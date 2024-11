"Tòa tháp quốc tế" gọi tên The Symphony bên sông Hàn, Đà Nẵng

Căn hộ đẳng cấp ngày càng hấp dẫn

Nhiều báo cáo chỉ ra rằng, sau Covid-19, quan niệm chọn nơi để sống đã thay đổi. Ở Ấn Độ, từ năm 2023 đã chứng kiến "cơn sốt điên cuồng" của phân khúc căn hộ cao cấp. Công ty BĐS DLF ở quốc gia này chỉ mất 72 giờ đồng hồ để bán một dự án cao cấp trị giá 1 tỉ USD. Các nhà phát triển BĐS tại Ấn Độ cho biết, các căn hộ rộng rãi giá cao đi kèm loạt tiện ích như dịch vụ trợ giúp đặc biệt, spa, không gian xanh rộng mở, hồ bơi nước nóng… trở thành xu hướng săn tìm của khách hàng.

Tại Nhật Bản, giá một căn hộ chung cư tại thành thị đắt hơn nhiều căn nhà mặt đất rộng rãi ở ngoại ô. Những người giàu có, thu nhập cao thường có xu hướng lựa chọn ở căn hộ hạng sang. Họ chọn sống ở trung tâm thành phố vì có những tiện ích xung quanh như giao thông thuận tiện, cơ sở hạ tầng hiện đại... Bên cạnh đó, những căn chung cư cao cấp luôn có hệ thống an ninh đảm bảo an toàn, chất lượng cuộc sống cao… Đồng thời, khi sinh sống ở trung tâm, sẽ thuận tiện trải nghiệm các hoạt động vui chơi giải trí, cơ sở giáo dục chất lượng... Ở Tokyo, tiền thuê một căn hộ chung cư cũng vô cùng đắt đỏ.

Căn hộ cao cấp ngày càng "đắt khách" ở các đô thị. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Còn tại Mỹ, người giàu chi mạnh tay để được sống trong những penthouse, căn hộ đẳng cấp giữa các thành phố hoa lệ không còn xa lạ. Song, gần đây xu hướng triệu phú ở Mỹ thuê căn hộ cao cấp để tận hưởng cuộc sống tiện nghi gia tăng nhanh chóng. Theo dữ liệu của Đại học Minnesota, giai đoạn 2018-2022, tỷ lệ hộ gia đình có thu nhập hàng năm trên 750.000 USD đi thuê nhà là 10,5%. Đây là mức cao nhất từ khi đại học này bắt đầu khảo sát năm 2000. Nắm bắt xu hướng đó, các hãng BĐS đã xây dựng các căn hộ lớn hơn, thêm nhiều phòng chơi, "những tính năng mà mọi người kỳ vọng sẽ có trong một ngôi biệt thự" và thanh khoản cực tốt.

Xu hướng giới thượng lưu, các chuyên gia quốc tế chọn sống trong căn hộ cao cấp giữa trung tâm thành phố lớn không chỉ là câu chuyện phổ biến ở Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản… hay nhiều quốc gia trên thế giới, mà ngày càng rõ nét ở Việt Nam. Không chỉ Hà Nội, TP HCM, TP Đà Nẵng cũng đang chứng kiến sự xuất hiện của những tòa tháp cao tầng dành cho giới thượng lưu, công dân toàn cầu. Điển hình là các tòa tháp The Symphony thuộc tổ hợp BĐS đẳng cấp bậc nhất Đà thành Sun Symphony Residence.

Các tòa tháp The Symphony soi bóng Sông Hàn được giới thành đạt quan tâm. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Xứng danh "tòa tháp quốc tế"

Suốt từ đầu năm đến nay, phân khúc căn hộ cao cấp ở Đà Nẵng "khuynh đảo" thị trường và định vị rõ nét sức hút mãnh liệt, đặc biệt là dòng căn hộ ven sông Hàn. Được ví như những tòa tháp biểu tượng của Đà Nẵng tương lai, The Symphony thuộc tổ hợp semi-compound Sun Symphony Residence được nhận định sẽ trở thành "tòa tháp quốc tế" – nơi thu hút không chỉ giới thượng lưu, mà còn những chuyên gia quốc tế, công dân toàn cầu đã, đang và sẽ đến Đà Nẵng an cư, làm việc lâu dài.

Bởi lẽ, vị trí kim cương "soi bóng" sông Hàn, mô hình tổ hợp semi-compound tiên phong mang đến đầy đủ tiện ích cao cấp, kiến trúc vừa hiện đại vừa tôn vinh giá trị truyền thống và thấm đẫm tinh thần "vị nhân sinh"… giúp các tháp The Symphony quy tụ những căn hộ "đáng khát khao" nhất. Chỉ cần điểm danh hệ tiện ích 5 sao của tổ hợp semi-compound Sun Symphony Residence cũng đủ lý giải cho sức hút "không có đối thủ" của các BĐS tại đây: công viên nội khu xanh mướt 5.000ha; 3 bến thủy nội địa, trong đó 1 bến ngay dưới chân tòa tháp S3; đường dạo bộ ven hồ, khu thể thao, kids club, BBQ, gym, Spa, bể bơi vô cực hướng trực diện sông Hàn, riêng tòa tháp S3 có 1 bể ngoài trời, 1 bể trong nhà… Chưa kể, tổ hợp còn quy tụ dãy phố thương mại The Sonata cung cấp đa dạng dịch vụ, tiện ích, giải trí để cuộc sống tại Sun Symphony Residence vừa an yên, vừa sôi động như một bến cảng phồn hoa, trên bến dưới thuyền.

Mô hình semi-compound sẽ đem đến đa dạng tiện ích cho quần thể. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Những căn hộ The Symphony càng khiến người ta trầm trồ ngưỡng mộ bởi tầm nhìn triệu đô ngắm trọn mỹ cảnh Đà thành: sông Hàn thơ mộng, biển Mỹ Khê tuyệt mỹ, núi Sơn Trà, đỉnh Bà Nà, những cây cầu biểu tượng. Ban công, khung cửa các căn hộ, đặc biệt tòa tháp S3 còn là "khán đài xem pháo hoa hạng nhất" trong các mùa lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF…

Mỗi ngày các chủ nhân The Symphony sẽ được sống trọn vẹn mọi phút giây trong không gian được thiết kế chắt lọc từ các mô hình căn hộ hiện đại nhất thế giới, "vị nhân sinh" để tối ưu trải nghiệm, tinh chỉnh tỉ mỉ từng đường nét để đón nắng gió thiên nhiên vào nhà, sử dụng kính Low-e cao cấp ba lớp giảm thiểu lượng bức xạ nhiệt bên ngoài… Tại các căn hộ limited như dual front (2 mặt tiền), garden house, duplex, penthouse, chủ nhân còn được trải nghiệm tầm view đỉnh cao cùng những tiện ích cao cấp tại gia, mang đến cuộc sống như trong "dinh thự trên không" hoàn mỹ giữa thiên đường đáng sống Đà Nẵng.

Căn hộ The Symphony với tầm view đẹp khó cưỡng. Ảnh phối cảnh minh họa Sun Property

Với những gì nhà phát triển Sun Property (thành viên Sun Group) đang kiến tạo cho Sun Symphony Residence, tổ hợp semi-compound đẳng cấp này hứa hẹn trở thành nơi quy tụ cộng đồng cư dân tinh hoa, đội ngũ chuyên gia quốc tế, công dân toàn cầu… Dự báo, số lượng hàng chục nghìn người nước ngoài hiện đang sinh sống ở Đà Nẵng sẽ ngày càng tăng mạnh, đặc biệt khi khu thương mại tự do, trung tâm tài chính thành hình.