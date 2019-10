Khách Việt đua nhau mua xe ôtô sau tháng cô hồn

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 9 vừa qua đạt 27.767 xe, tăng 29% so với tháng trước và tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch là 20.916 chiếc tăng mạnh nhất, với 37% so với tháng trước; xe thương mại 6.532 chiếc tăng 10% và xe chuyên dụng 319 xe tăng 10%.

Xpander tiếp tục đạt doanh số cao với 2.081 xe

Về xuất xứ, doanh số xe lắp ráp trong nước tháng 9 đạt 16.994 xe, tăng 35% so với tháng trước, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 10.773 xe tăng 21%.

Báo cáo từ VAMA cũng cho thấy Toyota dẫn đầu doanh số bán xe trong tháng 9 với 7.334 chiếc các loại; kế đến là Mitsubishi 3.063 xe, Kia 2.573 xe, Honda 2.566 xe, Ford 2.501 xe, Mazda 2.401 xe.

Các mẫu xe được tiêu thụ nhiều nhất trong tháng qua có Vios của Toyota đứng đầu với 2.333 xe, kế đến là Xpander (Mitsubishi) 2.081 xe, Fortuner (Toyota) 1.436 xe, Innova (Toyota) 1.076 xe, Mazda 3 (Mazda) 1.013 xe, Ranger (Ford) 975 xe. City (Honda) 956 xe, CR-V (Honda) 910 xe.



Tính chung 9 tháng đầu năm, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 230.334 xe các loại, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xe du lịch tăng 30% nhưng xe thương mại và xe chuyên dụng lại giảm lần lượt 3% và 27%.

Doanh số tiêu thụ ôtô 9 tháng đầu năm cũng cho thấy xe nhập khẩu lấn át hoàn toàn với xe nội khi doanh số xe lắp ráp trong nước giảm 13% còn xe nhập khẩu lại tăng 150%.