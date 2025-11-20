TGĐ Lê Long Sơn: Cả cuộc đời, tôi chọn giáo dục và đào tạo làm sứ mệnh.

Giữa bộn bề công việc, giữa áp lực chèo lái một doanh nghiệp phủ rộng khắp cả nước, thầy Lê Long Sơn vẫn chọn đứng lớp mỗi ngày. Không vì trách nhiệm, không vì danh vị, mà vì trái tim của một người thầy chưa bao giờ ngừng cháy vì thanh niên Việt Nam.

Hơn hai thập kỷ "trồng người"

Khởi đầu từ mong muốn giúp thanh niên Việt Nam phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản, thầy Sơn nhận ra rằng tay nghề, kỹ năng và tiếng Nhật là rào cản lớn nhất để các bạn trẻ thành công. Chính từ đó, ông quyết định dấn thân vào hành trình "trồng người". Việc đưa thanh niên sang Nhật chưa bao giờ là đích đến cuối cùng. Quan trọng hơn cả là đào tạo con người.

"Cả cuộc đời, tôi chọn giáo dục và đào tạo làm sứ mệnh chứ không phải xuất khẩu lao động. Nhật Bản thành công vì họ coi trọng con người. Và đó cũng là con đường Việt Nam cần đi, bền bỉ, kỷ luật và sáng tạo từ chính bàn tay, khối óc của mình." – TGĐ Lê Long Sơn

Mỗi giờ học, mỗi bài giảng đều là những hạt giống thầy âm thầm gieo. Những kiến thức ấy theo học viên sang Nhật, rồi nảy mầm khi các em trở về, mang tri thức, tác phong và trải nghiệm quốc tế phục vụ quê hương.

Tư duy "lấy ngắn nuôi dài" – đi lên từ gốc rễ

Trong lớp học, Thầy Sơn luôn bắt đầu từ cốt lõi: định hướng tư duy, đặc biệt là tư duy "lấy ngắn nuôi dài".

"Bây giờ mình chưa bằng ai, nhưng nếu chịu học, chịu rèn, 5–10 năm nữa sẽ làm được việc lớn. Còn chỉ thích ‘việc nhẹ lương cao’, đi nhanh để kiếm tiền – đó là ‘mì ăn liền’, cuộc đời không thể khá lên được." – TGĐ Lê Long Sơn

Hàng chục ngàn học viên Esuhai – Kaizen bước vào đời với tư duy ấy: không ngại khó ngại khổ, không vội vàng bỏ cuộc, dám bắt đầu từ những việc nhỏ và kiên trì tích lũy từng ngày để tạo ra giá trị lớn cho tương lai.

Đây không chỉ là tầm nhìn dài hạn mà còn là phương pháp rèn luyện sự bền bỉ, kỷ luật và trách nhiệm – những phẩm chất giúp người trẻ vững vàng trong môi trường Nhật Bản đầy thử thách, nơi cơ hội luôn thuộc về những ai biết nắm bắt.

Ứng dụng công nghệ: khi người thầy không đứng ngoài vòng chuyển đổi số

Xuất phát từ mong muốn giúp học viên học nhanh hơn, hiểu sâu hơn, thầy Sơn luôn chủ động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vào giáo dục.

"Chúng ta dùng công nghệ, trí tuệ – dùng Head, Hand, Heart cho sứ mệnh chuyển đổi số." – TGĐ Lê Long Sơn

Vì thế, thầy không chỉ giảng dạy mà còn trực tiếp phát triển các sản phẩm giáo dục thông minh: phương pháp tiếng Nhật ChopChep, ứng dụng Hack Kanji, phát triển nền tảng học trực tuyến, xây dựng Trường Trung cấp Kỹ năng Chuyên nghiệp Nhật Bản JPC, sáng tác âm nhạc bằng AI…

Không chỉ bắt kịp thời đại, Thầy còn hướng dẫn đội ngũ học viên, nhân viên và giáo viên tiếp cận công nghệ, học tập và làm việc hiệu quả, sẵn sàng hội nhập môi trường lao động quốc tế. Đó là cái tâm của người làm giáo dục, và cũng là tầm nhìn của một người dẫn đường.

MV "Ơn Thầy" đạt triệu view: dấu mốc cho hành trình "giáo dục bằng âm nhạc"

Trong thời đại AI bùng nổ, thầy Sơn cho ra đời Album "Trường đời" và MV "Ơn Thầy" – những ca khúc do chính thầy viết bằng cảm xúc, kết hợp công nghệ AI hỗ trợ sản xuất.

Chỉ sau 4 ngày, MV "Ơn Thầy" chạm mốc hơn 1 triệu lượt xem. Bài hát là lời tri ân gửi đến thầy Nguyễn Đức Hòe, cô Nguyễn Thị Hoài Thu cùng những vị ân sư đã gieo hạt giống giáo dục vào cuộc đời thầy Sơn.

Qua âm nhạc, thầy muốn truyền lại bài học giản dị nhưng sâu sắc: biết ơn, trân trọng và ghi nhớ những người dẫn đường. Nếu tri thức là ánh sáng, thì âm nhạc chính là chất xúc tác để giá trị giáo dục lan tỏa sâu và bền.

"Âm nhạc giúp tôi nói lên những điều mà lời nói thường ngày không thể diễn tả hết. ‘Ơn Thầy’ là lời tri ân gửi đến những người đã dạy tôi nên người và truyền cho tôi khát vọng lan tỏa giá trị tốt đẹp đến thế hệ mai sau." – TGĐ Lê Long Sơn

Người thầy chọn con đường dài

Trong thời đại nhiều người trẻ chọn lối tắt, thầy Sơn vẫn đi đường dài của giáo dục. Bởi "trồng một cái cây vốn dĩ đã khó và lâu, quá trình trồng người còn khó gấp bội phần..."

Nhưng vì khó nên thầy càng kiên định. Gần 20 năm qua, ESUHAI Group với sự dìu dắt của TGĐ Lê Long Sơn đã chắp cánh cho gần 20.000 thanh niên Việt đến với Nhật Bản. Hơn 10.000 cựu học viên trở về nước, nhiều bạn trở thành kỹ sư, chuyên gia, quản lý hay chủ doanh nghiệp, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn mà cả đời thầy theo đuổi.

"Tôi tự hào vì đã xây dựng nên đội ngũ hơn 140 giáo viên và đưa gần 20.000 thanh niên đến Nhật để lĩnh hội kiến thức, công nghệ." – TGĐ Lê Long Sơn

Đó là minh chứng rõ ràng cho một đời bền bỉ "gieo hạt", "trồng cây".

Nhân ngày 20-11, xin kính gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả những người lái đò đã miệt mài chở bao thế hệ học trò qua những bến bờ tri thức, truyền cảm hứng sống đẹp và nuôi dưỡng những khát khao bay xa. Chúc quý Thầy Cô luôn mạnh khỏe, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết và tiếp tục đồng hành cùng biết bao hành trình trưởng thành của thế hệ trẻ Việt Nam.