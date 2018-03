Vietjet công bố giải thưởng “Bay hăng say - Vui lễ ngất ngây”

Diễn ra từ ngày 28-12-2017 đến 28-2-2018, chương trình "Bay hăng say - Vui lễ ngất ngây" nhận được sự ủng hộ và yêu mến của đông đảo hành khách. Đã có hàng triệu vé siêu tiết kiệm giá từ 0 đồng vào khung giờ vàng 12 giờ - 14 giờ tìm được chủ nhân may mắn. Cạnh đó, hành khách trên các chuyến bay đặc biệt mùa lễ hội trong thời gian này đã được tham gia rút thăm may mắn trúng vé máy bay khứ hồi nội địa, nhận lì xì may mắn 10.000.000 đồng mỗi ngày cùng nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 1 tỉ đồng.

Hướng tới mô hình "Consumer Airline", Vietjet không ngừng mở thêm các đường bay mới, bổ sung nhiều tàu bay, đầu tư công nghệ hiện đại, mang tới thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ gia tăng, hướng tới phục vụ mọi nhu cầu của khách hàng. Vietjet luôn tiên phong và được yêu mến bởi nhiều chương trình khuyến mãi, giải trí thú vị, đặc biệt là mùa lễ hội. Với dịch vụ vượt trội, hạng vé đa dạng, giá vé hấp dẫn, Vietjet mang đến cho hành khách trải nghiệm bay trên tàu bay mới, ghế da êm ái, thức ăn nóng sốt, tươi ngon, tiếp viên xinh đẹp, thân thiện và các dịch vụ tiện ích cộng thêm thú vị.