May Nhà Bè đồng hành cùng sự phát triển của địa phương

Sau gần 3 năm đi vào hoạt động, Nhà máy May Nhà Bè - Đức Linh (thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đã giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động. Lãnh đạo huyện Đức Linh đánh giá đây là một trong những nhà máy lớn nhất của huyện, đóng góp tích cực cho công tác giải quyết việc làm và phát triển kinh tế huyện.

Thanh niên trở về làm việc

Đức Linh là huyện miền núi ở phía Tây - Tây Bắc của tỉnh Bình Thuận. Nằm ngay vùng giáp ranh giữa 3 tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Lâm Đồng và là địa phương gần TP HCM nhất (khoảng 130 km) nên Đức Linh có nhiều lợi thế phát triển giao thương. Với diện tích đất nông nghiệp gần 50.000 ha, Đức Linh cũng là vùng trọng điểm sản xuất lúa của tỉnh Bình Thuận. Cũng nhờ thế mạnh về cây công nghiệp dài ngày như hồ tiêu, cao su, điều..., kinh tế của huyện này phát triển vượt bậc so với nhiều huyện lỵ khác của tỉnh Bình Thuận.

Dây chuyền sản xuất của nhà máy May Đức Linh - Nhà Bè

Dù vậy, áp lực về tăng dân số, tỉ lệ thất nghiệp cao là bài toán mà chính quyền huyện này quan tâm. Do có quá ít doanh nghiệp, nhà máy nên một thời gian dài, một lượng lớn lao động đến TP HCM kiếm việc làm và lập nghiệp.



Nhưng mọi thứ thay đổi hoàn toàn kể từ khi Tổng Công ty May Nhà Bè mở nhà máy tại đây. Ngày 1-8-2016, Nhà máy May Đức Linh - Nhà Bè khởi công. Đây là một trong những nhà máy lớn nhất của Tổng Công ty May Nhà Bè đầu tư tại các tỉnh, thành và là nhà máy lớn nhất của huyện Đức Linh tính đến thời điểm hiện tại. Theo dự án phê duyệt, tổng vốn đầu tư của nhà máy là 400 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 4.000 lao động, tổng doanh thu 500 tỉ đồng/năm.

Kể từ khi nhà máy đi vào hoạt động, không gian sản xuất công nghiệp ở miền trung du này nhộn nhịp hẳn lên. Lao động di cư trở về địa phương; lao động từ huyện Tánh Linh và Xuân Lộc, Xuân Trường của tỉnh Đồng Nai cũng xin vào nhà máy làm việc. May Đức Linh dần trở thành điểm thu hút lao động di cư trở về, lao động các vùng lân cận. Vốn là người gốc miền Trung chịu thương chịu khó, người dân nơi đây hăng say làm việc, ham học hỏi để nâng cao tay nghề. Từ lao động nông thôn tay lấm chân bùn, họ trở thành công nhân có tác phong công nghiệp.

Góp phần xóa đói giảm nghèo

Nhà máy May Nhà Bè - Sóc Trăng được xây dựng giữa năm 2017 trên diện tích 6 ha, tại Quốc lộ 60, phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, với kinh phí đầu tư 300 tỉ đồng. Nhà máy chuyên sản xuất hàng Jean và Kaki xuất khẩu, chính thực đi vào hoạt động tháng 6-2018.

Sau một năm đi vào hoạt động, May Nhà Bè - Sóc Trăng đã thu nhận 1.000 lao động tại địa phương. Trong năm đầu hoạt động, nhà máy gặp rất nhiều khó khăn, nhất là đa phần người lao động không có tay nghề, trình độ thấp, ảnh hưởng đến năng suất và tiến độ sản xuất, xuất khẩu của công ty.

Do đó, trong giai đoạn này, May Nhà Bè - Sóc Trăng vừa tiếp nhận vừa đào tạo tay nghề, tác phong công nghiệp cho người lao động. Bên cạnh đó, May Nhà Bè - Sóc Trăng tập trung các khóa đào tạo quản đốc, chuyền trưởng, thợ giỏi nhằm tạo ra một đội ngũ lãnh đạo và công nhân lành nghề. Từ những khó khăn ban đầu, sau một năm, May Nhà Bè - Sóc Trăng đã có lực lượng lao động sản xuất ổn định. Người lao động từng bước được nâng cao tay nghề, có công ăn việc làm ổn định. Dựa trên nền tảng nhân lực, đai diện Tổng Công ty May Nhà Bè cho biết sẽ tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị công nghệ hiện đại để mở rông sản xuất, tăng quy mô lao động lên 4.000 người.

Hiên tại, các nhà máy thuộc hệ thống Tổng Công ty May Nhà Bè đã có mặt ở nhiều tỉnh thành từ miền Trung, Tây Nguyên trở vào, như Bình Định, Bình Thuận, Gia Lai, Kontum, Lâm Đồng, Tiền Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng... Ở đâu có nhà máy của May Nhà Bè, ở đó người dân được tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo. Diện mạo nông thôn từng bước thay đổi.

Thu nhập ổn định, yên tâm làm việc Toàn Tổng Công ty May Nhà bè hiện có gần 30.000 lao động với mức thu nhập bình quân hơn 8 triệu đồng/tháng. Với chính sách chăm lo thiết thực, tổng công ty cam kết tạo ra môi trường tốt nhất để người lao động yên tâm làm việc. Trên thực tế, đa phần người lao động khi đã vào làm việc trong hệ thống May Nhà Bè đều buốn gắn bó. Chị Đặng Thị Kiều Trang, công nhân của Nhà máy Nhà Bè - Sóc Trăng cho biết trước đây, chị làm công nhân trong một nhà máy in nhưng do môi trường làm việc ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như thời gian không phù hợp nên chị quyết định chuyển sang đây làm việc ngay từ những ngày đầu tiên nhà máy hoạt động. Còn anh Mai Ngọc Hùng, người dân tộc Khmer nói anh có nhiều năm làm công nhân may ở Tây Ninh, cuộc sống bấp bênh. Từ lúc Nhà máy Nhà Bè - Sóc Trăng mở ra, anh cùng nhiều lao động khác đã trở về, xin vào làm việc. "Thu nhập ổn định và phúc lợi người lao động tốt, đặc biệt là gần vợ gần con nên tôi chuyển về đây làm việc nhằm ổn định cuộc sống hơn" – anh Hùng chia sẻ.