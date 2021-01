Hufuholic - Shop được yêu thích nhất Shopee 2020

Hufuholic là shop được yêu thích nhất Shoppe về ngành hàng sức khỏe và sắc đẹp

Từ năm 2016, cơn sốt mỹ phẩm nội địa Trung bắt đầu du nhập vào Việt Nam, trở thành lựa chọn của nhiều bạn trẻ Việt.



Ưu điểm nổi bật nhất của mỹ phẩm nội địa Trung là sản phẩm đa dạng, giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, Hufuholic là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực phân phối mỹ phẩm nội địa Trung. Sản phẩm Hufuholic cung cấp có nguồn gốc rõ ràng, là đại lý chính hãng trực tiếp của nhiều thương hiệu được yêu thích như: Gogo Tales, Hold Live, Bingju, Lucenbase,… Ngoài ra, Hufuholic còn bán các dòng mỹ phẩm nội địa Đài, Hàn, Việt. Sản phẩm được nhiều beauty blogger nổi tiếng như Trinh Phạm, Quách Ánh, Pretty.Much, Beauty In Your Way giới thiệu.

Với thao tác đơn giản, khách hàng có thể đặt mua trên gian hàng Hufuholic tại Shopee. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể trải nghiệm sản phẩm tại cửa hàng offline ở Hà Nội. Đội ngũ nhân viên Hufuholic luôn nhiệt tình hỗ trợ khách hàng để lựa chọn được những sản phẩm ưng ý nhất.

Luôn cung cấp sản phẩm chất lượng và uy tín, năm 2020, Hufuholic đạt giải "Shop được yêu thích nhất Shopee 2020" thuộc ngành hàng Sức khỏe và Sắc đẹp do người tiêu dùng bình chọn.

Nhân dịp chào đón năm mới 2021, Hufuholic tung ra nhiều chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng. Follow fanpage Hufuholic ngay để không bỏ lỡ các thông tin khuyến mãi hấp dẫn, và rinh ngay về các sản phẩm làm đẹp hot trend.

Link fanpage: https://www.facebook.com/hufuholic