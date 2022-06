Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt lãnh đạo Prudential tại Anh

28/6/2022 548 1k

Tạp chí Asiamoney vừa trao tặng cho VietinBank Giải thưởng Ngân hàng cung cấp dịch vụ Tài trợ Thương mại (TTTM) tốt nhất Việt Nam 2022 (1st - Best Services for Trade Finance in Vietnam, 2022).