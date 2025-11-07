Văn hóa – Giải trí
07/11/2025 16:17

Tòa tháp Saigòn Marina IFC thắp sáng tuần lễ hữu nghị Việt - Anh

Tòa tháp Saigòn Marina IFC rực sáng chào mừng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh.

Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Tập đoàn Sovico, trân trọng thông báo chương trình chiếu sáng đặc biệt tại Tòa tháp Saigòn Marina IFC nhằm chào mừng việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Vương quốc Anh lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Từ 18:00 đến 24:00, trong các ngày 6–13 tháng 11 năm 2025, Tòa tháp Saigòn Marina IFC sẽ được thắp sáng với màu sắc, quốc kỳ và những biểu tượng đặc trưng của hai quốc gia. Hoạt động này đánh dấu giai đoạn hợp tác mới sau chuyến thăm Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland vừa qua của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó hai bên chính thức tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên mức cao nhất trong khuôn khổ quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Việc thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh khẳng định tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực: Thương mại và đầu tư; Quốc phòng và an ninh; Đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ; Tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu; Giáo dục và nghiên cứu; Giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa…

Đêm cuối cùng của chương trình chiếu sáng, ngày 13 tháng 11 năm 2025, cũng là dịp chào mừng Sinh nhật lần thứ 77 của Nhà Vua Charles III (14/11). Nhân sự kiện này, Đại sứ quán Anh sẽ tổ chức Tiệc Sinh nhật Nhà Vua tại Hà Nội, nhằm tôn vinh quan hệ được củng cố và cam kết chung vì hòa bình, an ninh và phát triển bền vững.

Tổng Lãnh sự quán trân trọng kính mời người dân và du khách ghé thăm khu vực bến Saigòn Marina để chiêm ngưỡng trình chiếu ánh sáng trong suốt tuần lễ đặc biệt này.

Mai Anh
từ khóa : Phát triển bền vững, Vương Quốc Anh, Tổng lãnh sự quán, Saigòn Marina IFC
