The Pizza Ngon mở cửa hàng thứ 60

Với sự ra đời của nhà hàng thứ 60, The Pizza Company một lần nữa khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và bền vững khi đã mở rộng mạng lưới hoạt động ra khắp các tỉnh thành trên cả nước, từ Hà Nội, Bắc Ninh, Phú Thọ, Nam Định, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà đến TP HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Đắk Lắk và các tỉnh miền Tây Nam Bộ như Bến Tre, An Giang, Cần Thơ… Cà Mau; tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc thị trường bánh Pizza và nhà hàng phục vụ tại chỗ.

Nguyễn Ngọc Thạch chia sẻ anh là một trong những khách hàng thân thuộc với The Pizza Company

Trong dịp này, The Pizza Company giới thiệu không gian ẩm thực hoàn toàn mới tại các nhà hàng vừa được khai trương với thiết kế hiện đại và trẻ trung hơn. Đặc biệt là không gian bếp mở, giúp thực khách trải nghiệm trọn vẹn từng món ăn bằng tất cả giác quan.



Pizza Hải Sản Pesto kiểu Ý là món mới vừa chính thức giới thiệu đến thực khách

Một sản phẩm mới rất đặc sắc là Pizza hải sản Pesto sành điệu kiểu Ý cũng vừa được bổ sung vào thực đơn, sẵn sàng phục vụ khách hàng.



Hiện các nhà hàng Pizza Company đang có chương trình ưu đãi mua 1 tặng 1 pizza mỗi ngày, áp dụng đến hết ngày 10-11-2018.