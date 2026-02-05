ROX Living Diễn Châu: Điểm hẹn lễ hội và không gian sống - kinh doanh mới của Bắc Nghệ An

Tại Nghệ An, ROX Living Diễn Châu (thuộc xã Đức Châu) đang từng bước khẳng định vị thế này khi trở thành địa điểm tổ chức Lễ hội hoa Xuân phục vụ người dân trong dịp Tết, đồng thời hình thành một không gian sống và kinh doanh tại khu vực trung tâm Đức Châu.

Không gian Hội hoa xuân Bính Ngọ 2026 ngập tràn sắc màu tại dự án ROX Living Diễn Châu (Ảnh minh họa)

Không gian lễ hội - gia tăng giá trị sinh hoạt cộng đồng

Lễ hội hoa Xuân được tổ chức tại ROX Living Diễn Châu trong những ngày đầu năm đã mang đến một điểm du xuân mới cho người dân Đức Châu và các khu vực lân cận. Không gian lễ hội được quy hoạch theo hướng mở, với các khu trưng bày hoa, tiểu cảnh Tết và khu vực chụp ảnh check-in được đầu tư bài bản, tạo nên những góc trải nghiệm mang tính thẩm mỹ cao, phù hợp với nhu cầu tham quan, lưu giữ khoảnh khắc của người dân trong dịp Tết.

Bên cạnh hoạt động thưởng hoa, chương trình còn có các đêm biểu diễn ca nhạc phục vụ cộng đồng, góp phần tạo không khí sôi động trong những ngày đầu xuân. Theo đại diện Ban tổ chức, việc tổ chức lễ hội nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa ngày càng tăng của người dân trong bối cảnh Đức Châu đang chuyển mình mạnh mẽ về hạ tầng và đô thị hóa. Khi các không gian công cộng được hình thành và đưa vào sử dụng, đời sống tinh thần của cư dân địa phương có thêm điểm đến ổn định, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các khu vực lân cận.

Hội chợ hoa xuân ROX Living Diễn Châu hứa hẹn sẽ là địa điểm mua sắm - check in hấp dẫn nhất dịp Tết Bính Ngọ 2026 (Ảnh minh họa)

Một điểm đáng chú ý của Lễ hội hoa Xuân năm nay là việc hình thành không gian buôn bán được quy hoạch, tạo điều kiện cho các tiểu thương trên địa bàn xã Đức Châu tham gia kinh doanh trong dịp Tết. Thay vì buôn bán tự phát, nhỏ lẻ ven đường như những năm trước, các hộ kinh doanh được bố trí vào khu vực riêng, đảm bảo trật tự, vệ sinh và mỹ quan đô thị.

Theo đại diện địa phương, việc tổ chức không gian buôn bán tập trung giúp người dân thuận tiện mua sắm, đồng thời hỗ trợ các tiểu thương có thêm cơ hội kinh doanh trong cao điểm Tết Nguyên đán. Mô hình này cũng góp phần từng bước hình thành thói quen buôn bán văn minh, phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị của xã Đức Châu trong giai đoạn tới.

Hội chợ hoa xuân do ROX Living Diễn Châu tổ chức dọc theo trục đường Trường Phúc liền kề Quốc lộ 1A và các khu dân cư hiện hữu. Với lợi thế không gian ven sông Bùng và quy hoạch mở, khu đô thị có điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động cộng đồng, sự kiện văn hóa và lễ hội theo quy mô phù hợp. Việc lựa chọn nơi đây làm địa điểm tổ chức Lễ hội hoa Xuân cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của dự án trong đời sống đô thị Đức Châu.

An cư gắn với kinh doanh - trục động lực của khu đô thị trung tâm

Song song với vai trò không gian lễ hội và sinh hoạt cộng đồng, ROX Living Diễn Châu được định hướng phát triển như một khu đô thị an cư kết hợp thương mại - dịch vụ. Trên trục Đại lộ Ánh Sáng, các dãy shophouse đã hoàn thiện và sẵn sàng đưa vào khai thác, hưởng lợi trực tiếp từ lưu lượng người tham gia lễ hội, mua sắm và sinh hoạt tại khu vực trung tâm.

Các căn shophouse được thiết kế theo mô hình "ở trên - kinh doanh dưới", phù hợp với nhiều loại hình như cà phê, nhà hàng, cửa hàng tiện lợi, showroom hoặc văn phòng nhỏ. Việc các hoạt động lễ hội, ca nhạc và buôn bán được tổ chức ngay trong khu đô thị góp phần tạo nhịp sinh hoạt liên tục, giúp trục thương mại hình thành sức sống thực, thay vì phụ thuộc vào kỳ vọng ngắn hạn.

Shophouse tại ROX Living Diễn Châu chuẩn mô hình "ở trên - kinh doanh dưới" hấp dẫn cho nhà đầu tư

Theo đánh giá của giới chuyên gia, trong bối cảnh thị trường bất động sản đang ưu tiên giá trị sử dụng thực, những khu đô thị có khả năng kết hợp hài hòa giữa không gian sống, sinh hoạt cộng đồng và hoạt động kinh doanh sẽ có lợi thế phát triển bền vững. ROX Living Diễn Châu, với vai trò là điểm hẹn lễ hội, nơi an cư và không gian kinh doanh tại trung tâm Đức Châu, đang từng bước định hình mô hình đô thị phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương trong dịp Tết và giai đoạn phát triển tiếp theo.