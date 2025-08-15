Bất động sản
15/08/2025 17:02

Thành Thành Nam mở rộng quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng cho thuê

Thành Thành Nam chính thức quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 171 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP HCM

Ngày 14-8-2025, tại TP HCM, Công ty Cổ phần Thành Thành Nam chính thức công bố tiếp nhận và quản lý, vận hành tòa nhà văn phòng cho thuê tại số 171 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa - vị trí đắc địa bậc nhất TP HCM.

Dự án được triển khai theo thỏa thuận hợp tác dài hạn với Công ty TNHH Kinh doanh An Khang, đánh dấu bước tiến chiến lược trong hành trình mở rộng quy mô và khẳng định vị thế trên thị trường cho thuê văn phòng cao cấp.

Công trình với thiết kế hiện đại, sang trọng, tích hợp hệ thống tiện ích và công nghệ quản lý tiên tiến, mang đến không gian làm việc đáp ứng các tiêu chí về thẩm mỹ, hiệu suất và tiện nghi cho cộng đồng doanh nghiệp năng động. Dự án gồm 3 tầng hầm, 14 tầng nổi và 1 tầng mái, với tổng diện tích sàn xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp cho thuê văn phòng thương mại gần 4.200 m2. Dự kiến công trình sẽ được Thành Thành Nam đưa vào khai thác trong quý IV/2025.

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Công ty Thành Thành Nam và Công ty TNHH Kinh doanh An Khang dưới sự chứng kiến của ông Đặng Hồng Anh - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Tập đoàn TTC cùng lãnh đạo 2 bên.

Không chỉ nổi bật về kiến trúc, dự án còn sở hữu hạ tầng đồng bộ và tiêu chuẩn vận hành cao cấp: Hệ thống an ninh 24/7, kỹ thuật - điện - nước ổn định, bãi đỗ xe thông minh và khu vực tiếp khách sang trọng. Toàn bộ được quản lý chuyên nghiệp, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và hiệu quả.

Công trình được hoàn thiện theo các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt, chú trọng từng chi tiết từ kết cấu đến nội thất. Nhờ đó, tòa nhà luôn duy trì chất lượng hạng A, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất của thị trường văn phòng cao cấp. Bên cạnh đó, còn được định hướng vận hành theo tiêu chí ESG, hướng tới giảm thiểu tác động môi trường, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững và có trách nhiệm - phù hợp xu hướng phát triển bền vững toàn cầu.

Phát biểu tại lễ ký kết, đại diện Công ty Thành Thành Nam cho biết: "Chúng tôi tự hào mang đến không gian làm việc không chỉ đẹp về kiến trúc mà còn thân thiện môi trường, tối ưu về hiệu suất vận hành. Tòa nhà văn phòng mới này là minh chứng cho cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình phát triển bền vững".

Thành Thành Nam là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn TTC, chuyên quản lý và vận hành trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng trên khắp các tỉnh thành

Được thành lập vào năm 2007, Công ty Cổ phần Thành Thành Nam là đơn vị thành viên của Tập đoàn TTC với hoạt động chính là kinh doanh dịch vụ văn phòng cho thuê, cho thuê sàn thương mại - mặt bằng kinh doanh, dịch vụ quản lý (quản lý tòa nhà và dịch vụ bảo vệ). Thành Thành Nam không ngừng đẩy mạnh mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm "Nâng tầm chất lượng - Vững bước thành công".

Với kinh nghiệm nhiều năm quản lý và vận hành trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng tại nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước như TTC Tower, TTC Tower Bến Tre, TTC Plaza Đồng Nai, TTC Plaza Tây Ninh, TTC Plaza Bạc Liêu, TTC Plaza Gia Lai, TTC Plaza Đức Trọng,… Thành Thành Nam đã xây dựng hệ thống quy trình vận hành bài bản, linh hoạt.

Thành Thành Nam luôn lấy trải nghiệm tiêu dùng của khách hàng làm trung tâm, đồng thời xây dựng bộ tiêu chuẩn vận hành riêng phù hợp với từng địa phương. Bên cạnh đó luôn nâng cấp tiện ích, cải tiến chất lượng dịch vụ, ứng dụng công nghệ trong quản lý, hỗ trợ các đối tác thuê mặt bằng nhằm nâng cao hiệu suất khai thác, bảo đảm hiệu quả khai thác không gian thương mại, gia tăng giá trị tài sản và tối ưu trải nghiệm khách hàng.

Sự xuất hiện của dự án tại 171 Hai Bà Trưng trong danh mục sản phẩm dịch vụ của Thành Thành Nam không chỉ bổ sung một địa chỉ văn phòng cao cấp tại trung tâm TP.HCM, mà còn thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc kiến tạo những không gian làm việc đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng môi trường làm việc và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Liên hệ ngay để sở hữu vị trí đẹp nhất

Hotline: 0911 111 887 (Mr. Sơn)

Website: https://thanhthanhnam.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/cpthanhthanhnam

từ khóa : Thành Thành Nam, tòa nhà văn phòng, Môi trường làm việc, trung tâm thương mại, An Khang
