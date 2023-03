Nguyên nhân, chẩn đoán và phòng ngừa các bệnh lý hô hấp

Ho, đờm, khò khè, khó thở là bệnh gì?

Một số bệnh lý hô hấp phổ biến có thể gây ra các triệu chứng ho, đờm, khò khè, khó thở như:

- Bệnh lý viêm phế quản

Viêm phế quản có thể xảy ra với mọi độ tuổi nhưng thường nhất là trẻ nhỏ và người cao tuổi, dễ mắc khi thời tiết thay đổi. Các tác nhân có hại xâm nhập vào đường thở nên khiến cho ống phế quản bị sưng, viêm, gây ra các triệu chứng ho có đờm, khó thở, tức ngực, thở khò khè, sổ mũi,...ở người bệnh.

- Hen phế quản (hen suyễn)

Hen phế quản là bệnh lý mạn tính đặc trưng bởi tình trạng viêm phế quản mạn tính, tăng đáp ứng và co thắt phế quản khi người bệnh tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên. Khi các đợt cấp của hen phế quản (hen suyễn) diễn ra thì đường dẫn khí của người bệnh sẽ bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt, dịch nhầy sinh ra làm lòng phế quản vốn đã hẹp do viêm và co thắt nay lại càng hẹp hơn. Hệ lụy sinh ra từ đó là quá trình lưu thông không khí ra vào phổi gặp nhiều khó khăn, người bệnh bị ho, tức ngực, khó thở.

Khi lên cơn hen suyễn, đường dẫn khí bị thu hẹp, cơ trơn đường hô hấp bị thắt chặt, tiết dịch nhầy gây khò khè, khó thở, nặng ngực ở người bệnh (Ảnh minh họa)

- Viêm phổi



Viêm phổi đặc trưng bởi nhu mô phổi bị nhiễm khuẩn. Viêm phổi làm quá trình trao đổi khí bị ảnh hưởng nên gây ra các triệu chứng hô hấp điển hình như ho, tức ngực, khó thở. Ở giai đoạn nặng của bệnh, người mắc viêm phổi có thể bị sốt cao 39 - 40 độ, khó thở, nhịp thở nhanh, rút lõm lồng ngực, tức ngực.

- Suy tim hay các bệnh lý tim mạch có thể gây ra tình trạng khó thở

Suy tim hoặc các bệnh lý tim mạch có thể khiến cho tim hoạt động bất thường, xuất hiện tình trạng chất lỏng tích lũy từ máu ở phổi làm cho oxy trong phổi bị suy giảm. Kết quả là người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như tức ngực, ho khan, khó thở.

Theo dõi triệu chứng ho, đờm, khó thở để thăm khám khi cần thiết

Nếu chỉ gặp một trong các triệu chứng ho, khò khè, khó thở thì người bệnh có thể theo dõi thêm và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, luyện tập hàng ngày để giúp cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, nếu gặp đồng thời các triệu chứng này thì phải hết sức cẩn thận trước những bệnh lý nguy hiểm.

Ngoài ra, người bị ho, đờm, khò khè, khó thở cũng cần lưu ý:

- Có chế độ làm việc, nghỉ ngơi điều độ.

- Không hút thuốc lá, tránh xa khói thuốc, không dùng chất kích thích.

- Uống đủ nước mỗi ngày.

- Chọn bài tập thể dục nhẹ nhàng, không quá sức để tăng cường sức khỏe.

- Giữ tinh thần ổn định và thoải mái, tránh thức khuya hay căng thẳng.

- Tăng cường bổ sung dưỡng chất cho cơ thể với các thực phẩm giàu Vitamin C, sắt, khoáng chất…nâng cao hệ miễn dịch.

Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc thảo dược đã trở nên phổ biến trong phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp. "Tiểu thanh long thang" là bài thuốc cổ phương nổi tiếng trong "Thương hàn luận" và "Kim quỹ yếu lược" của danh y Trương Trọng Cảnh cách đây hơn 1.500 năm.

Dựa trên bài thuốc này, đội ngũ dược sĩ, bác sĩ, chuyên gia của Đông dược Phúc Hưng đã ứng dụng những nghiên cứu của khoa học hiện đại để nâng cao tác dụng của bài thuốc thông qua bổ sung, gia giảm một số vị thuốc phù hợp thể trạng người Việt. Từ đó cho ra đời trong chế phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giúp hỗ trợ giảm ho, hỗ trợ giảm đờm và hỗ trợ giúp thông thoáng đường hô hấp.

Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP- WHO), có hiệu quả trong dự phòng các bệnh lý hô hấp.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thông phế Phúc Hưng Nhà sản xuất và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng Địa chỉ: Số 96 -98 Nguyễn Viết Xuân, phường Quang Trung, quận Hà Đông, TP Hà Nội Liên hệ: 1800 5454 35 - Zalo 0916 561 338 Website: www.benhhen.vn Giấy xác nhận nội dung quảng cáo của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Thông phế Phúc Hưng số 1969/2022/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cấp ngày 29/11/2022. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.