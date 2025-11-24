“Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng” tại Agribank

Với mong muốn tri ân quý khách hàng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Agribank trong suốt thời gian qua, đồng thời gia tăng lợi ích dành cho khách hàng gửi tiền, Agribank triển khai chương trình Tiết kiệm dự thưởng "Tiết kiệm hôm nay – Rinh ngay quà tặng" với hơn 3.300 giải thưởng hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng lên đến 9,7 tỉ đồng. Khách hàng gửi tiền có thể tham gia chương trình tại tất cả điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.

Theo đó, từ ngày 10-11-2025 đến hết ngày 31-3-2026 (hoặc chương trình kết thúc sớm hơn trong trường hợp Agribank hết mã dự thưởng), khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền tiết kiệm dự thưởng với các kỳ hạn 06 tháng, 09 tháng, 12 tháng tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc sẽ nhận được mã dự thưởng để có cơ hội trúng 3.370 giải với tổng giá trị giải thưởng lên tới 9,7 tỉ đồng, cụ thể: 01 giải Đặc biệt với sổ tiết kiệm trị giá 01 tỉ đồng; 09 giải Nhất, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 100 triệu đồng; 60 giải Nhì, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu đồng; 300 giải Ba, mỗi giải là 01 sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; 3.000 giải Khuyến khích, mỗi giải là 01 triệu đồng.

Đặc biệt, với mức tiền gửi tiết kiệm đa dạng để khách hàng có thể lựa chọn nhận nhiều mã dự thưởng để có nhiều cơ hội trúng các giải thưởng hấp dẫn. Kết thúc chương trình, Agribank phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Hải Phòng tổ chức quay số trúng thưởng. Mã dự thưởng trúng thưởng là mã có số trùng khớp với số trúng thưởng theo kết quả quay số trúng thưởng. Nếu số trúng thưởng trùng với nhiều giải thưởng thì khách hàng được nhận toàn bộ các giải trúng thưởng. Agribank sẽ công bố kết quả trúng thưởng công khai tại tất cả chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc, trên website: www.agribank.com.vn và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Khách hàng đang giao dịch tại Agribank

Bên cạnh chương trình dự thưởng VND, từ 01-11-2025 đến 31-12-2025, Agribank triển khai chương trình "Gửi USD – Nhân đôi đặc quyền" dành cho khách hàng cá nhân gửi USD. Theo đó, khách hàng được hưởng nhiều ưu đãi về phí và dịch vụ như: miễn/giảm phí thẻ quốc tế; ưu đãi tỷ giá khi chuyển tiền ra nước ngoài và ưu đãi lãi suất cho vay.

Thông tin chi tiết về chương trình, quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc. Website: www.agribank.com.vn Tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818/ 02432053205.



