5, E10 trên xe xăng và xe hybrid của hãng vào năm 2023. Đến nay, khi xăng E10 chính thức được sử dụng trên toàn quốc từ 1-6, người dùng xe Toyota có thể hoàn toàn an tâm về khả năng tương thích, không ảnh hưởng đến hiệu suất và độ an toàn.

Với các chính sách bán hàng linh hoạt giúp người dùng tối ưu bài toán chi phí lăn bánh và sử dụng xe trong dài hạn cùng hệ thống đại lý rộng khắp cả nước, nguồn cung được đảm bảo, Toyota tiếp tục khẳng định chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam.