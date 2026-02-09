Chuyên gia quốc tế khẳng định “kỳ quan” Vinhomes Green Paradise “vượt xa mọi tưởng tượng”

"Vinhomes Green Paradise là một hình mẫu thực sự thuyết phục cho khái niệm 'thành phố tương lai'. Ở đó, chuẩn mực phát triển được đo bằng chất lượng sống qua nhiều thế hệ", ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc New7Wonders và Chủ tịch chiến dịch "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai", nhận định về ứng viên chính thức đầu tiên, đến từ Việt Nam.

"Một cư dân có thể sống trọn cuộc đời tại đây"

Trực tiếp đến Việt Nam để chứng kiến quy mô của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise (Cần Giờ, TP HCM), ông de la Fuente không khỏi bất ngờ.

"Trải nghiệm thực tế cho thấy dự án tạo ấn tượng mạnh hơn rất nhiều so với những gì tôi từng được nghe. Khi nhìn cách làm của Vingroup và Vinhomes, tôi nhận ra đây không đơn thuần là kinh doanh bất động sản. Họ là những người đang kiến tạo một môi trường sống toàn diện", ông nói.

Ông de la Fuente đánh giá, sự khác biệt của Vingroup không nằm ở quy mô bề nổi mà là gốc rễ tư duy phát triển. Hệ sinh thái được thiết kế đồng bộ ngay từ đầu, nơi từng mảnh ghép - giáo dục, y tế, thương mại, giải trí, việc làm, dịch vụ dưỡng lão và hưu trí - được kết nối toàn diện.

"Điều khiến tôi ấn tượng sâu sắc là mức độ tích hợp. Lấy Vinhomes Green Paradise làm ví dụ, về lý thuyết, một cư dân có thể sống trọn cuộc đời của mình tại đây - từ tuổi thơ, trưởng thành, lập nghiệp đến an hưởng tuổi già", vị này phân tích.

Hiện nay, nhiều khu đô thị trên thế giới phát triển thiên về nhà ở và thương mại, trong khi giáo dục, y tế lại phụ thuộc vào hạ tầng công cộng, dẫn đến sự rời rạc, thiếu đồng bộ. Tuy nhiên, Vingroup và Vinhomes được chú ý khi tạo ra những khu đô thị "tất cả trong một", được kiến tạo với tầm nhìn dài hạn và năng lực thực thi mạnh mẽ.

Vinhomes Green Paradise được đánh giá là hình mẫu thuyết phục cho khái niệm ‘thành phố tương lai'

"Tôi đã khảo sát nhiều dự án quốc tế. Rất ít doanh nghiệp có thể triển khai, hoàn thiện và bàn giao những đại đô thị quy mô lớn với tốc độ, sự đồng bộ và tính nhất quán như vậy", lãnh đạo New7Wonders nói.

Dấu ấn Việt Nam trên bản đồ đô thị nhân loại

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đặc biệt gây ấn tượng với tư duy tiên phong ESG++, nơi các yếu tố bền vững không phải một lớp giá trị được bổ sung sau cùng, mà được tích hợp ngay từ cấu trúc nền tảng. Nói như ông de la Fuente, đây là dự án mà yếu tố bền vững không được "gắn thêm", mà được thiết kế từ đầu.

Vinhomes Green Paradise không chỉ dừng ở 3 trụ cột E (Environment - Môi trường), S (Social - Xã hội), G (Governance - Quản trị) mà còn mở rộng ra R-R (Regeneration - Tái sinh, và Resilience - Thích ứng).

Trên thế giới, ESG đang dần trở thành tiêu chuẩn, phản ánh khả năng tăng trưởng của đô thị hài hòa cùng thiên nhiên và cộng đồng. Tư duy này được cụ thể hóa qua tối ưu hóa tài nguyên, ứng dụng công nghệ thông minh, định hướng năng lượng sạch và hệ sinh thái giao thông điện hóa.

Tại Vinhomes Green Paradise, 100% phương tiện giao thông nội khu sử dụng năng lượng sạch, không phát thải. Cư dân được tận hưởng môi trường sống trong lành, văn minh, tiện nghi, được quản lý, vận hành bởi trung tâm điều hành ESG thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Dữ liệu giám sát về môi trường, không khí, nguồn nước… được công khai minh bạch, đi kèm cơ chế kiểm soát và báo cáo thường niên. Đây là nền tảng quan trọng củng cố niềm tin dài hạn của cộng đồng cư dân quốc tế vào chất lượng sống và giá trị tài sản.

Giá trị sống tiếp tục được mở rộng thông qua hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, từ các sân golf, tổ hợp giải trí - văn hóa - nghệ thuật chuẩn quốc tế, biển hồ nước mặn tự nhiên đến các khu thương mại và dịch vụ cao cấp.

Vinhomes Green Paradise còn được phát triển theo chuẩn sống quốc tế toàn diện, bắt đầu từ các tiện ích cốt lõi nhất của an cư dài hạn. Bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác với Cleveland Clinic (Mỹ) mang tới dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo chuẩn hàng đầu thế giới. Hệ thống giáo dục quốc tế, tiêu biểu như Brighton College (Vương quốc Anh), đảm bảo môi trường học tập chất lượng cao cho thế hệ kế tiếp của các gia đình doanh nhân, chuyên gia toàn cầu.

Vinhomes Green Paradise sở hữu bộ sưu tập tiện ích quy mô lớn, chuẩn quốc tế

Chính tầm nhìn ấy đã giúp dự án vượt qua hàng trăm hồ sơ khác, trở thành ứng viên chính thức đầu tiên đáp ứng các tiêu chí khắt khe của chiến dịch tìm kiếm "7 Kỳ quan Đô thị Tương lai" do New7Wonders khởi xướng.

"Tích hợp toàn diện. Thông minh. Nhân văn. Vinhomes Green Paradise là mô hình mà các thành phố tương lai có thể theo đuổi. Ở góc nhìn quốc tế, tôi tin đây là ví dụ tiêu biểu cho năng lực phát triển đô thị của Việt Nam trên bản đồ toàn cầu", ông de la Fuente khẳng định.

Chuyên gia Marc Townsend, Cố vấn cao cấp của Arcadia Consulting Việt Nam, cũng nhận định ứng viên "Kỳ quan Đô thị Tương lai" đến từ Việt Nam không đi theo những hình mẫu có sẵn.

"Đây là một dự án thực sự độc nhất khi đặt trong hệ tọa độ khu vực cũng như toàn cầu. Tôi đã đi qua 71 quốc gia, sống và làm việc ở châu Á suốt 35 năm, và tôi chưa thấy dự án nào tương tự", ông Marc Townsend chia sẻ.

Green Paradise Tet Fest đánh dấu mùa xuân đầu tiên của siêu điểm đến Vinhomes Green Paradise, kéo dài 21 ngày xuyên Tết

Còn cây bút Alex Rivers của IBTimes đánh giá, Vinhomes Green Paradise đang kiến tạo những chuẩn mực mới, tận dụng lợi thế sinh thái độc nhất của Cần Giờ, được hậu thuẫn bởi hệ thống hạ tầng đang phát triển mạnh mẽ và được triển khai bởi một nhà phát triển có năng lực thực thi vượt trội.

"Tại đây, giá trị bất động sản không còn được quy đổi đơn thuần bằng mét vuông xây dựng, mà được đo bằng số năm sống khỏe mạnh, an nhiên và thịnh vượng mà môi trường ấy có thể trao gửi cho từng thế hệ cư dân", IBTimes bình luận.