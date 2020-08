Thấy gì khi hàng loạt xế hộp giảm giá trăm triệu tại thị trường Việt Nam?

Rất nhiều mẫu xe giảm giá do đẩy hàng tồn, thanh lý mẫu và thúc đẩy vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn hơn. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí có khoảng 10 mẫu xe đã và đang giảm giá nhanh trong thời gian gần đây.

Hàng loạt xe hot giảm giá trăm triệu đồng

Các mẫu xe giảm giá được quan tâm nhất thời gian gần đây chủ yếu thuộc về phân khúc giá phổ thông, phần lớn đều là xe gia dụng từ 5 đến 7 chỗ ngồi. Cụ thể các mẫu được nhắc tên là Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, Toyota Fortuner, Ford Everest, Explorer, Kia Sorento, Mazda CX5, CX8, Honda CRV và Hyundai SantaFe.

Xe SUV đang giảm giá mạnh nhất trên thị trường Việt Nam

Những năm 2015 đến 2017, các mẫu xe trên hầu hết có giá trên 1 tỷ đồng đến hơn 2,3 tỷ đồng, khá hiếm có mẫu xe nào ghi nhận dưới giá 1 tỷ đồng. Ví dụ, năm 2016 Mitsubishi Outlander nhập về Việt Nam giá bản 5 chỗ là 1,1 tỷ đồng, bản cao cấp 1,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm hiện nay giá mẫu xe này ghi nhận 800 triệu đồng đến cao nhất hơn 1,1 tỷ đồng.

Trường hợp Ford Explorer là điển hình, năm 2019 mẫu xe này giảm giá sốc 200 triệu đồng để ra mắt mẫu mới, mức giá khởi điểm bán ra từ 2,3 tỷ đồng, xuống hơn 2 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện nay, mẫu xe này phiên bản bán ra chỉ 1,89 tỷ đồng, mức rẻ nhất từ trước đến này đối với dòng xe cao cấp của Ford.

Ba mẫu được người Việt đam mê nhất là Toyota Fortuner, Honda CRV và Hyundai SantaFe cũng được giảm giá mạnh. Trước đây, ba dòng xe này không hề có giá dưới 1 tỷ đồng, kể cả bản số sàn và bản thiếu. Tuy nhiên, hiện nay, các mẫu xe trên đều ghi nhận sự giảm giá mạnh xuống mức 900 triệu đồng.

Nhiều mẫu xe có doanh số cao đã bắt đầu giảm giá mạnh Năm 2016, các mẫu Honda CRV nhập về Việt Nam ở cả hai bản 2.4LAT, 2.0LAT đều có giá trên 1,15 tỷ đồng. Năm 2018, các mẫu xe Honda CRV nhập về Việt Nam với thế hệ mới Vtec turbo 1.5L đều có giá từ 1,1 đến 1,25 tỷ đồng. Nhưng từ cuối năm 2019 đến nay, các mẫu xe Honda CRV tại Việt Nam được bán giảm giá mạnh, mức giá hiện tại của CRV được bán thấp nhất 915 triệu đồng, cao nhất là 1,1 tỷ đồng.



Mẫu Fortuner được nhiều người Việt ưa thích vì rộng rãi thoải mái trước đây không thể có giá dưới 1 tỷ đồng, nhưng do sự cạnh tranh quyết liệt ở các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest, Mitsusbi Pajero Sport, Nissan Terra... thậm chí còn bị kéo khách từ các dòng xe khác như Mazda CX5, Hyundai Tucson, Mitsubishi Xpander hay Toyota Rush...

Một số dòng xe hiện có giá giảm mạnh tại Việt Nam như Mazda CX5 cũng được xem là hiện tượng đáng quan tâm. Năm 2016, khi mẫu xe đang ở trạng thái rất nóng sốt trên thị trường, mức giá cả ba phiên bản dùng động cơ 2.)L và 2.5L đều neo giá trên 1 tỷ đồng, CX5 trở thành chiếc Crossover cạnh tranh quyết liệt với Honda CRV, đây là mẫu xe chiến lược, hái ra tiền của Trường Hải trong suốt nhiều năm qua.

Cùng với đà giảm của các dòng xe trong phân khúc, CX5 đang ngày càng được bình dân hóa, hiện giá rẻ nhất của hãng này ghi nhận trên thị trường là hơn 790 triệu đồng (bản Deluxe), bản Premium đắt nhất cũng chỉ lên đến 1,1 tỷ đồng.

Việc cạnh tranh, chạy đua doanh số và sự đa dạng của thị trường là cơ sở khiến các doanh nghiệp không thể giữ mãi giá cao Ba mẫu xe có doanh số bán ra khá thấp là Mitsubishi Pajero Sport, Kia Sorento hoặc là mới ra mắt như Mazda CX8 cũng ghi nhận mức giá giảm mạnh trong mấy năm trở lại đây.



Hiện tại, Mitsubishi Pajero Sport có giá bán thấp nhất 775 triệu đồng/chiếc, cao nhất là trên 1,2 tỷ đồng. Mức giá bán của mẫu SUV này hiện thuộc hàng rẻ nhất phân khúc, Kia Sorento cũng là mẫu xe có giá bán rẻ nhất hiện nay, mẫu thấp nhất được hãng bán ở mức 759 triệu đồng, giá cao nhất 950 triệu đồng, Mazda CX8 mới ra mắt trải qua vài lần giảm giá, hiện nay mẫu xe này bán ra thấp nhất 990 triệu đồng, cao nhất gần 1,3 tỷ đồng.

Xuống giá dưới 1 tỷ để vét khách

Với sự giảm giá mạnh, các dòng xe trên cho thấy thị trường xe Việt ngày càng đa dạng, sức cạnh tranh xe nhập, xe lắp ráp ngày càng lớn khiến không thể có chuyện các hãng neo giá cao, ăn lãi đậm như trước đây.

Dù giảm giá, song có một thực tế là các mẫu xe tại Việt Nam vẫn có giá rất cao so với thu nhập của người dân Việt Nam, so với khu vực và so với thế giới. Mức giá hầu hết các mẫu xe SUV nhập từ Thái Lan hay Indonesia về Việt Nam được bán chênh từ 150 đến 200 triệu đồng/chiếc.

Chắc chắn năm 2021, các mẫu xe tại Việt Nam sẽ phải giảm giá thêm bởi Việt Nam đá, đang và sẽ mở cửa cho xe nhập nhiều hơn

Việc hãng xe bắt tay nhau neo giá cao, thiếu sự cạnh tranh quyết liệt khiến thị trường xe hơi Việt xảy ra bất hợp lý: Nhu cầu cao nhưng lượng tiêu thụ thấp, giá cao trong khi thu nhập đại bộ phận người dân vẫn thấp.

Nguyên nhân chủ quan do các hãng, doanh nghiệp xe hơi, nhưng nguyên nhân cũng đến từ chính sách thuế phí, kìm hãm xe hơi của Việt Nam, đó là vẫn duy trì đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cao đối với xe hơi, coi đây là hàng, tài sản không khuyến khích đầu tư. Hiện, mức thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô thấp nhất vẫn là 35% giá trị xe, cao nhất là 150%.

Trường hợp chính sách đánh thuế khu biệt, chỉ nhắm vào dòng xe có dung tích xy-lanh cao trên 2.500cc trở lên và bỏ thuế đối với dòng xe có dung tích xy-lanh từ 2.500cc trở xuống, chắc chắn thị trường xe hơi giá rẻ tại Việt Nam sẽ phát triển cực thịnh.

Thị trường xe Việt sang năm 2021 dự đoán sẽ có thay đổi khi thuế nhập khẩu xe hơi từ EU vào Việt Nam chính thức được miễn giám theo lộ trình, bắt đầu từ năm 2021 là giảm từ 7-8%, và rất có thể giá các mẫu xe sẽ rẻ đi và sự cạnh tranh trên thị trường bắt đầu từ năm 2021 trở đi sẽ buộc các hãng, doanh nghiệp phải giảm giá xe nhanh hơn, mạnh hơn.