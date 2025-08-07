Động thái này diễn ra trong bối cảnh gần 87% người trưởng thành đã có tài khoản ngân hàng và 59% giao dịch hàng ngày là không dùng tiền mặt.

Chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, Thông tư 40/2024/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (SBV) được xem là khung pháp lý quan trọng, tạo cú hích cho thị trường thanh toán số.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý đang tạo ra những bước tiến vững chắc cho nền kinh tế số. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đang tăng cường giám sát, chống rửa tiền và hoàn thiện hạ tầng thanh toán. SBV cũng được giao nhiệm vụ đánh giá toàn diện Đề án phát triển thanh toán không tiền mặt giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thủ tướng trước ngày 01-12-2025.

Theo SBV, hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đang xử lý trung bình 820.000 tỷ đồng mỗi ngày. Toàn quốc có hơn 204,5 triệu tài khoản thanh toán và 154,1 triệu thẻ ngân hàng đang hoạt động. Đặc biệt, tỷ lệ giao dịch không tiền mặt ở nhóm tuổi 25-44 đã lên tới 72%.

Bên cạnh thị trường trong nước, Việt Nam cũng đang mở rộng hợp tác thanh toán xuyên biên giới qua mã QR với Thái Lan, Lào, Campuchia và có kế hoạch tiến tới các thị trường châu Á khác, thể hiện sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào hệ sinh thái thanh toán khu vực.

Theo đại diện của SBV, từ 01-7-2025, ví điện tử đã chính thức được công nhận là phương tiện thanh toán tương đương với tiền mặt, thẻ và tài khoản ngân hàng. Điều này cho phép ví điện tử thực hiện thanh toán linh hoạt như chuyển tiền giữa các ví, từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại, mà không còn bị ràng buộc bởi việc liên kết với tài khoản ngân hàng.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập khu vực, Thông tư 40/2024/TT-NHNN không chỉ là cú hích về khung pháp lý mà còn là động lực để toàn ngành liên tục sáng tạo, hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ. Khi người tiêu dùng ngày càng tin tưởng vào phương thức thanh toán điện tử, các tổ chức tài chính – công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, cùng nhau kiến tạo nền kinh tế số phát triển bền vững.

Nắm bắt thời cơ, các đơn vị trong ngành tài chính đã nhanh chóng có nhiều hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. Điển hình trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần lớn là các ông lớn như Vietcombank, Techcombank hay VPBank.

Trong đó, Vietcombank và Techcombank chọn cách triển khai các chương trình khuyến mãi hướng tới khách hàng giao dịch không tiền mặt qua ứng dụng ngân hàng số, nâng cao gắn kết với khách hàng hiện hữu thông qua giảm giá và tích điểm ngay từ tháng 7-2025.

Một hướng đi khác được Vietcombank và VPBank lựa chọn là bắt tay với các ví điện tử để mở rộng tệp khách hàng cũng như gia tăng trải nghiệm thanh toán không tiền mặt.

Với nhóm các ví điện tử, ShopeePay vừa mang đến chương trình "8.8 ShopeePay Chạm là Giảm" với ưu đãi giảm đến 50% (tối đa 80.000 đồng) cho tất cả giao dịch thanh toán tại các đối tác và nạp điện thoại trên ứng dụng ShopeePay.

Cũng từ đầu tháng 8, hành khách Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) có thể thanh toán vé bằng cách quét mã QR trên ứng dụng ShopeePay tại cổng thanh toán để tận hưởng trải nghiệm tiện lợi, mượt mà và nhận thêm ưu đãi giảm 50% giá trị. Hoạt động này cũng là cam kết của ShopeePay trong việc gia tăng trải nghiệm thanh toán trực tuyến, đồng thời hướng đến hình ảnh ví điện tử được người dùng Việt Nam tin chọn.

Những nỗ lực này cộng hưởng với chủ trương quyết liệt của Chính phủ không chỉ giúp khuyến khích thanh toán không tiền mặt trên thị trường mà còn tạo đà thúc đẩy môi trường cạnh tranh lành mạnh, hướng tới một hệ sinh thái thanh toán số đồng bộ và liên thông tại Việt Nam.