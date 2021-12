Bán lẻ tăng tốc mùa lễ, Tết

Theo Khảo sát "Thói quen tiêu dùng" mới nhất của PwC ở 26 quốc gia gồm cả Việt Nam, thật ngạc nhiên khi 76% người được hỏi khẳng định vẫn có kế hoạch mua sắm nhiều hơn và cho biết giá cả, sự tiện lợi vẫn là những yếu tố quan trọng trong quyết định mua sắm.



Mua sắm đã khả quan

Sở dĩ người tiêu dùng, đặc biệt thế hệ Y (Millennials) vẫn giữ thái độ lạc quan vì họ được làm việc ở nhà hoặc theo phương thức kết hợp (hybrid). Ngoài ra, bối cảnh tỉ lệ tiêm chủng toàn cầu tăng cao càng củng cố niềm tin của người tiêu dùng về một năm 2022 tích cực hơn.

Ở Việt Nam, tình hình cũng rất tươi sáng. Theo dự đoán của Kantar WorldPanel, chi tiêu FMCG (nhóm hàng tiêu dùng nhanh) cho tiêu dùng tại nhà sẽ tăng trưởng tốt trong dịp Tết 2022 với mức chi tiêu gấp 2-3 lần so với ngày thường. Trong đó, khu vực thành thị có xu hướng mua sắm Tết sớm hơn. Riêng ở lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT), Deloitte ước tính, doanh số TMĐT trong kỳ nghỉ lễ 2021-2022 sẽ tăng từ 11%-15% so với cùng kỳ năm trước. Trước mắt, mùa lễ hội mua sắm cuối năm 12-12 đã ghi nhận doanh thu tăng trưởng ấn tượng ở các sàn thương mại điện tử.

Trong bối cảnh đó, hoạt động bán lẻ ở các cửa hàng cũng đã sôi động. Chuỗi trang sức PNJ ghi nhận doanh thu tháng 11-2021 đạt 2.160 tỉ đồng, tăng 18,9%. Tính chung 11 tháng, doanh thu kênh lẻ của PNJ vẫn tăng trưởng 8,4% so với cùng kỳ. Theo giải thích từ PNJ, đó là nhờ các chương trình thúc đẩy bán hàng (Black Friday, Ưu đãi đặc quyền VIP…) trong tháng 11 của PNJ đều vượt kế hoạch. Còn doanh thu bán hàng online lũy kế 11 tháng tăng trưởng 137% so với cùng kỳ. Cùng với tăng tốc bán hàng, PNJ đã mở mới 20 cửa hàng. Riêng nhãn hàng Pandora đạt mốc 12 cửa hàng và PNJ Style đạt 7 cửa hàng ở các thành phố lớn. Bên cạnh đó, trong tháng 11, tổng chi phí hoạt động giảm 11,5% so với cùng kỳ 2020. Lũy kế 11 tháng, tỉ lệ Chi phí hoạt động/Lãi gộp đạt 62,5%. Điều đó cho thấy hiệu quả tối ưu hóa chi phí vận hành từ yếu tố tái cơ cấu mạng lưới bán lẻ.

Lượng khách hàng tới tham quan mua sắm tại PNJ gia tăng trong mùa cao điểm cuối năm

Kết quả này của PNJ là một cú lội ngược dòng ngoạn mục bởi suốt 4 tháng giãn cách xã hội, hoạt động bán hàng ở PNJ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, khiến kinh doanh PNJ có lúc thua lỗ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, PNJ đã bứt phá nhanh chóng và cho thấy sức mạnh của một doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán lẻ trang sức.



PNJ tăng tốc mùa trải nghiệm cuối năm

Theo thông tin từ anh Trần Nguyễn Phi Long - Giám đốc Marketing Bán lẻ PNJ: "Chúng tôi tiếp tục có những chương trình ưu đãi đặc biệt vào thời điểm cuối năm, từ hôm nay cho đến ngày 2-1-2022, với mỗi hóa đơn mua trang sức vàng, khách hàng sẽ được ưu đãi đến 10 triệu đồng áp dụng cho hóa đơn tiếp theo. Đặc biệt, PNJ dành tặng Combo ưu đãi đến 100 triệu đồng áp dụng khi mua Kim cương rời và ưu đãi 15% áp dụng khi mua trang sức vỏ. Đây được xem là những ưu đãi hấp dẫn, giúp các tín đồ PNJ thêm rạng ngời".

Những bộ trang sức đẹp, có thương hiệu, được thiết kế ấn tượng, độc đáo càng giúp người dùng khẳng định cái tôi và đẳng cấp

Thực tế, trang sức ngày càng không còn là mặt hàng xa xỉ, chỉ trao cho nhau những dịp đặc biệt. Hễ yêu quý, trân trọng nhau, muốn thắt chặt thêm tình thân thiết, người ta đều có thể tặng trang sức như một kỷ niệm. Trang sức giờ đây cũng trở thành một trong những phụ kiện không thiếu,đi kèm với những bộ cánh hợp thời, làm tôn thêm vẻ đẹp người mặc.



Phải thế chăng mà các hãng trang sức liên tục ra mắt những bộ sưu tập mới, như một cách thu hút khách hàng và cạnh tranh. Điển hình, vào mùa lễ hội cuối năm, PNJ đã trình làng bộ sưu tập mới: The Anthology of light biểu trưng cho phong cách vui tươi, trẻ trung, lan tỏa ánh sáng tích cực và lạc quan đến mọi người.

Trong các mùa Giáng sinh trước, PNJ cũng từng giới thiệu đến các tín đồ trang sức bộ sưu tập 3Wish 2018-2019, Festive Collection 2020. Tuy nhiên, theo đại diện PNJ, bộ sưu tập Giáng sinh năm nay được xem là BST seasonal, với thiết kế theo hướng trẻ hóa, hiện đại, sử dụng các shape đá vuông (princess), chữ nhật (baguette)… đầy tinh tế, thời trang, rất phù hợp với xu hướng chung của thế giới.

PNJ hy vọng, với bộ sưu tập mới cùng các chương trình ưu đãi, chuỗi bán lẻ trang sức này sẽ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng và tiếp tục ghi điểm trong mắt người tiêu dùng.



