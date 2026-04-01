Trao giá trị gia tăng, VPBank giúp hộ kinh doanh mở rộng tệp khách hàng tiềm năng

Với tổng giá trị quà tặng lên tới 4,6 tỉ đồng và 14.000 evoucher được phát hành mỗi tháng, chương trình là bước tiến mới trong hành trình số hóa hệ sinh thái thanh toán mà VPBank đang hướng tới nhằm mang lại giá trị thiết thực và bền vững cho cộng đồng kinh doanh cá nhân.

Trong bối cảnh thanh toán không tiền mặt ngày càng trở nên phổ biến và hành vi tiêu dùng liên tục thay đổi, VPBank giới thiệu chương trình "Hoàn Tiền Thịnh Vượng" như một giải pháp hai chiều mang lại lợi ích đồng thời cho cả hộ kinh doanh và các khách hàng.

Theo đó, VPBank sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh xây dựng chương trình khuyến mại dành cho khách hàng của hộ kinh doanh ngay trên VPBank NEO thông qua việc chủ động tạo các e-voucher với mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng và 30.000 đồng dành tặng cho các khách hàng của mình.

Trong giai đoạn đầu, VPBank tài trợ 100% chi phí e-voucher này nhằm giúp các hộ kinh doanh mở rộng thêm tập khách hàng chính là những người dùng VPBank NEO. Chương trình kỳ vọng vừa giúp chủ cửa hàng mở rộng cơ hội kinh doanh, vừa tạo thêm giá trị thực cho người dùng trong từng giao dịch.

Thêm giá trị cho người bán - Gia tăng tiềm năng kinh doanh

Với "Hoàn Tiền Thịnh Vượng", mỗi hộ kinh doanh tham gia có thể dễ dàng tự tạo các chiến dịch ưu đãi tặng evoucher ngay trên ứng dụng VPBank NEO. Đối với nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ, việc xây dựng chương trình ưu đãi thường không hề đơn giản. Họ vừa thiếu thời gian, vừa không có đội ngũ marketing hay nền tảng kỹ thuật để thiết kế và vận hành các chiến dịch bài bản.

"Hoàn Tiền Thịnh Vượng" giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình đó, trao cho các hộ kinh doanh một công vụ dễ sử dụng để chủ động thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh thu ngay trong hoạt động kinh doanh hằng ngày.

Điều này giúp họ kiểm soát toàn bộ hoạt động khuyến mãi chỉ với vài thao tác đơn giản, không cần nền tảng kỹ thuật phức tạp hay đội ngũ marketing riêng. Đặc biệt, trong giai đoạn đầu ra mắt, VPBank miễn phí tham gia và miễn phí đồng tài trợ ưu đãi, giúp các hộ kinh doanh có thể bắt đầu ngay mà không gặp rào cản chi phí.

Không chỉ vậy, thông qua chương trình, VPBank còn giúp các hộ kinh doanh tiếp cận đến tập khách hàng rộng lớn của VPBank với hơn 13 triệu người dùng ứng dụng NEO.

Bên cạnh đó, khi tham gia Hoàn Tiền Thịnh Vượng, cửa hàng của các hộ kinh doanh được hiển thị trên bản đồ ưu đãi, dễ dàng tiếp cận khách hàng VPBank mà không tốn bất kỳ chi phí quảng cáo nào. Đây là lợi thế mà hầu hết các cửa hàng nhỏ lẻ khó có được nếu tự triển khai chiến dịch.

Chương trình cũng tạo ra sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh khi toàn bộ giao dịch qua QR được ghi nhận nhanh chóng và chính xác. Điều này không chỉ giúp các hộ kinh doanh tối ưu quản lý thu chi mà còn tăng độ tin cậy của khách hàng đối với cửa hàng.

Ưu đãi cho người mua - trải nghiệm tiện lợi

Với khách hàng, "Hoàn Tiền Thịnh Vượng" đem đến cho người dùng cơ hội nhận e-voucher hoàn tiền theo nhiều mức khác nhau, từ 10.000 đến 30.000 đồng, ngay sau khi thanh toán bằng QR thông qua VPBank NEO tại các cửa hàng thuộc chương trình. Đây là một hình thức ưu đãi rất thực tế, dễ nhận biết và dễ sử dụng, phù hợp với nhu cầu mua sắm hằng ngày của người tiêu dùng.

Người dùng có thể mở ứng dụng VPBank NEO, xem cửa hàng gần nhất đang có ưu đãi và lựa chọn evoucher phù hợp nhu cầu trước khi thanh toán. Sau khi thanh toán bằng evoucher, khách hàng sẽ được nhận tiền hoàn về tài khoản trên ứng dụng VPBank NEO đúng mệnh giá voucher mà khách đã sử dụng. Tất cả thao tác đều được thực hiện ngay trên điện thoại, điều này khiến trải nghiệm mua sắm trở nên thuận tiện hơn, đặc biệt với nhóm khách trẻ vốn ưa thích sự nhanh gọn và linh hoạt.

Đại diện VPBank cho biết chương trình được thiết kế với mục tiêu mang lợi ích cụ thể cho cả hai phía. "Mỗi tháng, VPBank dự kiến phân bổ khoảng 14.000 voucher cho người dùng, triển khai trong vòng 12 tháng với tổng giá trị quà tặng lên tới 4,6 tỉ đồng. Quy mô này nhằm bảo đảm độ phủ ưu đãi đủ rộng, tạo động lực thực sự cho người tiêu dùng và đòn bẩy doanh số rõ rệt cho các hộ kinh doanh", vị đại diện nhấn mạnh.

Ngoài ra, khi sử dụng song song với tính năng Bankrista trên VPBank NEO - chương trình ưu đãi tích điểm LynkiD khi thanh toán cafe/trà, người dùng vừa được evoucher hoàn tiền vừa được hưởng các ưu đãi cộng dồn như: tích điểm LynkiD theo giờ vàng, nhận ưu đãi nhân đôi vào các ngày đôi, hay nhận thêm voucher hoặc quà tặng khi tích lũy lượt mua đồ uống tại các thương hiệu quen thuộc.

Cụ thể, khách hàng tích đủ 15 lượt đổi được 1 voucher 30.000 đồng sử dụng trên cả hai tính năng Bankrista và Hoàn Tiền Thịnh Vượng, mua đồ uống tại Highlands nhận Bộ quà của Highlands hoặc Móc khóa thần tài, hay voucher giảm giá tại Passio và nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Đây là điểm hấp dẫn với nhóm khách hàng trẻ, vốn có thói quen "săn deal" và liên tục tìm kiếm trải nghiệm tiêu dùng mới mẻ. Từ góc độ người dùng, "Hoàn Tiền Thịnh Vượng" không đơn thuần là chương trình ưu đãi mà còn là cách thức tiêu dùng thông minh. Từ góc độ hộ kinh doanh, tính năng vừa giúp chủ cửa hàng dễ dàng quản lý chương trình khuyến mại, vừa mở rộng tập khách hàng tiềm năng một cách dễ dàng.

Hoàn Tiền Thịnh Vượng là bước đi chiến lược giúp VPBank khẳng định vai trò tiên phong trong thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, đồng thời mang đến giá trị thiết thực cho hàng triệu người dùng và hộ kinh doanh trên toàn quốc. Cộng với các giải pháp về vốn, hỗ trợ chuyển đổi thuế khoán sang kê khai thuế khác, Hoàn Tiền Thịnh Vượng tiếp tục được đánh giá là hướng đi đổi mới của VPBank trong việc đồng hành và hỗ trợ các hộ kinh doanh.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại: https://giaiphapthanhtoan.vpbank.com.vn/