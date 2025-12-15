“Bệ phóng” mới cho thị trường bất động sản Đồng Nai

Hành lang kinh tế phát triển Biên Hòa – Trảng Bom – Dầu Giây

Trên trục phát triển Biên Hòa - Trảng Bom - Dầu Giây, Dầu Giây đang chuyển mình rõ nét từ một trung điểm trung chuyển giao thông thành mắt xích quan trọng trong hành lang kinh tế công nghiệp, đô thị và dịch vụ của Đồng Nai. Sau sáp nhập, nếu Đồng Nai có khoảng 4,5 triệu dân thì trên hành lang kinh tế này có hơn 2 triệu người đang sinh sống.

Trong khi Biên Hòa giữ vai trò trung tâm công nghiệp hình thành sớm và phát triển ổn định, Trảng Bom là vùng công nghiệp mở rộng không gian sản xuất cho Biên Hòa, thì Dầu Giây đang nổi lên như cửa ngõ kết nối liên vùng, nơi hội tụ các trục giao thông chiến lược của khu vực phía Đông Nam Bộ như như cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây, Dầu Giây – Phan Thiết, Dầu Giây – Liên Khương, quốc lộ 1A, quốc lộ 20...

Dầu Giây hưởng lợi từ hệ thống giao thông kết nối liên vùng thông suốt.

Hiện nay, Dầu Giây không chỉ hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới cao tốc trọng điểm mà còn nằm trong vùng quy hoạch phát triển đô thị - dịch vụ gắn với công nghiệp và logistics. Sự gia tăng nhanh của các khu công nghiệp lân cận cùng dòng dịch chuyển lao động và chuyên gia đang tạo áp lực đồng thời mở ra dư địa lớn cho phát triển đô thị tại khu vực này. Từ nay đến năm 2030, Dầu Giây sẽ tăng diện tích đất phát triển công nghiệp trên địa bàn thêm 1.400ha, nâng tổng diện tích đất công nghiệp lên 1.800ha.

Trong tương lai gần, khi các tuyến giao thông chiến lược và sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động, Dầu Giây được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, công nghiệp và thương mại – dịch vụ, góp phần tái định hình không gian phát triển khu vực "đô thị sân bay".

Dầu Giây chuyển mình

Không phải là đô thị lớn nhưng hiện nay Dầu Giây đang nổi lên như tâm điểm mới của dòng chảy vốn đầu tư bất động sản nhờ hội tụ đồng thời ba yếu tố then chốt: công nghiệp mở rộng, hạ tầng kết nối và nền tảng đô thị hiện hữu. Trên địa bàn Dầu Giây và khu vực lân cận, hàng loạt khu công nghiệp quy mô lớn như Dầu Giây, Xuân Thiện, Dofico đang được triển khai và mở rộng, tạo nhu cầu ổn định cho nhóm chuyên gia, kỹ sư và lao động kỹ thuật có nhu cầu ở thực cao. Đây là nhóm dân cư có xu hướng dịch chuyển về các khu vực cửa ngõ, nơi vừa thuận tiện kết nối, vừa sở hữu không gian đô thị hoàn chỉnh và chi phí sinh hoạt hợp lý.

Phối cảnh dự án The Link City với hệ thống 50 tiện ích đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân.

Song song đó, hệ thống hạ tầng liên vùng ngày càng hoàn thiện đang đưa Dầu Giây trở thành "vùng cân bằng chiến lược" giữa TP.HCM, sân bay quốc tế Long Thành và các tỉnh Đông Nam Bộ. Việc hội tụ các tuyến cao tốc trọng điểm cùng mạng lưới tiện ích hiện hữu như trung tâm hành chính, trung tâm y tế, trường học, chợ đầu mối nông sản, trung tâm nông sản – thực phẩm giúp Dầu Giây không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư mà còn mở ra cơ hội cho các hoạt động kinh doanh, thương mại. Trong bối cảnh đô thị hóa tăng tốc và dòng vốn đầu tư tiếp tục đổ về khu vực cửa ngõ, Dầu Giây đang dần khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới của thị trường bất động sản Đông Nam Bộ.

The Link City: Đô thị vệ tinh sân bay quốc tế Long Thành

Tọa lạc tại điểm giao Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20, The Link City nằm trên trục giao thương kết nối TP.HCM, Dầu Giây và sân bay quốc tế Long Thành – khu vực được định hướng trở thành cửa ngõ kinh tế quan trọng của vùng Đông Nam Bộ. Lợi thế này giúp dự án hưởng lợi trực tiếp từ mạng lưới cao tốc và giao thông liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển giữa các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và khu vực đô thị sân bay trong tương lai.

Dầu Giây được xem là đô thị dịch vụ – trung chuyển, đồng thời đóng vai trò an cư vệ tinh trong cấu trúc phát triển đô thị sân bay quốc tế Long Thành. Với quy mô đô thị hoàn chỉnh, hệ tiện ích đồng bộ và cơ cấu sản phẩm đa dạng, The Link City giữ vai trò là đô thị an cư – thương mại vệ tinh, đáp ứng nhu cầu ở thực và khai thác dịch vụ gắn với quá trình vận hành sân bay trong tương lai.

Trung tâm thương mại 2,6 hecta kết nối nhịp sống và giao thương của toàn đô thị

Từ lợi thế đó, The Link City đáp ứng đồng thời nhu cầu an cư bền vững và khai thác kinh doanh. Hệ thống hơn 50 tiện ích nội khu hình thành môi trường sống hoàn chỉnh và khép kín, trong khi vị trí liền kề Chợ đầu mối Dầu Giây và Trung tâm Nông sản - Thực phẩm 50 ha tạo nền tảng giao thương ổn định cho các sản phẩm thương mại. Bên cạnh pháp lý hoàn chỉnh, cơ cấu sản phẩm đa dạng cùng sự đồng hành của MBBank và VietinBank góp phần củng cố tiềm năng an cư và đầu tư dài hạn của dự án, gắn với tiến trình phát triển của sân bay quốc tế Long Thành.

Nhân dịp ra mắt dự án, Kim Oanh Land triển khai chương trình "Tri ân Người đồng hành" với tổng giá trị 68 tỷ đồng dành cho khách hàng giao dịch thành công sản phẩm The Link City. Theo đó, khách hàng sẽ được tặng thẻ cào trị giá 1–6 chỉ vàng và rút thăm trúng thưởng nhiều giải thưởng giá trị cao như xe hơi, xe máy, ti vi, tủ lạnh…



