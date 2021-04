PRU-Vui Sống: Bảo hiểm trực tuyến cho 3 bệnh hiểm nghèo

Ngày 8-4, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam (Prudential Việt Nam) chính thức giới thiệu sản phẩm bảo hiểm trực tuyến "PRU-Vui Sống" với hình thức mua dễ dàng và tiện lợi trên ứng dụng Pulse by Prudential. Sản phẩm mang đến giải pháp bảo vệ với chi phí hợp lý trước những rủi ro mắc 3 bệnh hiểm nghèo phổ biến hiện nay là ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim. PRU-Vui Sống nằm trong chiến lược đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng kỹ thuật số của Prudential, hướng đến nhóm khách hàng trẻ sành công nghệ, giúp họ dễ dàng tiếp cận với các giải pháp bảo hiểm chi phí thấp với quyền lợi thiết thực.

Bảo vệ toàn diện trước 3 bệnh hiểm nghèo

Sức khỏe vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu dù trong bất kì thời điểm nào. Bên cạnh tình hình dịch bệnh thì các bệnh không lây nhiễm vẫn luôn là vấn đề nhức nhối đối với sức khỏe cộng đồng. Tại Việt Nam, tỉ lệ đột quỵ ở người trẻ đang có xu hướng tăng lên, trung bình khoảng 2% mỗi năm. Theo số liệu của Hội Tim mạch Việt Nam, cứ 4 người từ 25 - 49 tuổi thì có một người tăng huyết áp và đây cũng là một trong những nguyên nhân chính gây nên đột quỵ ở người trẻ. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang ghi nhận tình trạng một số bệnh ung thư trẻ hóa hơn so thế giới, điển hình là bệnh nhân ung thư vú được ghi nhận trẻ hơn từ 5-10 tuổi.

PRU-Vui Sống bảo vệ toàn diện cho khách hàng trước 3 bệnh hiểm nghèo

PRU-Vui Sống mang tới sự bảo vệ tài chính trước rủi ro 3 bệnh lý nghiêm trọng phổ biến: Ung thư, đột quỵ và nhồi máu cơ tim với mức chi phí hợp lý chỉ từ 88.000 đồng/ năm. Sản phẩm bao gồm hai lựa chọn: Gói cơ bản bảo vệ trước rủi ro ung thư và gói nâng cao bảo vệ trước rủi ro ba bệnh hiểm nghèo với mức phí bảo hiểm dao động cho từng nhóm tuổi. Đặc biệt, với PRU- Vui Sống gói nâng cao, khách hàng được hỗ trợ chi phí lên đến 405 triệu đồng với quyền lợi chi trả độc lập cho 2 nhóm bệnh ung thư và đột quỵ/nhồi máu cơ tim. Đây là điểm khác biệt độc đáo của sản phẩm, giúp khách hàng được bảo vệ toàn diện với mức chi phí vô cùng hợp lý.



Giải pháp cho khách hàng trẻ sành công nghệ

Khách hàng có thể tham gia sản phẩm PRU- Vui Sống ngay trên thiết bị di động cá nhân với cách thức mua dễ dàng, tiện lợi thông qua nền tảng ứng dụng chăm sóc sức khoẻ Pulse by Prudential. Quy trình đăng kí nhanh chóng chỉ 3 bước, không cần khám sức khỏe và chỉ cần trả lời duy nhất 1 câu hỏi thẩm định. Hình thức này mang đến trải nghiệm số mới mẻ, phù hợp với người trẻ trong xu hướng theo đuổi sự tiện lợi của công nghệ.

Báo cáo The Pulse of Asia – Thước đo Sức khỏe Châu Á ra mắt vào tháng 1-2021 do Prudential Châu Á kết hợp cùng The Economist Intelligence Unit (EIU) khảo sát trên 5.000 người trưởng thành tại 13 nước châu Á cho thấy công nghệ giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế hơn. Hơn 4/5 (81%) số người được khảo sát nói rằng công nghệ đã cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của họ và gần 2/3 (60%) tin rằng công nghệ giúp chi phí dịch vụ y tế hợp lý hơn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, 72% người Việt Nam đồng ý những trở ngại về mặt tài chính khiến cho việc cải thiện lối sống khỏe và lành mạnh khó khăn hơn trong năm tiếp theo, với tỉ lệ cao nhất so với các nước trong khu vực.

Chỉ cần 3 bước đơn giản khách hàng có thể mua sản sản phẩm PRU-Vui Sống nhanh chóng, dễ dàng

Tận dụng xu hướng công nghệ và mong muốn mang đến cơ hội bảo vệ sức khỏe dự phòng tối ưu và bình đẳng cho mọi người, tháng 5-2020, Prudential Việt Nam ra mắt Pulse by Prudential ("Pulse"), ứng dụng chăm sóc sức khỏe trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) với phương thức tiếp cận toàn diện 3 giai đoạn của hành trình chăm sóc sức khỏe: Ngăn ngừa - Trì hoãn - Bảo vệ nhằm đem lại các giải pháp quản lý sức khỏe toàn diện cho người dùng.



Chia sẻ về sự ra đời của sản phẩm bảo hiểm trực tuyến mới nhất trên Pulse, ông Phương Tiến Minh – Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam cho biết: "Tiếp nối các tính năng chính về chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn đầu ra mắt, trong thời gian qua, Pulse liên tiếp mở rộng các tính năng mới mang đến sự thuận tiện và hứng khởi trên hành trình chăm sóc sức khỏe của người dùng. Sự ra đời của sản phẩm bảo hiểm số thứ 3 trên Pulse - PRU-Vui Sống sẽ tiếp tục mang đến cho khách hàng thêm một lựa chọn bảo vệ, giúp họ an tâm theo đuổi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống".

Mua sản phẩm PRU-Vui Sống dễ dàng chỉ trong 3 phút

• Bước 1: Tải ứng dụng Pulse trên điện thoại tại link và Đăng ký/Đăng nhập. • Bước 2: Trong mục "PRUShop", chọn sản phẩm PRU-Vui Sống, điền thông tin cá nhân và trả lời 1 câu hỏi thẩm định. • Bước 3: Xác nhận và thanh toán phí bảo hiểm.